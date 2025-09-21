21일 찰리 커크 추모식, 슈퍼볼급 경호 체계... 10만 명 이상 참석 예상

큰사진보기 ▲우익단체 창립자 찰리 커크의 지난 1월 연설 모습 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

미국 애리조나주 글렌데일 스테이트팜 스타디움에서 21일 열리는 보수 성향 활동가 찰리 커크 추모식에는 10만 명이 넘는 인파가 모일 것으로 예상된다. 연방과 지방 당국은 이번 행사를 미국 최대 스포츠 이벤트 중 하나인 NFL 결승전 슈퍼볼급 경호 체계로 대비하고 있다고 <폭스뉴스>가 20일(현지시각) 보도했다.연방수사국(FBI), 주류·담배·화기·폭발물 단속국(ATF), 국토안보부(DHS), 비밀경호국(USSS) 등은 추모식 참석자를 겨냥한 잠재적 위협을 주시하고 있지만, 아직까지 확인된 구체적 위협은 없는 상황이다. 국토안보부는 이번 행사를 특별 행사 평가 등급(SEAR-1)으로 지정해 슈퍼볼 수준의 경비를 지원한다. 글렌데일 경찰은 행사장과 도심 전역에 드론과 감시카메라, 대테러 저격팀 등을 배치하며 총력 대응에 나섰다. 한 경찰 관계자는 "슈퍼볼과 달리 준비 기간이 일주일에 불과했지만, 모든 인력을 동원해 만반의 준비를 하고 있다"고 밝혔다.한편, ABC 뉴스는 20일 "추모식을 앞두고 무기를 소지한 채 경찰관을 사칭한 남성이 체포됐다"고 보도했다. 애리조나 공공안전부(DPS)에 따르면, 체포된 이는 42세 조슈아 런클스로, 무기를 금지 장소에 반입한 혐의와 경찰관 사칭 혐의로 기소됐다. 비밀경호국은 "의심스러운 행동을 보인 인물이 요원들에게 접근해 자신이 무장한 법 집행관이라고 주장했지만, 행사 보안에 투입된 인원은 아니었다"며 조사 중이라고 밝혔다.커크는 보수 단체 터닝포인트 USA를 창립해 미국 보수 진영 내 영향력을 키운 인물로, 지난 9월 10일 유타 밸리 대학교에서 강연 중 총격을 받아 사망했다. 그는 특히 청년층에 강한 정치적 영향력을 행사했으며, 트럼프 대통령의 집권에도 일정한 역할을 했다는 평가가 나온다. 그러나 총기 정책, 성소수자 권리, 인종 문제 등에 대한 발언으로 진보 진영의 거센 비판을 받아왔다.조지 W. 부시 전 대통령은 성명을 통해 "한 청년이 자신의 정치적 견해를 표현하다가 냉혹하게 살해당했다. 대학 캠퍼스는 서로 다른 생각을 자유롭게 교환해야 하는 곳"이라며 "공공 공간에서의 폭력과 증오는 반드시 근절돼야 한다"고 강조했다.이번 사건은 미국 사회의 정치적 양극화와 소셜미디어 기반 음모론 확산을 다시금 부각시켰다. 전문가들은 폭력을 지지하는 세력은 소수지만, 알고리즘 기반 미디어와 과격한 활동이 청년층 급진화와 사회 불안을 부추긴다고 경고한다.총격 사건 이후 트럼프 대통령과 일부 우파 인사들은 이번 범행을 좌파 정치 폭력 및 자유주의 단체와 연관 지었고, 반대로 일부 진보 성향 학자들은 범인의 극우 성향을 들어 정치적 동기를 의심했다. 반유대주의 음모론도 퍼졌지만 증거는 없으며, 이스라엘 지도자들은 이를 일축했다.