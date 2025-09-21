서울의 몽마르뜨 언덕을 아시나요?

큰사진보기 ▲2025 가을맞이 멍석 예술제 개막식2025 가을맞이 멍석 예술제 개막식에서 주요 참석자들이 공식행사 후 기념 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 가을맞이 멍석 예술제 개막식 퍼포먼스2025 가을맞이 멍석 예술제 개막식에서 문화예술인들이 퍼포먼스를 진행하고 있다(왼쪽 위부터 시계방향으로 김지련 작가, 범진 스님, 신미호 예술가, 이귀선 예술가) ⓒ 박윤신 관련사진보기

지난 20일 오후 2시 서울 인사동에 위치한 인사예술마당에서 열린 '2025 가을맞이 멍석 예술제' 개막식에 다녀왔다.서울 종로구(구청장 정문헌) 인사예술마당 추진위원회가 주최하고, 종로문화재단(대표이사 김승모)이 후원한 이번 행사의 개막식에는 이애란 종로미술협회 회장, 라도균 종로구의회 의장, 김승모 종로문화재단 대표이사, 양자파동예술가포럼 신유진 이사장, 양자파동예술가포럼 김남효 대표, 전시참여작가 20명과 문화예술인 등 50여 명이 자리를 함께했다.이애란 회장은 인사말에서 "인사예술마당이 인사동에서 활동하고 있는 예술가들에게 활동의 기회를 제공하고 인사동을 방문하는 국내외 관광객들에게 예술을 접할 수 있는 계기가 되고 있다"며 "지난해부터 시작된 인사예술마당이 가을맞이 멍석 예술제를 통해 한 단계 더 발전하고 있어 기쁘다"고 소감을 전했다.라도균 종로구의회 의장은 축사에서 "종로구 인사동은 프랑스 파리에 있는 유명한 몽마르뜨 언덕처럼 종로에서 활동하고 있는 예술가들의 성지"라면서 "인사예술마당은 다양한 예술가들이 인사동을 찾는 관광객들과 소통하는 메카가 되어 문화가 융성하는 종로가 되길 바란다"고 말했다.김승모 종로문화재단 대표이사는 "청명한 가을 날씨에 인사동에 깔린 인사예술마당의 멍석이 참 의미가 좋다"며 "이번 가을맞이 멍석 예술제가 인사동만의 고유 행사가 되어 문화예술이 어우러진 종로가 되길 바란다"고 축하의 말을 전했다.공식행사 이후 축하공연이 이어졌다. 박종순, 이귀선 예술가의 쪽빛바람 퍼포먼스가 행사의 포문을 활짝 열었고, 김남효 작가의 양자파동예술 작품 '으라차찻' 설명 시연과 김지련 댕기작가의 모련화(毛連畵) 퍼포먼스가 참가자와 관광객의 눈길을 사로 잡았다.2부 공연에서는 범진스님의 소리가 행사장을 압도했고, 가객 정용주의 통기타 연주와 노래가 가을하늘을 수 놓아 많은 사람들의 박수를 받았다.3부 공연에서는 심종유의 남창가곡과 김은희의 금강산 타령 민요가 울려퍼졌고, 조혜준의 해금연주, 권익훈의 섹소폰 연주 등이 이어져 분위기를 한껏 고조시켰다.작품 전시에 참가한 김남효 작가는 "인사예술마당이 명실 상부한 문화예술가들의 플랫폼으로 거듭나고 있는 것 같다"며 "인사동에서 활동하고 있는 문화예술인들이 더 많은 고객과 소통할 수 있는 기회가 생기길 바란다"고 전했다.또한, 작품 시연 퍼포먼스를 진행한 김지련 작가는 "붓이 아닌 댕기머리로 그림을 그리는 모습을 보면 관광객들이 신기해 한다"면서 고객과 직접 소통하는 작품 활동의 중요성을 강조했다.행사장을 지나다 발길을 멈춘 미국에서 온 한 관광객 커플은 공연 모습을 연신 사진에 담으며 "인사동 여행 중 우연히 들른 공연이었는데 다양한 한국 문화예술을 한 번에 경험할 수 있는 좋은 기회였다"고 말했다.한편, 종로구는 2023년 10월에 몽마르뜨 언덕이 위치하고 있는 프랑스 파리 18구와 양 도시간 공동발전과 번영을 도모하기 위한 협약을 체결한 바 있다.