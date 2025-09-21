[거창] "5호홍~ 즐거운 한마당" 나흘간 다양한 축제

큰사진보기 ▲2024년 거창한마당대축제. 거리행진. ⓒ 거창군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 거창한마당대축제. ⓒ 거창군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 거창한마당대축제. 농산물 대축제. ⓒ 거창군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 거창한마당대축제. 자전거 대행진. ⓒ 거창군청 관련사진보기

오는 25~28일 사이 나흘동안 거창스포츠파크 일원에서 "5호홍~ 즐거운 한마당, 볼수록 매력도시 거창"을 구호로 거창한마당대축제가 열린다.거창군이 (재)거창문화재단, 거창군민의날기념행사추진위원회, 거창군체육회, (사)아림예술제위원회와 함께 거창한 가을축제를 연다.축제 첫날인 25일 채화와 성화 안치로 서막을 열고, 군청광장~대동광장에서 각 읍·면 15개팀이 참가해 펼치는 거리행진이 열려 군민의 흥을 돋울 예정이다. 이후 스포츠파크 중심무대에서는 개막식과 군민의날 기념식이 열린다.둘째날에는 제80회 군민체육대회가 스포츠파크 일원에서 열려 축구·육상·배구·씨름·파크골프 등 12개 종목에서 읍면별 2천여 명의 선수가 기량을 겨룰 예정이다.중심무대에서는 풍물대동 한마당과 거창군민가요제가 열리고, 초대가수 트윈걸스, 윤수현이 함께한다.27인 셋째날에는 거창의 소중한 향우 700여 명이 모여 전국거창향우연합회 한마음체육대회가 다목적구장에서 펼쳐진다. 같은 장소에서는 청년의 날 기념식을 시작으로, 젊은 세대를 위한 케이팝 콘서트(가 열릴 예정이며, 초대가수로 트리플S, 트랜드지, 러브원, 조광일 등 다양하고 특색있는 무대를 선사할 예정이다.마지막날에는 제5회 자전거 대행진이 창포원에서 열린다. 스포츠파크에서 창포원까지 6km 구간을 달리며 거리공연과 마술공연 ,경품추첨 등 다양한 행사를 즐길 수 있다.오후에는 온가족 다문화 축제가 아시아 의상 행진, 세계 음식·체험부스로 다채로운 문화를 체험하는 시간을 마련한다.대축제 내내 다양한 부대 행사도 곳곳에서 열린다.구인모 거창군수는 "거창한마당대축제는 군민 모두 하나 되는 화합의 장이자 거창의 볼거리, 먹을거리, 즐길거리를 전국에 알리는 대표 축제"라며 "올가을, 지친 일상을 잠시 내려놓고 거창에서 가을의 낭만을 마음껏 즐기시길 바란다"라고 말했다.