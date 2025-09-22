뉴스에 나오는 돌발가뭄, '빗물 박사'가 알기 쉽게 설명 드립니다

▲왼쪽 양은 온몸에 털이 풍성하게 덮여 있어 햇볕을 막고 시원함을 유지한다. 오른쪽 양은 등어리의 일부 털이 깎여 맨살이 드러나 햇볕에 직접 노출된다. 이는 숲이 온전히 덮여 있을 때와 모두베기·임도로 일부가 드러났을 때 산이 얼마나 쉽게 메마르는지를 보여주는 비유이다. 챗지피티를 활용해 제작한 자료이미지. ⓒ 한무영 관련사진보기