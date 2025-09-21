메뉴 건너뛰기

내년 정부 R&D예산 호남권 설명회, GIST서 24일 개최

사회

광주전라

25.09.21 08:20최종 업데이트 25.09.21 08:20

과기정통부 주최

광주과학기술원 오룡관 전경
광주과학기술원 오룡관 전경 ⓒ 광주과학기술원

광주과학기술원(GIST·지스트)은 오는 24일 오후 2시 오룡관 3층에서 '2026년도 정부 연구개발(R&D) 예산안 설명회'가 개최된다고 밝혔다.

과학기술정보통신부가 주최하는 이번 설명회는 2026년도 정부 R&D 예산안의 주요 배분·조정 내용을 산·학·연 연구자와 전문가들에게 직접 알리고 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

내년도 정부 R&D 예산안은 역대 최대 규모인 35조 3000억 원으로 편성됐다.

이번 호남권 설명회에는 과학기술정보통신부 연구개발투자심의국장이 참석하며, 연구예산총괄과장이 배분·조정안을 직접 설명한다.

이어 참석자들과의 질의응답 시간을 통해 현장의 목소리를 수렴할 예정이다.

R&D 예산안 설명회는 영남권(부산, 9.22)을 시작으로 호남권(광주, 9.24), 수도권(서울, 9.26), 충청권(대전, 9.30) 등 전국 4개 권역에서 순차적으로 진행된다.

참석을 희망하는 경우 GIST 홈페이지(www.gist.ac.kr) 팝업 창을 통해 사전 등록을 할 수 있으며, 현장 등록도 가능하다.

#연구개발예산#정부예산안#연구개발#지스트#과기원

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사이재태 전남도의원 20일 나주혁신도시서 의정보고회

