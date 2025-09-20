문형배, 김장하 선생께 첫 책 드리며 "감사합니다"

큰사진보기 ▲문형배 전 헌법재판소장 권한대행이 책 <호의에 대하여>를 김장하 선생께 전달하면서 쓴 자필 서명. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲문형배 전 헌법재판소장 권한대행이 책 <호의에 대하여>를 20일 점심시간에 진주에서 김장하 선생을 만나 전달하고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"선생님께. 감사합니다."첫 책 <호의에 대하여>를 펴낸 문형배 전 헌법재판소장 권한대행이 20일 진주를 찾아 김장하(81, 전 남성문화재단 이사장) 선생을 만나 '헌정'하면서 속표지에 이렇게 썼다. 문 전 재판관은 이날 오후 진주 한국토지주택공사에서 첫 '저자와 대화'를 가졌고, 앞서 김 선생을 만나 인사드린 것이다.문 전 재판관은 박은정 교사와 나눈 '저자와 대화' 때 "김장하 선생을 생각하면 눈물이 난다. 장학금을 받은 지 30년도 훨씬 지났다. 그 정도면 잊혀질만도 한데 그렇지 않다. 김 선생께서 호의를 배풀어 주셨기 때문이라 생각한다"라고 말했다.그는 "빚 지는 걸 싫어 한다. 선물이나 호의를 받으면 갚아야 한다는 생각을 한다"라며 "김장하 선생이 저한테 영향이 좀 깊었지 않나 생각한다. 책 속에도 나오지만 오래 전 병원에서 정기검진을 받고 차를 타고 오는데 안치환 노래가 나와 듣는데 갑자기 김장하 선생 생각이 나기도 했다. 행복할 때도 생각난다. 그 이유를 정확히 설명할 수 없을 것 같다"라고 말했다.하동 출신인 문형배 전 재판관은 진주 대아고와 서울대 법대를 다닐 때 가정형편이 어려웠고, 옛 남성당한약방을 운영하던 김장하 선생으로부터 장학금을 받았다.문 전 재판관이 사법시험 합격 후 김장하 선생을 찾아가 감사를 표하자, 김 선생은 "내게 고마워할 필요는 없다. 나는 이 사회에 있던 것을 너에게 주었을 뿐이니 혹시 갚아야 한다고 생각하면 이 사회에 갚으라"고 답했다는 일화는 널리 회자되고 있다.문 전 재판관은 저자와대화를 하기 전에 진주에서 김 선생과 함께 점심 식사를 했다. 이 자리에는 여태훈 진주문고 대표와 고도원 작가(고도원의 아침편지), 박남준 시인 등이 함께 했다.