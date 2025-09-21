가을 되면 노란 꽃 피는 풀, 이런 효능이 있었군요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲진득찰 차 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에 자라고 있는 진득찰 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

[진득찰 차 만들기]

- 진득찰을 손질하기 적당한 크기로 잘라 줍니다.

- 손질한 진득찰은 씻어 줍니다.

- 물기를 제거해 평평한 채반에 널어 말려 줍니다.

- 건조한 진득찰을 뜨거운 물로 10분간 우려 마시면 됩니다.

큰사진보기 ▲건조한 진득찰 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제블로그에도 실립니다.

밭에서 일을 하다가 보니, 눈에 들어오는 노란 솜털 같은 귀여운 꽃이 눈에 들어옵니다. 가을로 접어들었다고 국화과에 속하는 진득찰 꽃이 핀 것입니다.진득찰의 꽃이 지면서 열매를 맺을 때면 가시가 뾰족하게 나는데, 옷에 달라붙으면 떨어지지 않아 손으로 일일이 떼어 주어야 합니다.진득찰 가시가 붙어 있을 때 그 옆을 잘못 지나가다 가시가 다닥다닥 붙으면, 떼어 주는 것도 일이라서 보는 대로 뽑아 버리거나 집에 가져 와 요리를 해 먹거나 차로 달여 마십니다.진득찰은 가시 때문에 피하는 풀인데, 관절이 안 좋아 차로 마시는 풀이기도 해 친근감이 있습니다.동의보감에 진득찰은 중풍으로 생긴 마비 증상을 다스리는 데 효과가 좋다고 기록돼 있습니다. 폴리페놀, 키에 놀, 헤스페리딘 항산화 성분이 풍부해 활성산소 제거, 노화 방지, 면역력 증진, 관절염, 당뇨, 다이어트에 효능이 있다고 합니다.진득찰은 진하게 우리면 쓴맛이 강해 저는 달여서 마시지는 않습니다. 건강 예방 차원 정도로 마시는 거라 제가 먹기 좋게 우려서 마십니다. 몸에 좋다고 해도 요리나 차나 먹기에 즐거움이 있어야 해서 제 기호에 맞게 우려 마십니다.밭에서 일하느라 쪼그리고, 허리를 굽혀야 하는 농사일로 안 좋은 관절이 튼튼했으면 하는 바람도 가져봅니다.