개신교계 "이스라엘 가자지구 학살 즉각 중단하라"

▲팔레스타인 가자지구 난민 살레 알란티시 씨는 현장 증언을 통해 현지의 참혹한 현실을 알리며 자유를 얻을 때까지 저항하는 팔레스타인 사람들과의 연대를 호소했다. ⓒ 임석규 관련사진보기