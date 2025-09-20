우리가 동료가 될 수 있을까? : 감금과 수용의 역사를 지나 동료로 함께 살기

AD

"과학연구연례보고서는 어디에 있습니까? 어디에 환자의 심리학적, 병리학적 보고서가 있습니까? 아귀가 맞지 않는 하찮은 보고서, 사례 한두 개, 쓸모없는 글 몇 쪽짜리의 동떨어진 부검 보고서... 치료 다 사기입니다."

- 1894년 신경학자이자 신경과 개업 의사 위어 미첼, 정신과 의사 비판

"정신과 의사들은 아주 잘 해오지 않았었나? 건물관리와 난방, 석탄과 잡화사오기, 회계는 잔돈푼까지 계산해왔다."

- 1912년 보스턴에서 열린 모임, 미국 신경학협회회장 윌리엄 불러드, 정신의학 비판

큰사진보기 ▲국가인권위원회 정신병원 격리강박 실태조사(2015)2015년 한국 정신의료기관의 실태를 보여준다. ⓒ 국가인권위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲아피야하우스2025.07 한국정신장애인자립생활센터에서 국외연수로 방문한 아피야하우스이다. ⓒ 권재은 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국정신장애인자립생활센터 일요동료지원카페한국정신장애인자립생활센터는 공휴일 제외 모든 날을 운영한다. 그 중 일요일에 진행되는 일요동료지원카페는 처음부터 끝까지 동료들의 주도로 이루어지는 활동이다. ⓒ 한국정신장애인자립생활센터 홈페이지 관련사진보기

