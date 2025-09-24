죽음의 문턱에서 '붕당'을 경고한 인물

조선 선비들의 유언을 통해 삶의 지혜와 통찰을 배워보고자 한다. 의로운, 이상적인, 유유자적한, 때론 청빈한 선비들의 유언은 유언에 그치지 않고, 후대 사람들에게는 세상을 살아가는 지침과 삶의 방향을 잡아주는 나침반이 되기도 한다.

큰사진보기 ▲동고 이준경을 모신 사당 충정사. 청백리이자 명재상으로 꼽히는 선생은 세상을 떠나면서 임금에게 “붕당이 출현할 것이니 미리 대비해야 한다”는 유언을 남겼다. (2025년 8월 9일 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

"반드시 붕당(朋黨)이 생길 것이니 이를 깨뜨리지 않으면 끝내는 국가의 환란이 될 것입니다."

"대신들이 사당(私黨)을 결성한 사실을 알았다면 어찌 정승으로 있으면서 미리 명백하게 진술해서 그 길을 끊어버리지 않고, 죽음에 이르러서야 감히 말을 꺼낸단 말입니까. 또 어째서 누가 붕당을 맺었다고 분명히 말하지 않고 얼버무림으로써 전하로 하여금 모든 군신을 다 의심하게 한단 말입니까."

(선조수정실록, 1572년 7월 1일)

큰사진보기 ▲이준경의 묘는 경기도 양평군 양서면 부용산 자락에 있다. 찾아가시는 분은 부용산을 기점으로 부용리 방향으로 향하면 묘와 사당을 만날 수 있다. (2025년 8월 9일 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

동서분당은 관리 인사추천권을 가진 이조전랑 자리를 둘러싼 김효원과 심효원의 알력에서 비롯됐다. 김효원의 집이 한양 동쪽 건천방에 있었기에 동인, 심의겸의 집은 한양 서쪽인 정릉동에 있었기에 서인으로 불렸다. - <'당쟁사 이야기'>(이성무 저, 아름다운날 출판)

큰사진보기 ▲이준경 선생 사당 내부 모습. 산세를 품은 듯 고즈넉했다.(2025년 8월 9일 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

큰사진보기 ▲사당 충정사에서 20분쯤 위로 올라가면 이준경의 묘가 나온다. 묘역을 알리는 돌표지석. (2025년 8월 9일 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

큰사진보기 ▲이준경의 묘소. 부인인 풍산 김씨와 함께 묻혀 있다. 이준경은 선조 35년(1602년)에 청백리로 선정되었고 광해군 원년(1601년)에는 선조 임금의 묘정에 배향되었다. (2025년 8월 9일 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

큰사진보기 ▲무덤의 주인을 알리는 묘표는 새로 만들어 세웠다. 원래의 것은 마모가 심해 수원대학교로 옮겨 보관 중이라고 한다. (2025년 8월 9일 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

"아들 모두 과거에 급제하여 세상에 이름이 있었는데, 하루아침에 죄 아닌 일로 함께 저자에서 참형당하니, 통탄하지 않는 사람이 없었다."(연산군일기 1504년 5월 13일)

"그대 집안의 종형제 쌍벽(이준경과 이윤경)은 봉황새와 기린 같이 훌륭해서 항상 곁에 두고 보아도 싫지 않다."

큰사진보기 ▲뒤에서 본 이준경의 묘. 영의정을 지낸 인물임에도 묘는 그다지 화려하지 않게 조성되었다. (2025년 8월 9일 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

큰사진보기 ▲이준경이 남긴 문집 ‘동고선생유고’. (국회도서관 자료 촬영) ⓒ 이재우 관련사진보기

"내 친구 건중(조식의 자)은 나보다 두 살 아래인데 먼저 세상을 떠나니 내 어찌 오래 살 수 있겠는가? 건중은 맑고 높은 기상과 절의로 후세의 사람을 열어 인도하고 풍속을 경계시켰으니, 옛날에 비기어 보아도 이와 같은 사람은 드물 것이다. 그러나 벼슬에 나가 있는 날이 많지 않은 것이 한스럽다."<동고유고>

