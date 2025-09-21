충주 무형문화유산 '목계나루 뱃소리' 학술 세미나 열려

큰사진보기 ▲목계나루 뱃소리 학술 세미나: 유네스코 국제무센터 국제회의장 ⓒ 이상기 관련사진보기

"이번 학술 세미나를 통해 많은 공부를 했습니다. 좀 더 빨리 세미나를 했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 듭니다. 올해 사업이 잘 마무리돼 '목계나루 뱃소리'가 지역사회에 더 큰 관심을 받게 되길 바랍니다. 또한 연세가 있으신 임창식 회장의 농익은 소리를 이어갈 후계자를 빨리 기르는 것이 시급할 것 같습니다. 민요 지정은 핵심 소리꾼의 기․예능이 주요 심사 대상이기 때문입니다."

충주의 대표 무형 문화유산 '목계나루 뱃소리'를 학술적으로 조명하는 세미나가 19일 오후 2시부터 6시까지 유네스코 국제무예센터에서 열렸다. '목계나루 뱃소리'는 충주시 엄정면 목계나루를 오가던 뱃사람들이 부르는 노래다. 목계는 남한강의 대표적 내륙의 항구(河港)로 조선시대 강 건너 가흥리에 조창(漕倉)이 생기며 번성하게 됐다. 목계나루에 배의 운행이 잦아졌고, 시장이 서고 물류의 교환이 활발해졌다.한양에서 목계나루까지 오르내리던 장삿배에서는 뱃사공의 노랫소리가 울려 퍼지게 됐다. 목계나루에 이르기 위해서는 여울과 암초, 낮은 수심을 극복해야 했다. 그러므로 뱃사공들은 많은 어려움을 겪었다. 그 애환을 노래로 부른 것이 뱃소리 또는 뱃노래다.충주의 무형 문화유산 '목계나루 뱃소리'는 원래 뱃사공과 끌패(牽夫)의 노젓는 소리와 배끄는 소리로 이뤄졌다. 거기에 목계나루에 도착해 돛을 내리는 소리가 더해졌다. 그리고 목계나루 주모와 기생들이 부르는 이별가가 추가됐다. 이러한 소리에 충주지방의 민요인 충주 아리랑이 들어오게 됐다. 마지막으로 노래에 놀이가 더해져 완성됐다.노래는 모두 8마당으로 구성돼 있다. 놀이마당, 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 충주 아리랑, 돛 내리는 소리, 뱃고사, 이별가, 뒷풀이다. '목계나루 뱃소리'는 악가무(樂歌舞)가 결합된 전통민요이자 마당놀이가 됐다. 그러므로 가치를 발굴하고 육성하며 전승환경을 조성하고 체계화할 필요가 있다. 가치 발굴을 위한 작업의 하나로 이번에 학술 세미나가 열린 것이다.이번 학술 세미나의 제목은 '목계나루 뱃소리의 가치 발굴'이다. 발굴 복원 과정을 소개하고, 문화적․예술적 가치를 찾아내는 자리였다. 네 명의 전문가가 관련된 주제 발표를 했다. 1. 충주시 목계마을 민속의 변화와 특징. 2. 목계나루 뱃소리의 복원 과정 회고. 3. 목계나루 뱃소리의 문학적 성격과 중원문화적 가치. 4. 목계나루 뱃소리의 음악성 연구 – 메나리토리 구조를 중심으로.그중 더 중요한 두 가지 주제가 두 번째와 네 번째 발표였다. 그것은 이 두 주제가 국내 최초로 발표되는 글이자 논문이기 때문이다. 예능 보유자인 중원민속보존회 임창식 회장이 발표한 '목계나루 뱃소리의 복원 과정 회고'는 이 노래와 함께 한 34년 세월을 시대순으로 일목요연하게 정리했다. 