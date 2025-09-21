KT 소액결제 서초·동작·일산에도 있었다

큰사진보기 ▲김영섭 KT 사장이 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 소액결제 피해와 관련해 고개 숙여 사과하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

소액결제 이상시도 차단 직전까지 활발… 황정아 "전수조사 필요"(서울=연합뉴스) 조성미 기자 = KT[030200] 무단 소액결제 피해가 당초 알려진 대로 서울 서남권·경기 일부 지역을 넘어 서울 서초구·동작구, 경기 고양시 일산동구 등에서도 일어난 것으로 뒤늦게 파악됐다.무단 결제 피해가 당초 경찰 수사 범위인 경기 광명·부천·과천, 서울 금천·영등포, 인천 부평 일대보다 넓게 일어난 것이 확인되면서 KT의 소액결제 이용자 전수 조사와 수사 확대가 요구된다.20일 KT가 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 의원(더불어민주당)에게 제출한 인증 시간 기준 피해 지역 자료에 따르면 알려진 곳들 외에도 서울 동작구, 서초구, 고양시 일산동구가 포함돼 있다.KT가 처음 피해가 발생한 시점으로 지목한 지난달 5일부터 8일까지 나흘간 서울 동작구, 관악구, 영등포구 일대에서 15명이 26차례에 걸쳐 962만원 피해를 봤다.이어 범행 주체들은 8일, 그리고 주말을 건너 뛴 11일 이틀에 걸쳐 서울 서초구에서 3명을 상대로 모두 6차례에 걸쳐 227만원의 소액결제 피해를 입혔다.이후 12일∼13일 경기 광명시에서 범행했고, 15일 서울 금천구, 20일 경기 고양시 일산동구, 21일 경기 과천시에서 무단 소액결제를 일으켰다.이어 나흘간 휴지기를 가진 뒤 26일부터 알려진대로 금천구, 광명시, 경기 부천시 소사구·부평구 등을 상대로 피해가 있었다.황 의원은 "범행 지역과 시기에 대한 구체적 정보 등을 KT가 보다 빨리 공개했다면 수사에 도움이 됐을 사실들도 많은데 이제야 찔끔찔끔 주요 정보를 내놓는 것이 이해되지 않는다"고 비판했다.아울러 KT 무단 소액결제 사건이 처음 알려진 지난 4일과 5일에도 100건에 가까운 무단 결제가 있었던 것으로 나타나 비정상적인 결제 시도 차단 직전까지 무단 소액결제가 상당 규모 진행된 것으로 파악됐다.최초로 알려진 4일 이용자 36명에게서 36건 피해(2천499만원)가 있었고 5일 11명이 14건(550만원) 무단 소액결제 피해를 봤다.앞서 KT는 4일과 5일에는 피해 건수가 없었다고 국회에 보고했지만 1차 발표에서 피해자 수를 278명으로 집계했다가 4일과 5일 피해를 포함해 362명이라고 정정했다.피해 건수는 1차 집계 당시 527건에서 764건으로 늘었다.이에 KT는 "5일 새벽 비정상적인 소액결제 시도를 차단한 이후 무단 소액결제 피해는 발생하지 않고 있다"고 밝혔다.KT 피해 현황이 자꾸 확대되는 것은 자동응답전화(ARS)에 국한해 자의적이고 소극적인 대응을 하기 때문이라는 지적이 끊이지 않고 있다.KT는 해킹범이 피해자들의 휴대전화로 갔어야 할 ARS 신호를 탈취해 소액결제에 성공한 사례에만 주목해 피해 현황을 ARS 수신 상황만 따져 집계하고 있다.하지만, 이 사건을 최초 제보한 경기 광명시 A씨는 연합뉴스에 자신이 하지 않은 패스(PASS) 인증을 제삼자가 한 기록이 남아있다고 밝혔고 카카오톡 무단 로그인 경험을 밝힌 피해자들도 있었다.황 의원은 "KT 해킹 사태의 전모가 밝혀지면 밝혀질수록 KT가 거짓 변명만 늘어놓았다는 사실이 드러나고 있다"면서 "지금이라도 소액결제가 이뤄진 모든 고객에게 직접 결제 현황을 고지하고 피해 전수조사에 나서야 한다"고 촉구했다.이어 "고의적 축소 은폐 시도를 반복한 KT에 대해서는 SKT[017670] 때보다 더 강력한 제재와 함께 피해 배상 강제가 이뤄져야 한다"고 강조했다.csm@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>