조선 중기, 영남학파의 물줄기는 크게 남명학파와 퇴계학파 두 갈래로 나뉘었다. 그 수장이자 거목인 남명 조식과 퇴계 이황은 동갑내기지만, 서로 성정은 딴판이었으며 가는 길도 달랐다.그러나 그들과 두루 친분을 유지하며 시대를 조율했던 한 인물이 있었다. 동고(東皐) 이준경(李浚慶: 1499~1572년)이다. 청백리 이준경, 그는 조선 사림이 둘로 갈라지는 붕당(朋黨)을 예언했던 인물이다. 죽기 전에 선조 임금에게 유차(遺箚: 간소한 유언 상소)를 올려 당파싸움에 관한 문제를 거론했다.죽음의 문턱에서도 국가를 위해 마지막 충언을 했던 것이다. 이 발언은 당시 주위에 사람이 많이 몰려들던 율곡 이이를 겨냥한 것으로 전해졌다. 당시 홍문관 응교 이이가 발끈하여 반박 상소를 올렸다.이준경의 경고는 당시 조정에서 큰 파문을 일으켰지만, 흐지부지 되었고 이내 잊혀졌다. 그러나 그로부터 3년 뒤인 1575년 사림은 거짓말처럼 동인과 서인으로 분열하고 말았다. 역사에서는 이를 을해붕당(乙亥朋黨)이라 부른다. 조선 당쟁의 시작이었다.이 분열은 결국 조정의 무능과 혼란으로 이어졌다. 임진왜란 직전인 1591년, 일본 정세를 살피기 위해 파견된 통신사의 보고에서 극명히 엇갈렸다. 정사(正使)인 서인 황윤길은 도요토미 히데요시를 '눈이 반짝이고 지력이 있는 인물'이라 평가한 반면, 부사(副使)인 동인 김성일은 '눈이 꼭 쥐 눈과 같다'며 경시했다.당시 정국을 주도한 동인들은 김성일의 말에 따라 대비책을 소홀히 했고, 1년 뒤 조선은 임진왜란이라는 참혹한 현실과 마주해야 했다. 역사에 '가정'은 없다. 그러나 문득 묻지 않을 수 없다. 만약 조선 조정이 동고 이준경의 유언에 조금이라도 귀를 기울였다면, 붕당은 생기지 않았을까? 한마음으로 전쟁을 준비할 수 있었을까?역사가들은 이준경의 가장 뛰어난 업적으로 명종의 죽음과 선조의 즉위 과정을 별 탈 없이 해결한 과단성을 꼽는다.명종이 후사없이 세상을 떠나면서 자칫 큰 혼란이 일어날 뻔했던 시기였다. 퇴계 이황조차 "온 나라가 어려울 적에 나라 형세를 태산같이 편하게 하였다"며 이준경을 높게 평가했다. 사정은 이랬다.1567년(명종 22년) 조선 13대 임금 명종이 세상을 떠나자 조정은 한바탕 소용돌이에 휘말렸다. 왕위를 승계할 자가 없었던 것이다. 명종은 정비(인순왕후)와 후궁을 여럿 두었지만, 대를 이을 자식인 순회세자가 열두 살 나이에 일찍 죽었다.앞서 명종의 임종이 다가오자 밤중에 영의정 이준경을 비롯한 대신들이 모여들었다. 이준경이 임금의 손을 잡았지만 임금은 말을 하지 못하였다. 이준경이 울면서 중전인 인순왕후에게 후계를 정해줄 것을 요청했다.인순왕후는 명종이 미리 마음에 둔 하성군(河成君) 이균(李鈞, 훗날의 선조)을 지목했다. 하성군의 아버지 덕흥군은 중종 후궁의 소생으로, 하성군은 중종의 서손(庶孫)이 된다.명종은 죽기 전 하성군에 대한 총애가 남달랐다. 명종이 명시적으로 선언은 하지 않았지만 하성군을 후계로 점찍어 두었다는 소문도 나돌았다. 그렇게 인순왕후는 하성군을 차기 국왕으로 선택했다. 조선 역사에서 적통이 아닌 방계 계통에서 왕위에 오른 건 선조가 처음이었다.