[사진] 사라진 강릉 오봉저수지 '섬'... "이제 안심이 되네요"

"섬이 사라졌어!"

AD

큰사진보기 ▲물이 빠지자 섬처럼 드러나있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 16일 오봉저수지 메마른 바닥 위로 돌출된 암석과 돌들이 마치 작은 섬처럼 드러나, 극심한 가뭄을 상징적으로 보여준다(2025/7/16) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 21일 오봉저수지 전경.이전에 섬처럼 드러났던 돌출부위는 물에 잠겨 수면 아래로 사라졌다(2025/9/21) ⓒ 진재중 관련사진보기

"저 섬은 하나의 상징이었습니다. 섬이 가라앉으면 물이 차오를 거라 믿으며 기다려왔지요. 며칠간 내린 비로 섬이 사라졌습니다. 아쉽기도 하지만, 저수지가 채워졌다는 사실에 안도감을 느낍니다."

"이제 안심이 되네요. 저수지가 완전히 바닥을 드러낼까 봐 불안했는데, 다행히 비가 내려 그 돌출부가 사라졌습니다. 천만다행입니다."

큰사진보기 ▲가뭄으로 물이 줄어든 오봉저수지를 카메라와 스마트폰으로 기록하는 시민들. 메마른 풍경을 남기는 기록의 장면(2025/9/21) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 16일, 물이 빠진 오봉저수지 바닥에는 풀과 일부 돌출된 암반만이 드러났다(2025/7/16) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲풀로가득찼던 저수지상류 ⓒ 진재중 관련사진보기

"그 섬은 짧은 기간이었지만 많은 것을 남겼습니다. 처음 드러났을 때는 신기하고 아름다웠지만, 점점 커져 보일수록 불안감으로 변했지요. 자연의 섭리를 다시금 일깨워준 것이 바로 그 섬이었습니다. 그래서 사라진 지금도 한편으론 아쉬움이 남습니다."

큰사진보기 ▲7월 16일, 물이 빠진 오봉저수지. 산허리에 나이테처럼 드러난 주름이 가뭄의 상징처럼 선명히 남아 있다(2025/7/16) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들과 함께 나온 가족이 저수지를 바라보며 가뭄의 심각함과 물의 소중함을 함께 배우는 오봉저수지(2025/9/21) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲비가 내리기 전, 오봉저수지는 모든 가용 수단을 동원해 물을 공수하며 가뭄에 맞섰다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지저녁 햇살에 물이 가득 차오른 오봉저수지 전경. 가뭄의 흔적을 지우듯, 저수지는 다시금 풍요로운 모습을 되찾았다(2025/9/21.17:00) ⓒ 진재중 관련사진보기

극심한 가뭄으로 바닥을 드러냈던 오봉저수지 한가운데의 작은 돌출부가 물에 잠기자, 이를 지켜보던 한 시민이 환호와 아쉬움이 뒤섞인 외침을 터뜨렸다. 며칠 전까지만 해도 메마른 바닥 위로 섬처럼 드러나 있던 자그마한 땅은 흔적 없이 사라졌다.지난 7월 초, 오봉저수지 중앙에는 작은 섬이 모습을 드러냈다.갈라진 검붉은 바닥과 선명한 물 자국은 가뭄의 상징이었고, 시민들에게는 불안한 풍경으로 다가왔다.하지만 9월 중순부터 내린 비로 수위가 차오르자, 섬은 흔적도 없이 사라졌다. 메마른 갈색 대신 차오르는 물결이 돌아오며 시민들에게 안도와 희망을 안겨주었다. 두 달 남짓의 시간 동안, 한때 절망의 상징처럼 보였던 저수지는 다시 생명의 기척을 되찾았다.7월 16일과 9월 21일, 같은 장소를 담은 두 장의 드론 사진은 가뭄과 회복을 오가는 자연의 순환과 물의 소중함을 고요히 보여준다.윗사진은 가뭄이 본격적으로 드러나기 시작했던 지난 7월 16일의 모습이고, 아래사진은 오늘(9월 21일) 촬영한 풍경이다. 불과 두 달 만에 전혀 다른 얼굴로 변했다.그 섬처럼 보였던 돌출부는 단순한 흙덩이가 아니었다. 제한급수, 단수, 물을 받기 위해 줄을 서야 했던 시민들의 불안이 응축된 상징이자, 메마른 현실을 적나라하게 드러낸 풍경이었다. 이러한 모습에 강릉 시민들은 하루하루를 견디며 "언제 비가 올까" 하늘만 바라볼 수밖에 없었다.지난 21일 오봉저수지를 찾은 김경수(56)씨는 이렇게 말했다.함께 온 한 시민도 덧붙였다.앞서 지난 17일, 기다리던 비가 내리기 시작했다. 그 이후 며칠 동안 이어진 빗줄기는 대관령과 삽당령 고개를 따라 흘러 내려 메마른 땅을 적시고, 오봉저수지의 수위를 빠르게 채웠다. 상처 입은 돌고래 모양의 섬은 흔적도 없이 사라졌지만, 그 모습이 사라진 지금도 시민들 마음속에는 분명한 메시지를 남겼다.물이 줄어들며 드러난 흔적은 세월의 나이테처럼 산 능선에 선명히 남았다. 매일 출퇴근길에 저수지를 찾았다는 한 직장인은 이렇게 회상했다.시민들에게 '섬의 소멸'은 단순한 풍경 변화가 아니라, 가뭄 해소의 신호였다. 저수지 수위가 차오르자 안도와 경계가 교차하는 표정이 나타났다. "이제 살았다"는 안도의 미소와 함께, "다시 이런 일이 생길까 두렵다"는 우려도 동시에 존재했다.아이의 손을 잡고 현장을 찾은 한 젊은 부부는 "아이에게 직접 보여주고 싶었어요. 물이 없으면 우리가 어떻게 살아갈 수 없는지, 또 비가 내리면 어떻게 다시 살아나는지요"라며 방문 이유를 설명했다.그는 이어 "아이들이 이런 환경 재앙을 겪지 않아야 할 텐데 늘 걱정입니다. 기후가 불안정한 만큼 언제 어디서 재난이 닥칠지 모르니, 아이들에게 환경의 중요성을 알리고 우리 세대도 자연의 소중함을 다시 새겨야 합니다"라고 환경 보호의 필요성을 강조했다.21일 오후, 오봉저수지의 물이 점차 차올라 오후 8시 기준 저수율 55.7%를 기록하고 있다. 하늘에서 내린 비 뿐만 아니라, 소방대원과 군인, 해경, 헬기 등 이른바 '물의 손길'이 더해져 섬은 서서히 모습을 감추었다. 사람들의 노력과 자연이 함께 만들어낸 작은 기적이었다.비록 섬은 사라졌지만 그 기억은 여전히 선명하다. 이번 가뭄은 강릉이 물을 어떻게 관리하고 대비해야 하는지에 대한 무겁고 중요한 교훈을 남겼다.