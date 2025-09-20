'멈춰 있는 것 같지만 여전히 살아있는'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

때로는 막히고 또 때로는 도달하기도 하는 너의 삶은

한 순간 네 안에서 돌이 되었다가 다시 별이 된다.

큰사진보기 ▲손정민 개인전Still Life ⓒ ficus gallery 관련사진보기

큰사진보기 ▲손정민 개인전전시 작품 ⓒ 달리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲손정민 작가 개인전전시작품 ⓒ 손정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲손정민 작가 개인전전시작품 ⓒ 달리아 관련사진보기

'이번 전시는 감정의 반복, 관계의 끝, 그리고 그 이후의 회복 과정을 시각적으로 기록한 작업입니다. 구체적인 이야기를 따르기보다 감정이 남긴 흔적에 주목했고, '고립된 감정의 조각'들을 시간의 흐름에 맞춰 놓았습니다. 겉으로는 단절된 그림처럼 보일 수 있지만, 그 안에는 상처와 회복이 오가는 리듬이 숨어 있습니다.

...

작업은 늘 지극히 사적인 감정에서 출발하지만, 보는 이들에게 각자의 마음을 들여다보는 시간이 되기를 바랍니다.

...

"Still Life"라는 제목은 전통적인 정물화의 의미를 빌려오면서도 이번 작업이 담고 있는 개인적인 정서를 함축합니다. 멈춰 있는 것 같지만 여전히 살아 있는 그 모순을 담고 있습니다."

고통의 순간에는 모든 것이 정지된 듯한 느낌이 든다. 숨이 막히고, 시간도 멈추고, 몸과 마음도 굳는다. 겉으로 보기엔 마치 죽은 것만 같지만, 그 안에서는 깊은 변형이 일어나고 있다. 싹을 틔우기 전 씨앗이, 알을 깨기 전 새가, 나비가 되기 전 고치가 그러하듯이. 이는 마치 얼어붙은 겨울 강물의 아래에서 봄이 흐르는 것과도 같다. 그러한 삶의 변형을 '해질녘'이라는 시에서 릴케는 이렇게 표현했다.손정민 작가의 개인전 'Still Life'는 정물화라는 뜻이다. 정물화는 움직이지 않고 고정된 물체들을 그린 것이지만, 풍성하고 밝은 색감의 꽃들과 어딘가 깊이 응시하고 있는 여인들을 가만히 보고 있자니, 그 안에서 멈춘 듯 움직이는 무언가가 느껴지기도 했다.작가가 작가 노트에서 말한다.작가 노트를 읽고 다시 그림들을 바라보니, 삶에서 멈춰 있던 순간들에도 내 주변 공간에서 고요히 자신의 자리를 지키고 있었던 존재들이 떠올랐다. 가령 시선이 잘 닿지 않았던 방구석에도 새잎을 내고, 꽃을 피워내던 식물과 늘 그 자리에서 내 몸을 지탱해주었던 소파나 의자 같은 것들 말이다. 돌아보면 그것은 치유와 휴식의 시간에 필요했던 조용한 위로이자 응원이었다.작가가 그림을 통해 건네는 깊고도 따스한 마음을, 전시 기간동안 더 많은 이들이 직접 느낄 수 있길 바란다.