멈추지 않는 악성 민원, 학교를 병들게 한다

큰사진보기 ▲서이초사건이후 교사들이 작성한 추모 글고 서이초 교사 사망 이후 작성한 인천 교사들의 추모 글. ( 사진 = 인천교사노조 제공 ) ⓒ 교사노조 관련사진보기

전북 M초등학교 한 담임교사는 수업을 멈추고, 또다시 교장실 문을 두드려야 했습니다. 하루에도 몇 차례 쏟아지는 민원 전화와 메일, 게시판 글에 시달리다 보니 정작 교실은 텅 빈 듯 느껴졌습니다. 아이들과 눈을 맞추는 대신, 해명과 방어에 하루를 소진합니다.학부모들의 목소리도 있습니다."우리는 아이의 상처에 대해 정당하게 항의했을 뿐입니다. 그런데 어느새 '악성 민원인'으로 낙인찍혀 버렸습니다. 개인정보가 퍼져 욕설과 비난에 시달리고 있어요."억울함과 분노, 피로가 그들의 표정에도 묻어 있습니다.교사들은 "언제 또 어떤 민원이 들어올지 두렵다"고 호소합니다. 작은 말 한마디, 사소한 실수도 확대되어 공격 받을 수 있다는 불안감이 교직 사회 전반을 옥죄고 있습니다. 반대로 학부모들은 자신들의 문제 제기가 '괴롭힘'으로 치부되며, 또 다른 피해자가 되었다고 항변합니다. 결국 교사와 학부모 모두 각자의 자리에서 상처 입은 피해자인 셈입니다.단호함과 회복, 두 날개로 그러나 여기서 분명히 짚어야 할 점이 있습니다. 고질적이고 부당한 민원, 폭언과 협박, 허위 신고와 같은 명백한 범죄 행위는 단호한 법적 조치가 반드시 필요하다는 것입니다. 악성 민원을 방치한다면, 교사들은 계속해서 잠재적 피해자가 될 수밖에 없고, 결국 아이들의 배움마저 위협 받습니다. 교육 당국은 이런 행위들을 교권 침해이자 범죄로 규정하고, 강력한 제재와 의무 고발 체계를 마련해야 합니다.동시에 모든 갈등을 법으로만 해결할 수는 없습니다. 법은 범죄를 다스리지만, 관계를 회복시켜주지는 못합니다. 그렇기에 회복적 정의와 평화써클 같은 대화 방식이 함께 필요합니다. 안전한 공간에서 서로의 이야기를 경청하고, "내 아이가 힘들었다"는 고백과 "나는 교직에 대한 자부심을 잃었다"는 고백이 만날 때, 서로를 '적'이 아닌 '고통받는 이웃'으로 바라보게 됩니다.학교는 단순히 지식을 배우는 곳이 아니라, 삶의 방식을 배우는 공간입니다. 만약 교실이 민원 전쟁터로 남는다면 아이들은 불안 속에서 자랄 것입니다. 그러나 어른들이 갈등을 법과 대화, 단호함과 회복이라는 두 날개로 풀어가는 모습을 보여준다면, 아이들은 평화롭게 문제를 해결하는 길을 배울 수 있습니다.지금 우리에게 필요한 것은 학교를 대립의 장이 아니라 신뢰와 회복의 공동체로 세우는 일입니다. 단호히 막아야 할 악성 민원은 법으로 다스리고, 대화로 풀 수 있는 갈등은 회복의 길로 이끌 때, 교사와 학부모, 그리고 무엇보다 아이들이 안전하게 숨 쉬는 배움의 공간이 마련될 것입니다. 고맙습니다 사랑합니다.