정신질환 및 정신장애인의 역사는 수용과 감금의 역사라고 불릴 만큼 아주 오래전부터 집, 축사, 광, 수용소에 쇠사슬로 묶여왔다. 현대로 넘어오며 이 수용의 방식은 사슬에서 구속복으로 구속복에서 약물로 변화해왔다. 그때도 지금도 어떤 방식으로든 묶는 사람과 묶이는 사람이 있다. 여기서 굳이 묶인다고 표현하는 것은 사람들이 자발적으로 묶이는 것이 아니기 때문이다. 자신의 의지와 상관없이 신체와 세계가 묶여왔던 사람들은 그때도 지금도 존재하고 있다.17세기에는 수용소가 많지 않던 시기였다. 따라서 집에서, 축사에서 사람이 사람을 가뒀다. 프랑스의 정신과 의사 필립피넬은 사람들의 사슬을 풀어주며 명성을 얻었지만 그 대신 구속복으로 대체했다. 그 이후 '감금이 곧 치료'라는 희망이 싹트기 시작했다. 독일의 의사 레일은 "수용소는 곧 치료의 장소다. 의사만이 치료할 수 있고, 공공수용소가 치료의 중요한 역할을 해야 한다"라며 감금이 치료라고 주창했다. 이러한 희망과 도덕치료(도덕적으로 친절히 정신질환자를 대하는 치료)가 확산되며 19세기 중반 무렵 곳곳에 수용소가 들어서기 시작한다. 치료적 수용소가 설립되었다지만 여기서의 치료는 감금이다.수용소가 우후죽순 늘어나니, 감금할 사람들도 많아졌다. 집, 축사, 광, 지하방의 사람들이 수용소로 옮겨지기 시작했다. 가족들은 정신질환자를 수용소로 보내면서 돌봄의 부담도 함께 보냈다. 수용소에 수용인원이 늘어난 데에는 여러 이론이 있지만 가족의 돌봄부담과 구빈원 사람들이 수용소로 재배치되었다는 이론, 사회에 폐를 끼치는 부랑자들이 수용소로 감금되며 급격하게 정신질환자가 증가한 것으로 보인다는 이론, 혹은 실제로 그냥 질환이 증가했다는 이론 등이 있다.계속해서 감금되는 사람이 늘어나자 490명이 최대인 파리 생탕수용소에는 1100명이 수용되었다. 독일은 1911년 500명 당 1명 꼴이었다. 감당하기 힘들 만큼 사람들이 수용소로 몰려오자, 뉴욕주의 한 주립수용소는 "만성 환자만 받겠다"고 선언하였으며 미국의 윌러드 병원은 '환자를 완치할 수 있다는 주장을 포기'했다.이 시기, '감금'정신의학은 많은 비판을 받기 시작한다.이러한 비판에 직면하며 수용소가 실패하고, 정신질환의 생물학적 원인을 밝히기 위한 도전이 시작된다. 동물실험, 인체실험, 약물검사, 부검, 뇌구조 연구가 대부분의 대학에서 시행된다. 그러나 뇌해부학, 뇌생리학 연구가 가속화되면서 정신질환의 치유에 대한 기대는 오히려 허무주의로 빠지게 된다.그 중 정신의학의 아버지 에밀 크레펠린이 등장한다. 에밀 크레펠린은 다학제적 접근으로 생물학적 원인을 밝혀내고자 하였으나 1896년 '생물정신의학에 관해 더 이상 생각하지 않겠다. 원인에 따라 질병을 분류할 수 없는 한, 원인론에 관한 우리의 시각은 불분명하고 진위 판단이 불가능한 것일 수 밖에 없다'고 선언하며 생물학적 원인론을 밝히는 것을 포기했다.'증상이 어떻게 진행되는지에 따라 서로 다른 질병 결과를 밟고, 많은 사례를 모아 체계적으로 연구함으로써 질병의 특성을 알아낼 수 있다'는 에밀 크레펠린은 1899년 개론서 6판을 출간하며 현대 DSM(정신질환 진단 및 통계 편람)의 근거를 만든다. 이후 크레펠린이 짠 전체 구도의 장대함이 정신의학계를 압도하고, 정신의학계는 정신과 증상을 더 이상 해석하지 않게 되었다. 크레펠린과 함께 연구했던 니슬, 알츠하이머는 현미경 아래에서 발견한 것을 신경학이라 칭했고 그렇게 신경학과 정신의학은 분리되었다.그 이후의 과정에 대해서는 더 이상 밝히지 않겠다. 궁금하신 분들은 에드워드 쇼터 <정신의학의 역사>를 읽어보시기를 추천한다. 이제 다시 현대로 돌아온다. 지금도 여전히 가족의 돌봄부담을 낮추기 위해, 폐쇄병동에 비자의적으로라도 머무는 것이 치료이기 때문에, 생물학적 원인을 치료해야 하기 때문에 사람들은 갇힌다. 그러나 이 모든 것은 이미 과거에 수용과 감금의 역사를 남기며 실패했다.지금도 여전히 생물학적 원인을 밝혀내려 하지만 수많은 신경전달물질의 변화 속에 생물정신의학은 바로 서지 못하고 있다. 정신의학이든, 정신간호학이든, 정신건강사회복지든 간에 책에서 책으로 입에서 입으로 전해져 내려와야 할 것은 '정신질환은 질병이다. 치료해야 한다'가 아니라 정신의학의 역사와, 실패와, 현재와, 대안이다.나는 한국정신장애인자립생활센터(아래 한정자)에서 활동하고 있다. 첫 직장이 당사자단체였고, 잠깐 다른 곳에도 갔었으나 결국 다시 돌아오게 되었다. 그러나 아직도 몸에 각인되어있는 것은 정신의료기관에서 만난 사람들이다.말로만 듣던 정신병원 폐쇄병동에 처음 발 딛던 날이 생생하다. 잠겨있는 문, 그 안에 갇혀있는 사람들, 그리고 가운을 입지 않고 들어온 낯선 사람인 나는 그 공간이 너무나도 어색했다. 