개신교계 "이스라엘 가자지구 학살 즉각 중단하라"

700일 넘게 이어진 이스라엘의 가자지구 공격으로 6만 5천 명 이상이 사망한 가운데, 한국 개신교계가 이스라엘의 집단학살을 규탄하는 목소리를 높였다.
보수-중도 성향의 복음주의계와 중도-진보 성향의 에큐메니컬계 개신교계가 함께 20일 오후 3시 30분 서울특별시 종로구 종로에 있는 서린빌딩 앞에서 '이스라엘의 가자지구 집단학살 규탄 그리스도인 긴급예배'를 개최했다.
주한 이스라엘 대사관 인근에서 열린 이번 예배에는 고난받는이들과함께하는모임, 기독교사회선교연대회의, 한국복음주의교회연합 등 51개 교회 및 교계 단체에서 160여 명이 모였다.
긴급예배 주최 측은 "가자지구에 대한 연대 없이 오늘날 평화와 사랑에 대한 국내 개신교계의 주장은 공허하며 무의미하다"고 지적하면서 "가자지구와 팔레스타인의 평화를 향한 행동이 그 어느 때보다 절박하기에 다급하게 예배를 열게 됐다"고 밝혔다.
참석자들은 구호품 배급소에 줄 서 있는 민간인을 향해 총을 쏘고 집단 기아와 영양실조로 어린이들이 사망하고 있는 가자지구 상황을 규탄하며, 이스라엘의 학살 중단과 국내 그리스도인‧시민들이 팔레스타인 사람들과 연대할 것을 촉구했다.
가자지구 상황을 증언한 난민 살레 알란티시씨는 "700일 넘게 이어진 탄압과 학살로 6만 5천 명 이상이 사망하고 16만 명 이상이 부상했다"며 "가자지구 전체가 파괴됐고, 거의 모든 가족이 살해와 강제 이주를 겪고 있다"고 참혹한 현실을 전했다.
살레씨는 "1만 7천 명의 어린이 희생도 학살을 멈추기에 충분하지 않은 것이냐"고 개탄하면서 "비록 수많은 사람이 죽고 다쳤지만, 팔레스타인 사람들은 자유를 얻을 때까지 이스라엘에 맞서 저항할 것"이라고 강조했다.
연대 발언에 나선 전남병 고난받는이들과함께하는모임 사무국장은 "이스라엘이 현재 팔레스타인에 가하는 폭력과 학살은 하나님의 뜻에 반하는 것"이라 강조하며 "정치적 목적을 위해 하나님을 이용하는 행태는 비판받아야 할 일이고, 국내 개신교계의 침묵은 이스라엘의 학살에 대한 동조"라고 규탄했다.
구약성경 역대하 28장을 바탕으로 설교한 이태훈 옥바라지선교센터 목사도 "이 자리가 단순한 전달이 아닌 민중과 그리스도인의 목소리를 세계에 전하는 자리"라고 언급하면서 "최근 UN 조사위가 가자지구 사태를 제노사이드로 규정한 조건들을 보면 이스라엘의 행위를 고발하지 않을 수 없다, "학살을 멈추고 모든 것을 제자리로 돌려놓아야 한다"고 호소했다.
긴급예배 이후 참석자들은 같은 자리에서 오후 5시부터 진행된 '이스라엘의 가자지구 집단학살 규탄 한국 시민사회 50차 긴급행동' 집회에 이어 참여해 한국 정부의 책임을 촉구하는 발언과 공연 등을 펼쳤고, 1시간 집회 후 미 대사관을 향해 행진했다.
한편, 긴급행동 측은 오는 23일 개회가 예정된 제80회 유엔 총회 고위급 회기를 앞두고 지난 17일 기자회견을 통해 한국 정부에게 ▲이스라엘에 가자지구 집단학살 중단을 촉구할 것 ▲이스라엘이 기아학살을 종식하고 대규모 인도적 지원이 가능하도록 가자지구 봉쇄 해제를 요구할 것 ▲이스라엘에 포괄적인 무기금수조치를 시행할 것 ▲대 이스라엘 독자 제재를 부과할 것 ▲헤이그 그룹에 가입해 이스라엘의 팔레스타인 집단학살에 책임을 물을 것 등을 요구한 바 있다.
(긴급예배 전체실황 : https://youtu.be/l8vw-VWg2JI
)