그는 어릴 때부터 토속 민요를 듣고 자랐고, 나이 서른이 되어 풍물을 배웠으며, 1989년 중원민속보존회를 결성하면서 농악팀을 구성했다. 그리고 1992년부터 인연이 시작됐다.그는 목계나루의 배 목수, 충주 지역의 뱃사공, 양조장 운영자, 문화예술 전문 공무원 등의 도움으로 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 돛 내리는 소리, 이별가를 완성할 수 있었다. 2005년 목계별신제 축제에서 이를 처음으로 재현하게 됐다. 이때까지는 '중원 뱃소리'였다. 그리고 2013년에 소리마당에 놀이마당이 더해져 '목계나루 뱃소리'가 되었다.'목계나루 뱃소리'는 2015년 제21회 충북 민속예술경연대회에 나가 대상을 받으면서 대외적으로 알려지게 됐다. 2016년에는 전주에서 제57회 전국 민속예술경연대회가 있었는데, 여기서 3등에 해당하는 문화체육관광부 장관상을 받았다. 그렇지만 소리에서는 임창식 회장이 대상을 받았다. 이를 통해 전국적인 인정을 받게 됐다. 그후 여기저기 불려 다니며 공연도 하고 방송에도 출연했다.한국음악평론가 협회 이사인 양미지 박사가 발표한 「목계나루 뱃소리의 음악성 연구 – 메나리토리 구조를 중심으로」도 새로운 내용을 담고 있다. 목계나루 뱃소리의 음악적 특징을 노래별로 다음과 설명한다. 노젓는 소리는 느린 굿거리에 메나리토리다. 노동의 고단함과 이를 극복하는 정서를 표현했다. 배끄는 소리는 자진모리에 빠른 리듬이다. 여울을 넘어가는 협동적 노동의 긴장감이 느껴진다. 돛 내리는 소리는 빠른 굿거리의 유희요다. 목계나루에 무사히 도착한 공동체의 기쁨을 노래로 표현했다. 이별가는 느린 굿거리로 뱃사공과 주모의 애절한 정서를 노래했다.그러면서 소리를 채보한 악보를 예로 들어 그 근거를 구체적으로 설명했다. 목계나루 뱃소리는 미-솔-라-도-레의 선율 구조로 이루어진 미음계 메나리토리라는 것이다. 선소리꾼(선창자)이 사설을 하고 사공이 제창 형태로 후렴을 받는 형식으로 안정성이 돋보인다. 같은 선율을 반복하며 사설을 교체하는 유절 형식이다. 꺾기 흔들기 떨기와 같은 시김새가 들어간다. 내륙 뱃소리의 종지 형태가 나타난다.임창식 회장의 발표가 쉽고 재미있었다면, 양미지 박사의 발표는 전문적이지만 이해할 만했다. 그리고 파워포인트를 통해 비교적 알기 쉽게 설명하려고 애썼다. 양미지 박사는 향후 과제로 실연자별 음고, 장단 편차에 대한 음향학적 통계적 분석이 필요하다고 말했다. 이를 통해 표준 악보가 만들어질 수 있기 때문이다. 여기에 다른 지역 뱃소리와 비교 연구도 있어야 한다고 말했다.학술 세미나가 끝나고 임 회장과 양 박사는 금년 말까지 뱃소리의 정확한 악보를 정리하기로 약속했다. 국가유산청 전문위원으로 이번 학술 세미나에 참석한 전 학국민속학회 회장 정형호 박사는 이번 세미나를 다음과 같이 평가했다.이번 학술 세미나가 좀 더 빨리 개최됐으면 하는 아쉬움을 표현했다. 조금 늦었지만 이번 학술 세미나를 통해 목계나루 뱃소리의 가치와 의미가 조금은 밝혀졌다고 생각한다. 후속 연구를 통해 개개 노래의 음악적 가치는 물론이고, 변이와 특성을 정밀하게 규명해야 할 것이다. 그리고 '목계나루 뱃소리'의 전승 환경 조성과 전승 체계화가 이루어져 무형 문화유산으로 지정될 수 있기를 바란다.MBC 충북 <인생 내컷 - 중원의 소리를 품다>뱃소리' 중 '노젓는 소리''목계나루 뱃소리' 중 '충주아리랑'