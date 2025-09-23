사람들은 길이 없을 거라는데 내게는 보이는 꽃길

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲하나의 화분에 다양한 초화류를 심어 한 계절을 즐긴다는 포멧이 맘에 들었다 ⓒ 유신준 관련사진보기

큰사진보기 ▲古賀(고가)선생은 일본 행잉바스켓의 여명기 살아있는 역사다 ⓒ 유신준 관련사진보기

"사람들은 행잉바스켓 겉모양만 보고 이쁘게 만드는 것만 중요한 줄 알지만 더 중요한게 있어요. 헹잉바스켓은 살아있는 식물을 다루는 겁니다. 식물은 생장하고 변화합니다. 개개의 식물들이 한 화분에 담기면 저마다 특성을 발휘하며 서로 어울리며 자랍니다.

꽃을 심는 것으로 끝나는게 아니예요. 심는 것도 중요하지만 유지 관리가 훨씬 더 중요해요. 제대로 된 작품이 탄생하려면 마스터의 보살핌이 굉장히 큰 역할을 합니다. 너무 자라면 잘라주고 얼굴을 내밀지 않는 꽃은 원인을 찾아 해결해 줘야 합니다. 시든 꽃은 따주고 벌레도 잡아주고 아침저녁으로 살펴가며 모든 상황에 대처해줘야 합니다.

가장 중요한 것은 물주기 입니다. 물주기는 손으로 겉흙을 만져봐서 물기가 없을 때 흠씬 줍니다. 말은 쉽지만 해보면 생각보다 어려워요. 이 바닥에서는 물주기 3년이라는 말이 있습니다. 보이지 않는 수많은 손길로 하나의 작품이 완성되는 겁니다. 꽃과 함께 아파하고 꽃과 함께 즐거워해야 하는 것이 꽃집사의 숙명입니다."

큰사진보기 ▲선생의 베고니아 헹잉바스켓은 많은 사람들의 눈길을 끌고 지역에 활기를 높여준다 ⓒ 유신준 관련사진보기

