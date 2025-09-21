쫄깃한 쌀밥에 젓국갈비... 지금 이 계절에 와야 해요

큰사진보기 ▲성곽에서 본 들판. 평화로움과 긴장이 공존하는 풍경. ⓒ 김남정 관련사진보기

큰사진보기 ▲대룡시장, 시간을 거슬러 올라간 듯한 골목 포스터 ⓒ 김남정 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구저수지 풍경. 연꽃이 만들어낸 고요한 풍경 ⓒ 김남정 관련사진보기

[여행 정보]

- 교동대교 출입 검문소에서 신분증 제시 후 방문자 등록(차량, 보행 출입 가능)

- 추천 시간대 : 아침 안개 시간(연꽃 저수지 사진 촬영 적합) 또는 오후 늦게(노을로 온 풍경이 황홀)

- 주차, 교통 : 교동읍성, 대룡시장 근처 공영주차장

- 시장 운영 : 평일도 열리지만 주말 방문 시 더 활기, 일부 상점은 조기 마감 주의

- 필수 준비물 : 신분증

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

서울 근교에 있으면서도 일상의 소음을 비껴간 듯한 공간이 있다. 인천 강화군 교동면, 흔히 '교동도'라 불리는 그곳이다. 내가 사는 곳에서 차로 1시간 20분 남짓(서울에서는 두 시간). 교동대교를 건너는 순간, 도시의 시간은 뒤로 물러나고 느리게 흐르는 섬의 시간이 시작된다. 강화도 교동도는 민간인 통제선(민통선) 안쪽에 위치한 섬이다. 검문소에서 출입증을 발급받고 섬으로 들어가는 그 과정 자체가 이곳이 역사와 분단의 맥락을 체감하게 한다.교동도는 한때 황해도 연백군과 가까운 곳이었다. 한국 전쟁 이후 북녘땅을 떠나온 실향민들이 모여 살았고, 그들은 고향의 시장을 그리워하며 대룡시장을 만들었다. 시장 골목에 들어서면 옛 간판, 낡은 다방, 오래된 미용실이 눈에 띄는데, 마치 1970년대 영화 세트장에 들어선 듯한 착각이 든다.지난 20일 찾은 교동도는 벌써 황금빛으로 물들고 있었다. 섬 곳곳에 펼쳐진 논은 익어가는 벼로 가득하고, 바람에 일렁이는 벼 이삭이 햇빛을 반사해 출렁인다. 차 창밖으로 보이는 풍경은 한 폭의 수채화다. 전날 비가 내린 탓에 공기는 선선하고 밝은 햇살과 구름은 여행자의 눈을 즐겁게 한다. 교동대교를 건너자마자 고구 저수지에는 연꽃이 각양각색으로 떠 있었다. 늦가을까지 이어지는 연꽃잎의 초록과 노랑, 그리고 저수지 수면에 비친 하늘빛은 여행자의 발길을 멈추게 한다. 나도 그곳에서 여러 장의 사진을 찍었다.교동 읍성, 연산군 유배지, 삼도수군 통어 영지 등 역사 유적지가 곳곳에 남아 있다. 연산군이 유배 생활을 하며 걸었을 길을 따라 걷다 보면 역사가 그리 멀지 않다는 것을 느낀다. 성곽 위에 서서 바라보는 들녘과 바다는 한편으로는 평화롭고, 한편으로는 이 섬이 최전방 군사지역이라는 사실을 다시금 깨닫게 한다.역사와 분단의 무게에도 불구하고 교동도는 사람을 편안하게 한다. 길은 한적하고, 논두렁 사이로 걷다 보면 바람 소리와 새소리만 들린다. 화개 정원에 조성된 테마 정원은 '치유의 정원'이라는 이름에 걸맞게 사색하기 좋은 공간이다. 전망대에 올라 황금빛 평야를 바라보고 있으면 마음이 차분해지고, 오늘처럼 맑은 날에는 멀리 북녘 산줄기까지 보인다. 추석이 다가와서 그런지 더 묘한 그리움이 마음 한편에 차오른다.대룡시장에선 옛날식 국수, 강아지 떡, 전통 과자 등을 맛볼 수 있다. 섬에서 나온 쌀로 지은 밥은 쫀득하고 달다. 오늘 같은 가을날은 꽃게 철이니, 꽃게탕이나 간장게장도 꼭 맛보길 권한다. 젓국갈비도 일품이다.교동도는 서울에서 그리 멀지 않아 당일치기 여행이 가능하다. 하지만 단순한 드라이브 코스 이상의 경험을 준다. 분단의 현실을 체감하고, 황금빛 들판과 연꽃 저수지에서 자연을 느끼며, 시장 골목에서 잊힌 시간을 만나고, 역사를 따라 걷다 보면 어느새 마음이 차분해진다.교동도는 여행지라기보다 '잠시 머무는 시간'에 가깝다. 분단의 상처와 그 너머의 평화를 생각하게 하고, 자연과 사람, 역사와 현재가 한자리에 만나는 섬. 올가을, 교동도로 떠나 보기를 추천한다.