이런 급박한 상황 뒤에 이준경이 있었던 것이다. 그런 이준경을 두고 "방계인 선조를 세우는 과단성을 보임으로써 조정의 혼란을 극복했다"(역사학자 이덕일)는 평도 있다. 이준경은 선조의 집권에 결정적 기여를 했지만 결코 자신의 공을 드러내지 않는 인물이었다.이준경이 선조를 등극시킨 후 가장 먼저 한 일은 기묘사화 때 화를 당한 정암 조광조의 복권이었다. 그런 이준경은 조선 최고 명문가로 손꼽히던 광주이씨 후손이다. 그러나 그의 집안은 연산군 집권기, 할아버지 이세좌로 인해 지독한 멸문지화를 당했다.연산군 10년인 1504년 일어난 갑자사화는 이세좌의 모든 것을 앗아갔다. 알다시피 갑자사화는 연산군의 친모 폐비 윤씨와 관련된 대대적 숙청 사건을 말한다. 폐비윤씨는 성종 때 사약을 받고 죽었고, 그 사약을 들고 간 이가 바로 형방승지 이세좌였다. 이것이 화근이 되어 연산군은 이세좌 집안을 도륙했고, 이세좌는 유배길에서 목숨을 끊어야 했다.홍문관 수찬 이수정(이준경의 아버지)을 비롯한 아들 4형제도 참형을 당했다. 실록엔 4형제의 죽음을 이렇게 적고 있다.이준경의 아버지 이수정은 어려서 한훤당 김굉필을 스승으로 모셨고, 기묘사화 때 죽은 정암 조광조와는 막역지우였다. 그 이수정의 아들 이준경 역시 할아버지의 일에 연좌되어 여섯 살 나이에 어머니를 따라 괴산으로 귀양 가서 종이 되었다. 이준경과 그의 형 이윤경은 중종반정 이후에야 겨우 풀려났다.서울로 올라온 이준경은 사촌 맏형이자 성리학에 밝았던 탄수(灘叟) 이연경에게 글을 배웠다. 이준경이 19세 무렵, 이연경과 함께 조광조의 집을 찾았다. 조광조는 이연경에게 이렇게 칭찬했다.그런 칭찬을 아끼지 않았던 조광조는 이준경이 스물두 살이던 기묘사화 때 운명을 다하고 말았다. 조광조가 죽었다는 소식을 들은 이준경은 산속으로 들어가 위패를 모셔놓고 통곡하였다.이준경은 남명 조식과 막역한 벗이었다. 경상도 삼가현(지금의 합천) 태생인 조식은 어릴 적 아버지가 과거에 급제하자 한양으로 올라왔다.그 이웃에 살던 이준경과 교유하며 친하게 지냈으며 함께 절에 들어가 독서했다. 젊은 시절 이준경은 조식에게 '심경(心經: 송나라 진덕수가 지은 수양서)' 한 질을 선물하는 등 돈독한 우애를 유지했다.이준경은 조식을 두고 '큰 기러기'라 칭하며 "그대는 구름 같은 날개가 펄럭이는구려"라고 칭송했고, 조식은 이준경을 "위로 솟은 소나무 같이 보인다"고 했다.둘은 장수하였고, 같은 해 세상을 떠났다. 1572년 2월 조식이 세상을 떠났다는 소식을 듣자 이준경은 이렇게 탄식했다.이준경은 직접 친구의 위패를 만들고 제문을 지어 아들을 시켜 조식이 머물던 산청으로 가게 했다. 이준경은 그 다섯 달 후에 숨을 거두었다. 당시 74세였다. 이준경은 문집 '동고유고(東皐遺稿)'를 남겼는데, 수원대 부설 동고 연구소가 이를 번역해 '동고 이준경 선생 문집'을 낸 바 있다.사후 38년 뒤인 1610년(광해군 1년) 이준경에게 충정(忠正)이란 시호가 내려졌다. 훗날 정조는 이준경에 대해 "언제나 사림들을 잘 어울리게 하는 것을 자신의 일로 삼았다"고 칭송했다. 동고 이준경은 그런 사람이었다.