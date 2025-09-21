부국제 찾은 이재명 대통령 "영화제 감동 오래 기억할 것"

큰사진보기 ▲부산국제영화제를 찾은 이재명 대통령,김혜경 여사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제30회 부산국제영화제를 방문, 영화인들의 의견을 청취하며 영화산업 지원 의지를 드러냈다.이재명 대통령 부부가 본 영화는 이종필, 윤가은 감독의 <극장의 시간들>이었다. 20일 부산 해운대 영화의 전당에서 오후 4시 50분에 상영된 해당 작품은 영화와 극장, 관객 간의 관계를 은유한 작품으로 1부는 이종필 감독의 <침팬치>, 2부는 윤가은 감독의 <자연스럽게>로 구성된 옴니버스 형식이다.현장엔 박광수 부산국제영화제 이사장과 정한석 집행위원장을 비롯, 이종필, 윤가은 감독과 배우 김대명, 홍사빈, 고아성 등이 참석했다. 박광수 이사장은 부산영화제 30주년 기념 우표를 전달하며 대통령 부부를 맞이했고, 김혜경 여사는 배우 김대명에게 얼굴이 홀쭉하다며 인사를 건네기도 했다.상영관에 대통령 내외가 입장하자 객석은 다소 술렁였다. 감독 및 배우들과 함께 나란히 착석한 이 대통령은 박광수 이사장에서 영화제 방문객이 많은지 물었고, 박 이사장은 "매진 비율은 최고"라고 답하기도 했다.상영 후 이어진 관객과의 대화에서 이종필 감독은 해당 작품의 연출 배경을 밝혔다. 어느 책에서 읽은 침팬지 이야기를 품고 있던 감독은 씨네큐브 25주년을 맞아 제안받은 단편 영화에 그 감흥을 극장과 관객에 비유했다고 설명했다. 이종필 감독과 오랜 친구 사이임을 밝힌 김대명은 20대 때 서울 종로와 광화문을 돌며 영화를 섭렵한 사연을 전하며, "그 기억을 조금이라도 전하고 싶었다"고 극장에 대한 애착을 보이기도 했다.한 관객이 이종필 감독에게 "침팬치가 사라진 뒤 동물원 게시판에 글을 남겼다는데 답변을 들었는지 궁금하다"고 묻자, 이재명 대통령은 김혜경 여사에게 속삭이며 "나도 그거 물어보려 했다"고 웃으며 말하기도 했다. 이종필 감독은 "동물원의 나이가 많아서 일반에 공개되지 않았고 잘 살아있다는 답변을 받았다"고 말했다.진행자의 소개를 받은 이재명 대통령은 이종필 감독에게 제작비가 너무 적었다는데 할당된 제작비가 얼마인지 물었고, 이 감독은 "씨네큐브에서 각각 7천만 원씩 받았다"고 답했다. 이에 영화 제작 생태계가 많이 망가졌다고 들었다는 이 대통령에게 이종필 감독은 "7천만 원 영화든 100억 원 짜리 영화든 제작비는 항상 부족하다"고 재치 있게 말하자 객석에서 웃음이 터지기도 했다.윤가은 감독은 대학생이 되자마자 부산영화제를 찾았던 기억을 전하며 "커다란 극장에서 2시간 동안 사람들과 영화를 보는 건 놀라운 개념이고, 그 감동을 전해줄 매체를 영화 외에 찾지 못했다"며 "공동의 기억, 공동의 개념을 선사하는 건 극장밖에 없다고 생각한다"고 말해 공감을 샀다. 홍사빈 배우 또한 "부산영화제에 지원도 하고 떨어져 보기도 했는데 이렇게 올 일이 생겨 좀 더 자신을 다그치고 반성하게 하고, 더 나아갈 희망을 얻은 것 같다"며 "극장에 있는 시간들이 제겐 참 중요한 것 같다"는 소회를 밝혔다.진행자의 질문 제안을 받은 김혜경 여사는 "땀과 열정이 배어있는 영화를 감독님들과 배우 분들하고 같이 보니까 너무 가슴이 떨린다. 감사드린다"는 감흥과 함께 윤가은, 이종필 감독의 인연을 물었다. 윤 감독은 "씨네큐브의 제안으로 시작했지만 제게 이종필 감독은 단편영화계에 혜성처럼 등장한 분이었다"며 "연기도 하셨고, 제겐 꿈에 그리던 선배 감독인데 함께 작업해서 출세했다고 생각한다"고 답했다. 이에 이종필 감독은 "가은 감독님의 존재는 알았지만 처음 만났고, 마음에서 만나길 꿈꾸던 분이었는데 꿈을 이뤄 행복하다"고 화답했다.객석에서 함께 질문하며 관객과의 대화를 보던 이재명 대통령은 출연진들의 마무리 발언 후 무대로 올라 악수하며 이들을 격려했다. 마무리 인사에서 객석을 채운 관객들이 모두 부산 시민들인지 이 대통령이 묻자, 전국 각지에서 왔다는 답이 돌아왔다. 이에 이 대통령은 "영화 제작 생태계가 매우 나빠지고 있다는데 정부에서도 근본부터 튼튼하게 성장할 수 있도록 충분히 지원하고 관심 갖겠다"고 말했다.극장을 나온 이재명 대통령 부부는 관객들과 악수하며 담소를 나누기도 했다. 한 남성 관객은 이 대통령에게 영화 어떻게 보았는지 물었고, 재밌게 봤다던 이 대통령에게 "한국영화 지원 좀 많이 해주시라"고 속내를 밝히는 모습도 있었다.이 대통령 내외는 오후 6시 40분쯤 영화의전당을 빠져나갔다. 익일인 21일 이재명 대통령은 SNS에 '관람 문화가 크게 변하고 OTT 등 다양한 플랫폼이 확산되며 극장 산업이 상당한 어려움을 겪고 있다'며 '제작부터 유통, 해외 진출에 이르기까지 전 과정을 활성화해 영화 산업이 미래 핵심 성장 동력으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다'는 글을 올렸다. 이어 이 대통령은 '모든 영화인, 관계자께 응원과 격려를 전한다'며 '부산국제영화제에서 느낀 감동을 오래도록 기억하겠다'고 소회를 밝혔다.