꽉 막힌 도로, 답답한 마음 뚫어줄 '원활' 플레이리스트

8년의 유럽 유학 생활을 마치고 고향 포항으로 돌아와 클래식 음악을 전하는 매개체로서 무대와 글을 통해 이야기를 이어가고 있습니다.

[익숙한 음악] 클래식 초보도 단숨에 빠져들게 하는 멘델스존(F. Mendelssohn), 차이콥스키(P. Tchaikovsky)의 바이올린 협주곡

[새로운 음악] 애호가들의 호기심을 자극하는 랄로(É. Lalo)의 스페인 교향곡 , 시벨리우스(J. Sibelius) 교향곡 2번

"나도 바이올린 협주곡을 써야겠다."

덧붙이는 글 | 클래식 음악은 낯설게 느껴질 수 있지만, 알고 들으면 훨씬 친근하고 재미있습니다. 이번 명절 귀성길에 소개한 곡들을 한 번 틀어보시길 권합니다. 막힌 도로가 조금은 덜 답답하게 느껴지고, 여행의 순간이 특별한 기억으로 남을 수 있기를 바랍니다.

추석이 다가오면 고속도로는 늘 똑같은 풍경이 펼쳐집니다. 끝없이 이어지는 차량 행렬, 내비게이션 화면에 붙박이처럼 고정된 도착 예정 시각, 조금도 줄어들지 않는 거리.시간은 흘러가는데 차는 제자리에 멈춘 듯하고, 마음마저 무겁게 내려앉습니다. 차 안 공기가 점점 무거워질수록 운전대 잡은 손끝까지 긴장이 전해집니다. 이럴 때 필요한 건 창문을 활짝 열어젖히는 한 줄기 바람 같은 존재입니다.저는 그 바람이 바로 음악이라고 생각합니다. 라디오에서 흘러나오는 익숙한 대중가요, 늘 반복 재생하던 나만의 플레이리스트도 좋지만, 어느 순간 그 음악마저 나를 졸음에 빠뜨리는 자장가로 변해버린 경험, 다들 있으실 겁니다. 흥겨워야 할 음악이 더 이상 나를 깨우지 못할 때, 새로운 자극이 필요합니다.그럴 때 권하고 싶은 것이 바로 클래식 음악입니다. 클래식은 영화처럼 드라마틱한 기승전결을 지녔습니다. 짧고 단순한 멜로디가 아니라, 길고 풍성한 흐름 속에서 감정이 솟구치고 가라앉으며, 듣는 이를 몰입하게 만들지요.무엇보다 영화나 드라마와 달리 눈으로 집중하지 않아도 된다는 것이 큰 장점입니다. 운전 중에는 시선을 앞에 둬야 하지만, 귀만 열어도 클래식은 그 자체로 한 편의 드라마를 들려줍니다. 클래식은 곧 '귀르가즘(쾌감을 느끼게 하는 소리를 뜻하는 신조어)', 귀만 있어도 온전히 이야기를 이해할 수 있는 예술입니다.이번에 소개할 네 곡은 두 갈래로 나눌 수 있습니다.익숙한 길 위에서 낯선 풍경을 만나는 것처럼, 이번 귀성길은 이 네 곡으로 또 다른 여행이 될 것입니다.멘델스존의 바이올린 협주곡은 흔히 "바이올린 협주곡의 정석"이라 불립니다. 그 이유는 단순히 아름다운 선율 때문만은 아닙니다. 일반적인 협주곡은 오케스트라가 먼저 서주를 연주하고 뒤이어 독주 악기가 등장하지만, 멘델스존은 대담하게도 처음부터 바이올린이 주제를 당돌하게 내뱉습니다.짙은 애수가 묻어 있으면서도 곧장 귀를 사로잡는 이 선율은, 마치 꽉 막힌 도로를 뚫고 튀어나오는 첫 질주처럼 신선합니다. 이 곡은 멘델스존이 평생의 친구이자 뛰어난 바이올리니스트 페르디난트 다비드를 위해 쓴 작품입니다.1838년부터 악상을 떠올렸지만, 완성까지 무려 6년이 걸렸습니다. 멘델스존은 완벽주의자였고, 다비드는 그에게 아낌없는 조언을 건넸습니다. 연주자가 느낄 어려움, 무대 위에서 빛날 수 있는 기교, 청중에게 전해질 감정까지 함께 고민한 결과, 이 곡은 연주자와 청중 모두를 만족시키는 명작이 되었습니다.이 협주곡은 멘델스존이 세상을 떠나기 불과 3년 전에 완성된 그의 마지막 대규모 작품입니다. 성격도 온화하고 재력과 인맥까지 두루 갖춘 그였지만, 불과 서른여덟의 나이에 세상을 떠났지요. 그래서 이 곡은 단순히 아름다운 선율 이상의 무게를 지닙니다. 귀성길에서 이 협주곡을 듣는다면, 한 사람의 짧지만 빛났던 생애가 고스란히 음악으로 다가오는 듯할 겁니다.