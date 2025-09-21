미소 지은 김병기 "100일밖에 안 됐나요, 참 일이 많았는데"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김병기 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하기 앞서 환하게 웃고 있다. 2025.9.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"(국민의힘 장외투쟁에) 명분이 있나요. 저는 모든 걸 국민 시각에서 판단해야 된다고 생각하는데, 야당의 장외투쟁에는 명분이 없다고 생각합니다."

"원내대표로 지내온 지난 100일이 결코 순탄치마는 않았지만, '국민 최우선' 원칙을 놓치지 않으려 노력했습니다."

김병기 더불어민주당 원내대표가 21일 취임 100일을 맞아 기자간담회를 열고 낸 일성이다.김 원내대표는 이날 오전 11시 국회 본관 기자회견에서 임기 초반 성과와 향후 원내 운영 방향을 밝히며 이같이 말했다. 6월 13일 권리당원 투표 20%가 첫 반영된 원내대표 선거에서 서영교 의원을 꺾고 당선된 김 원내대표는, 8월 2일 정청래 당대표 취임 뒤 3대(검찰·사법·언론) 개혁 과제를 강하게 추진 중이다.김 원내대표는 이날 회견 직후 기자들과 나눈 질의응답에서, 특히 최근 논란이 되는 '내란전담재판부 설치' 관련해 민주당이 계속해서 강하게 추진할 것임을 분명히 밝혔다.그는 관련 질문에 "국민 불안의 해소가 첫 번째다. (민주당의) 개혁 추진은 사법부 공격이 아니라 국민과 내란종식 위한 방어수단"이라며 "사법부의 현 내란 재판을 국민 대부분이 신뢰 못하고 있다는 현실을 (사법부는) 잘 자각하라", "내란 척결을 신속히 처리할 것이라고 천명해 달라"고 사법부를 향해 일침을 놨다.또한, 국민의힘이 '독재'라고 주장하는 데 대해선 '대선 불복'일 수 있다고 경고했다. "민생은 함께한다, 그러나 내란 관련 세력에 관용은 없다. 내란과 민생을 철저히 분리하겠다. (야당의) 장외 투쟁과 탄핵 운운은 대선에 대한 명백한 불복임을 다시 한번 강조한다"라는 설명이다. 현재 국회는 앞서 특검법 협의가 좌초된 뒤 민생경제협의체의 순연 등 여야가 계속해 강한 대치 상태를 지속하고 있는 상황이다.국민의힘은 같은 날 오후에도 당대표·원내대표가 총출동해 대구 동대구역에서 '야당탄압-독재정치 국민 규탄대회'를 예고하고 나섰다. 이와 관련해 '구체적 야당 협치 전략'을 묻는 기자들의 질문에 김 원내대표는 "(상대가) 여당을 향해 '독재정치' 얘기하는데, 그걸 대화 주제로 삼아야 한다고 생각하지 않는다. 민생에 대해선 얘기하지만, 계엄 일으킨 데 대한 사과가 먼저"라고만 답변했다.김 원내대표는 앞서 간담회장 자리에 앉자마자 "100일밖에 안 됐네요, (그간) 참 일이 많았는데"라며 웃기도 했다. 그는 자신의 지난 성과로 "윤석열 대통령이 거부권 행사했던 법안 17건 등을 포함해 노란봉투법(노조법개정안), 방송3법 등 민생개혁 법안 73건을 처리했다"라며 "소비심리도 최고치를 기록했다. 소상공인도 살아나고 있고 코스피 상승세도 눈에 띈다"라고 덧붙였다.앞으로의 과제로는 ▲정부조직법의 조속한 처리 ▲가짜정보근절법과 사법개혁법 등을 통한 개혁입법 추진 ▲경제 형벌의 합리화를 위한 '배임죄 폐지' 등을 꼽았다. 그는 이날 오는 10월 국정감사의 목표로 "이번엔 내란청산과 민생회복이 목적임을 분명히 한다"라고 강조했다.