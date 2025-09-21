백악관 "H-1B 비자 1.4억원 수수료, 신규 신청만 적용"

큰사진보기 ▲전문직 비자 수수료 인상 포고문에 서명한 트럼프 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 H-1B 비자 수수료를 1인당 10만 달러(약 1억4천만 원)로 대폭 올리겠다고 발표한 후 반발이 커지자, 이는 신규 비자 신청자에게만 적용될 것이라고 백악관이 밝혔다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 20일(현지시각) "해당 수수료는 오직 신규 비자 신청자에게만 적용되며, 기존 비자 소지자나 갱신 신청자에게는 적용되지 않는다"라고 설명했다.그러면서 "현재 해외에 나가 있는 기존 H-1B보유자들은 재입국 시 10만 달러 수수료가 면제된다"라며 "그들은 평소처럼 미국을 오가는 것이 가능하고, 어제 발표한 새 규정은 어떤 영향도 미치지 않는다"라고 강조했다.전날 트럼프 대통령은 9월 21일부터 H-1B 비자 수수료를 현 1천 달러(약 140만 원)의 100배인 10만 달러로 올리는 내용의 포고문에 서명했다.H-1B 비자는 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 분야의 전문 직종에 적용되는 비자로 기본 3년 체류가 허용되며, 연장이 가능하고 영주권도 신청할 수 있다. 연간 발급 건수가 8만5천 건으로 제한돼 있어 신청자가 많으면 추첨을 통해 발급한다.트럼프 대통령은 미국 기업들이 H-1B 비자를 통해 저렴한 비용으로 외국 인력을 들여와 미국인의 일자리를 빼앗는다고 주장하며 수수료를 올렸다.그러나 미국 기업들의 인재 유치 경쟁력이 떨어지고, 오히려 미국 경제에도 나쁜 영향을 줄 것이라는 비판이 나오자 백악관이 서둘러 진화에 나선 것으로 보인다.새 규정이 발표되자 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 미국 빅테크 기업들은 해외 체류 중인 H-1B 비자 소지 직원들에게 이날까지 미국으로 돌아와서 당분간 미국 내에 체류해야 한다고 강력히 권고했다.<뉴욕타임스>는 "기술 산업을 비롯한 다양한 분야의 기업들이 일자리를 채우는 데 중요한 역할을 하는 H-1B 비자가 심각한 이민 논쟁의 중심에 서게 됐다"라고 전했다.전날 하워드 러트릭 상무장관이 10만 달러가 '연간'(annual) 수수료라고 말해 혼란을 일으켰다는 지적에 대해 익명의 백악관 관계자는 "새 규정에는 적용되지 않지만, 계속 논의하고 있는 내용"이라고 설명했다.백악관은 이날 별도의 보도자료를 통해 "H-1B 비자 프로그램은 미국인이 STEM 직업을 선택할 동기 부여를 저해하고, 이는 우리의 국가 안보를 위협한다"라며 비자 수수료 인상의 필요성을 거듭 강조했다.이어 "트럼프 대통령은 미국인 근로자를 최우선으로 여기겠다고 약속했다"라며 "이 비자의 악용을 해결하고 임금 하락을 막으며 국가 안보를 보호하기 위해 기업들에 더 높은 비용을 부과하려는 것"이라고 설명했다.아마존, 애플, 구글, 메타 등 주요 기업들은 이번 사안에 대한 논평 요청에 응답하지 않거나 거부했다.미국 상공회의소는 "H-1B 소지 직원과 그 가족, 그리고 미국 기업들에 미칠 영향을 우려하고 있다"라며 "우리는 정부 및 기업들과 협력해 전체적인 영향과 최선의 방향을 파악하고 있다"라고 밝혔다.