차이콥스키의 바이올린 협주곡은 그의 유일한 바이올린 협주곡입니다.1877년, 불행한 결혼과 이혼으로 깊은 절망에 빠졌던 그는 스위스 제네바 호숫가에서 요양을 하고 있었습니다. 그때 제자이자 바이올리니스트 요지프 코테크가 찾아와 함께 연주를 하며 마음을 달래주었죠. 특히 프랑스 작곡가 라로의 <스페인 교향곡>을 함께 연주하던 순간, 차이콥스키의 마음속에 불꽃이 튀었습니다.그렇게 단 25일 만에 완성된 곡이 바로 이 협주곡입니다. 하지만 세상은 냉정했습니다. 당시 명 바이올리니스트 레오폴트 아우어는 "기교적으로 불가능하다"며 거절했습니다. 1881년 브로드스키가 초연했을 때에도 비평가 한슬리크는 "이렇게 악취 나는 음악은 처음"이라 혹평했지요.여리고 소심한 차이콥스키에게 이는 큰 상처였지만, 또 다른 연주자 브로드스키는 굴하지 않고 이 곡을 곳곳에서 연주했습니다. 결국 대중은 곡의 진가를 알아보았고, 아우어조차 자신의 오판을 인정하며 나중에 이 협주곡을 연주했습니다.오늘날 이 작품은 멘델스존, 브람스, 베토벤과 함께 4대 바이올린 협주곡으로 꼽힙니다. 1악장의 불꽃 같은 주제, 2악장의 위로, 3악장의 폭발적인 에너지는 정체된 도로 위에서 느끼는 답답함을 단숨에 날려버리는 듯합니다.에두아르 랄로(1823-1892, 프랑스 릴(Lille) 출신 작곡가)는 오랫동안 무명의 작곡가였습니다. 파리 음악계는 화려한 오페라가 대세였고, 그가 애정을 쏟은 실내악은 외면받았습니다. 심지어 직접 돈을 들여 출판한 오페라도 무대에 오르지 못했을 만큼 불운의 연속이었지요.그런 그에게 전환점이 찾아옵니다. 스페인의 천재 바이올리니스트 파블로 데 사라사테와의 만남이었습니다. 사라사테의 눈부신 기교와 카리스마에 매료된 라로는 그를 위해 곡을 쓰기 시작했고, 그렇게 탄생한 작품이 1875년 <스페인 교향곡>입니다.이 곡은 '교향곡'이라는 이름을 달았지만 사실상 바이올린 협주곡에 가깝습니다. 세기디야, 하바네라 같은 스페인 무곡 리듬이 살아 숨쉬며, 당시 프랑스 청중들에게 낯설고도 매혹적인 세계를 열어주었습니다. 초연은 대성공이었고, 파리에는 '스페인 열풍'이 불었습니다.랄로는 늦게나마 음악계의 중심에 섰고, 차이콥스키조차 이 곡에서 영감을 받아 자신의 협주곡을 완성했지요. 귀성길에 이 곡을 틀면, 꽉 막힌 도로가 순식간에 축제의 무대로 바뀔지도 모릅니다.시벨리우스의 교향곡 2번은 그의 대표작이자 "핀란드의 교향곡"이라 불립니다. 러시아의 지배를 받던 핀란드에서 이 곡은 민족적 자긍심과 독립의 염원을 상징했습니다. 초연 당시 청중들은 눈물로 환호하며 이 곡을 민족의 노래로 받아들였습니다.음악은 마치 설원을 걷는 듯한 고요함으로 시작합니다. 2악장은 얼어붙은 대지의 고독을, 3악장은 고조되는 긴장을 담아내며, 마침내 4악장에서 거대한 폭발처럼 장엄한 주제가 터져 나옵니다. 이 순간은 마치 오랜 겨울을 견뎌낸 후 맞이하는 봄의 태양 같습니다.시벨리우스는 평생 불안과 우울에 시달렸지만, 음악 안에서 만큼은 해방을 찾았습니다. 그래서 이 교향곡은 단순한 음악을 넘어, 절망 속에서도 희망을 찾게 해주는 치유의 힘을 지닙니다. 외롭고 지칠 때 이 곡을 들으면, 정체된 도로가 광활한 설원으로 바뀌고 답답한 마음이 눈처럼 녹아내리는 경험을 하게 될 것입니다.귀성길에도 음악은 여러 갈래가 있습니다. 익숙한 길을 따라가도 좋고, 낯선 길에 들어서도 재미있습니다. 멘델스존과 차이콥스키처럼 친근하게 다가오는 음악이 있고, 랄로와 시벨리우스처럼 새로운 발견을 선사하는 음악도 있습니다. 막힌 도로에서 중요한 건 몸보다 마음입니다.몸이 힘들어도 마음이 괜찮으면 금세 버틸 수 있듯, 음악은 우리의 마음을 단단하게 만들어 줍니다. 그러니 이번 추석 귀성길, 음악으로 마음을 환기하면서 달려보는 건 어떨까요?