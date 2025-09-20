붉게 타던 강릉의 지도, 단비에 파란색으로 물들다

강릉 지역의 저수율을 표시하는 색깔 지도가 극적으로 바뀌었다. 한때 11.6%까지 떨어졌을 당시에는 강릉을 비롯한 동해안 저수지들이 검붉게 물들어 사실상 '불타는 땅'을 연상케 했다.
하지만 20일 오후, 상황은 달라졌다. 강릉 지역 11개 저수지 가운데 주문진 향호저수지를 제외한 모든 저수지가 파란색으로 전환된 것이다. 색상만 놓고 보면 이미 안심 단계에 들어선 모습이다.
이는 농어촌공사 농촌용수종합정보시스템
실시간계측정보를 통해 확인한 바이다.
강릉 물줄기의 운명, 오봉저수지에 달렸다
가까이 들여다보면 노란 점으로 표시된 곳이 주문진 향호저수지다. 주민들이 느끼는 물 부족의 심각성은 이 작은 점이 보여주는 현실과 크게 다르지 않다.
지도를 조금만 확대하면 가장 크게 표시된 원이 눈에 들어온다. 바로 오봉저수지다. 강릉 전체 식수원의 87%를 담당하는 핵심 저수지다.
그만큼 이곳의 수위 변화가 곧 강릉 시민 20만 명의 삶과 직결된다. 최근 단비로 저수율이 회복세를 보이면서 색깔이 붉은 경고 단계에서 파란색 안정 단계로 바뀌고 있다.
결국 강릉의 물 사정은 주문진 향호처럼 작고 고립된 저수지들이 아닌, 오봉저수지라는 '거대한 심장'의 박동에 달려 있는 셈이다.
말랐던 오봉저수지, 단비로 다시 숨 쉬다
20일 오후, 강릉 오봉저수지 전망대에는 시민들의 발길이 이어졌다. 연일 바닥을 드러내던 저수지가 이번 비로 수면을 회복하면서, 주민들의 얼굴에도 안도감이 묻어났다.
한 시민은 손으로 저수지를 가리키며 말했다.
"며칠 전까지만 해도 오봉저수지가 말라붙는 모습을 보고, 어떻게 살아야 할지 걱정이 앞섰습니다. 그런데 이제 저수지에 물이 다시 차오르는 걸 보니 안심이 됩니다."
하지만 다른 시민은 안심만 하기에는 아직 이르다고 말했다. 그는 "그래도 비가 더 와야 합니다. 아직 반도 안 찼어요. 이번 비로 조금 나아지긴 했지만, 더 많은 비가 오기를 기대했습니다"라고 덧붙였다.
현장을 찾은 시민들의 표정에는 안도와 동시에 조심스러운 기대감이 교차했다.
11% → 44%… 단숨에 회복한 저수지
오봉저수지는 지난 11일 저수율이 11.6%까지 떨어지며 '붉은 경고등'이 켜진 상태였다. 당시 농어촌공사 농촌용수종합정보시스템 지도에는 강릉과 동해안 저수지들이 검붉게 물들어, 시민들에게 말 그대로 '불타는 위기'를 보여주었다.
불과 열흘여 만에 상황은 극적으로 반전됐다. 저수율은 20일 오후 5시 기준 44.2%를 기록하며 가파른 상승세를 보이고 있다. 이번 비와 오봉댐의 물이 더해지면 곧 50%를 넘어설 전망이다.
하지만 이번 단비가 남긴 교훈은 분명하다. 가뭄은 언제든 다시 찾아올 수 있으며, 물은 미리 아껴야 한다는 점이다.