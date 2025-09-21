고성군의회 해외연수 강행에 시민단체 공항 항의시위

큰사진보기 ▲경남 고성군의원들이 대만, 홍콩, 마카오 국외공무출장을 위해 21일 아침 김해공항 국제선에서 출국하자 고성희망연대 회원들이 항의시위를 벌였다. ⓒ 고성희망연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경남 고성군의원들이 대만, 홍콩, 마카오 국외 공무 출장을 위해 21일 아침 고성군의회 주차장에서 버스에 올라 출발하기에 앞서 고성희망연대 회원들이 항의시위를 벌이고 있다. ⓒ 고성희망연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남 고성군의원들이 대만, 홍콩, 마카오 국외공무출장을 위해 21일 아침 고성군의회 주차장에서 버스에 올라 출발하기에 앞서 고성희망연대 회원들이 항의시위를 벌이자 최을석 의장이 내려와 "죄송합니다"라고 말하고 있다. ⓒ 고성희망연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲최을석 경남 고성군의회 의장이 21일 아침 김해공항 국제선 출국장에 들어가고 있다. ⓒ 고성희망연대 관련사진보기

경남 고성군의회(의장 최을석)가 외유성 국외 연수라는 지적을 받는 가운데 대만·홍콩·마카오 국외공무출장을 강행하자 시민들이 공항으로 달려가 시위를 벌였다.고성군의회는 5박 6일 일정으로 공무 국외 출장을 하면서 21일 오전 5시경 고성군의회 주차장에서 버스를 탔고, 김해공항 출국장에서 오전 9시 비행기로 출국했다.이에 고성희망연대 회원들이 고성군의회 주차장에 이어 김해공항까지 가서 항의시위를 벌였다. 이들은 "고성군의회 세금으로 해외여행, 군민들은 억울하다", "국외연수 빙자한 해외여행에 군민들은 분노한다"라고 쓴 손팻말을 들었다.이들이 고성군의회 주차장에서 항의하자 버스에 올랐던 최을석 의장이 내려와 "죄송합니다. 잘 다녀오겠습니다. 미안합니다"라고 말했다.이에 고성희망연대 회원들이 "무엇이 죄송하다는 이야기냐", "뭐가 미안하다는 말이냐"라고 따졌다.다른 의원들도 버스에서 내려 "잘 보고, 잘 배워 오겠습니다""다녀와서 사과할 부분이 있으면 하겠습니다"라고 말했다.이들이 고성군의회 주차장에서 버스에 올라 항의하는 상황이 벌어지자 "경찰 불러라"는 말이 나왔고, 실제 경찰관들이 출동해 체증하면서 실랑이가 벌어지기도 했다.고성군의회 의원 11명 가운데 더불어민주당 김희태 의원을 뺀 10명이 공무원 6명과 함께 이날부터 국외 공무 출장에 나섰고, 총경비 3800만 원은 전액 군비로 충당되었다.이에 고성희망연대는 기자회견, 1인 시위 등을 통해 "임기말 졸업여행"이라며 국외 공무 출장 취소를 요구해 왔다.