환기가 잘 안 되는 듯한 공기, 복도에 웅크리고 앉아서 머리를 벽에 기대고 초점 없이 물끄러미 나를 쳐다보던 젊은 여성, 복도 손잡이에 널려있는 옷가지들, 공중전화를 사용하기 위해 길게 한 줄로 서있던 사람들, 너무 어린 아이들, 산책시간에 단체로 우르르 뛰쳐나오는 사람들, 이 모든 것이 이상하다고 느껴졌다(여기서 묘사한 병원은 내가 방문했던 많은 병원 중 좋은 병원에 속한다).병원에서 사람들은 나에게 '억울하게 끌려왔다', '눈떠보니 병원이었다', '여기 온 기억이 없다', '너무 답답하고 나가고 싶다', '여기에 너무 오래 있어서 이제 집 같다', '나가서 어떻게 살아야 할지 모르겠다', '일단 여기서 하라는 것을 잘 하면 퇴원할 수 있다', '방학마다 온다', '여기에서 학교도 다닐 수 있다'고 말했다.그들에게 전문가들은 '병식이 없다', '아직 퇴원할 시기가 아니다', '밖에서는 살 수가 없다', '이대로 나가면 몇 개월 안에 다시 돌아올 것이다'라고 이야기한다. 그러나 이 모든 논의에서 당사자의 목소리는 불균형한 힘 앞에 짓눌리고 그들의 서사는 삭제된다. 그저 '주치의에게 이야기하세요'뿐이지만 하루에 주치의를 만날 수 있는 시간은 길어야 2분이다. 그렇게 치료라는 이름의 수용과 감금은 개인의 역사에서 3개월, 6개월 ,1년, 10년, 20년의 시간을 앗아간다.한정자 뿐만 아니라 모든 당사자단체는 이렇게 사회로부터, 병원으로부터 소거된 목소리와 사라진 서사와 시간을 되찾는 곳이다. 억울하다는 목소리를, 기억이 사라져버렸다는 목소리를, 지역에서 내가 살 수 있는 자원이 없다는 목소리를, 병원 생활에 젖어들게 된 목소리를, 빈곤, 폭력, 차별, 능력주의가 나에게 미쳤던 영향을, 나가서 어떻게 살아야 할지 모르겠지만 나가서 살 수만 있다면 나가서 살고 싶다는 목소리를.이 목소리를 되찾는 과정에서 우리에게 치료진과 전문가는 없다. 오직 동료만 있으며, 동료와 동료 된 사람들만이 존재한다.한국정신장애인자립생활센터에서 만난 사람들에게 나는 비당사자였다. 비당사자 중에서도 정신건강사회복지사 자격을 가지고 있는, 소위 말하는 전문가였다. 내 마음이 그렇지 않다고 하더라도 그들의 눈에 나는 그동안 만나왔던 정신건강사회복지사였을 것이다. 때로는 내 태도가 그랬을 수도 있었을 것이라고 반성하기도 한다.한정자는 이곳을 오랫동안 이용한 식구들이 많은 곳이다. 식구들은 한정자에 자주 오기도 하고 가끔 오기도 하면서 수많은 활동가를 봐왔고, 많은 사람들이 왔다가 떠나는 것을 보았다. 함께 권리 쟁취를 위해 외쳤던 사람들이 어딘가로 가버리거나, 전문가 자격을 갖추기 위해 떠나거나, 때로는 이 세상에서 사라지거나, 그래서 그들에게 나는 '또 그럴지도 모르는 사람'이었을지도 모른다는 생각이 들었다.이처럼 여전히 이 분야에서의 가부장적이고 강압적인 실천은 부정할 수 없을 만큼 곳곳에 존재한다. 누군가는 지금은 그것 밖에 방법이 없다고 이야기할 수도 있겠지만 최근에 방문했던 미국의 아피야하우스 실무자 Sylas는 '위기인 사람들을 안정시킬 수 있는 가장 좋은 방법은 관계를 맺고 대화하는 것'이라고 했다. 관계를 맺고 대화하는 것이 비록 시간이 오래 걸릴지라도 강압적인 실천을 하지 않을 수 있다면 우리는 모두 기꺼이 그렇게 해야만 한다.누군가 나에게 그러는 당신은 전통적인 관점에서 해방된 활동을 하고 있는지 묻는다면 절대 그렇지 않다고 대답할 것이다. 인식하지 않으면 익숙해지고, 익숙해진 것은 당연해진다. 그것을 인식하는 과정은 고통스럽다. 그러나 직면과 고통을 통해 다시 한정자로 돌아올 수 있었다. 내가 한정자에서 하는 여러가지 일은 직면하고 돌아오고 다시 직면하고 다시 돌아오는 것의 반복이라고 할 수 있을 것 같다.나는 동료들과 동료가 되고 싶지만 쉽지 않을 것 같다. 살아있는 경험을 한 동료들 간에 맺어지는 유대를 내가 비슷하게나마 맺기 위해서는, 동료들이 나를 동료라고 받아들여주기 위해서는, 더 많은 노력과 그들로부터의 끝없는 배움이 필요하다.그래서 일단 한정자의 가치와 철학에 맞게, 한정자가 오래 지역에 존재할 수 있도록 도움이 되기로 했다. 그러다보면 언젠가는 동료들이, 한정자의 식구들이 나를 '비당사자 정신건강사회복지사'가 아닌 '동료'라고 생각해주지 않을까, 하고 생각해본다. 한정자에서의 전문성이란 학력도 자격증도 경력도 아닌 얼마나 동료로서 관계 맺으며 우리를 억압하는 이 세상을 변혁시킬 수 있느냐이다.마지막으로 몇 년간 이 분야에 있으면서 깨달은 중요한 한가지는 힘이 없어서 권리가 없는 게 아니라 권리의 쟁취를 위한 투쟁이 힘을 만든다는 것이다. 이 깨달음을 얻게 해주고 그동안 함께 투쟁한 모든 동료들에게 진심으로 감사의 인사를 보내고 싶다.*추신 : 여러분과 동료가 되는 팁이 있다면 저에게 꼭 알려주세요!