부모를 삼켜버린 자연... 우리가 인식하는 현실은 얼마나 취약한가

큰사진보기 ▲류츠신 소설 <삼체 0 : 구상섬전> ⓒ 다산책방 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

류츠신의 <삼체 0 : 구상섬전>(2025년 8월 국내출간, 이하 <구상섬전>)은 <삼체> 3부작의 외전 혹은 프리퀄로 불리지만, 독립된 작품으로도 충분히 서사의 힘을 지니고 있다. 제목 그대로 '구상섬전'(球狀閃電, Ball Lightning)이라는 기묘한 자연현상이 중심에 놓여 있지만, 이야기는 단순히 미스터리를 풀어내는 데 머무르지 않고 과학의 집착, 인간의 욕망, 그리고 전쟁과 윤리라는 무거운 주제를 동시에 끌어안는다.소설의 시작은 개인적 비극으로부터 출발한다. 주인공 천은 열네 살 생일날, 집을 가로지른 구형 번개가 부모를 삼켜버리는 장면을 목격한다. 설명할 길 없는 이 사건은 소년의 삶을 송두리째 바꾸어 놓는다. 그는 부모를 잃은 충격과 공허함을 평생 풀어야 할 수수께끼로 전환하며 과학자의 길을 걷는다. 대학 시절부터 군사 연구에 이르기까지 그의 모든 행보는 구상섬전의 정체를 밝히겠다는 집념으로 이어진다.그 과정에서 세 인물이 중심을 이루며 이야기를 끌고 간다. 무기의 아름다움에 매혹된 군 장교 린윈, 순수한 학문적 열망으로 접근하는 물리학자 딩이, 그리고 개인적 상실을 안고 집착하는 천. 세 사람은 각기 다른 동기로 같은 현상을 탐구하면서 끊임없이 부딪히고 얽힌다. 과학, 전쟁, 학문이라는 세 축이 만들어내는 긴장이 소설 전체를 지배한다.<구상섬전>의 매력은 단순한 과학적 해명에 있지 않다. 류츠신은 양자역학과 끈이론 같은 난해한 개념을 끌어와 구상섬전을 설명하며, 우리가 인식하는 현실이 얼마나 취약한지를 드러낸다. 구상섬전은 고전물리학으로 설명할 수 없는 존재이자, 확률과 관측이라는 불확정성 속에서만 드러난다. 이 과정에서 독자는 어느 순간 '세계란 무엇인가', '인간은 무엇을 알 수 있는가"라는 질문과 마주하게 된다.이야기의 후반부로 갈수록 규모는 개인적 집착에서 국가적 프로젝트로, 더 나아가 인류 전체의 미래로 확장된다. 구상섬전은 단순한 전기 현상을 넘어, 잠재적으로 세계를 멸망시킬 수 있는 '자연의 무기'로 재해석된다. 과학적 발견이 군사적 욕망과 결합할 때 어떤 위험으로 이어질 수 있는지를 소설은 집요하게 묘사한다.여기서 부각되는 주제는 기술과 윤리의 불균형이다. 천은 부모를 잃은 상처로, 린윈은 무기에 대한 매혹으로, 딩이는 학문적 순수성으로 각자 다른 이유를 안고 구상섬전을 연구하지만, 결국 모두 비극적 결말에 다가선다. 과학은 결코 중립적이지 않고, 언제나 권력과 욕망에 의해 왜곡될 수 있음을 작품은 보여준다. 독자는 그 속에서 '우리는 과연 과학의 힘을 감당할 준비가 돼 있는가'라는 질문을 다시 던지게 된다.<구상섬전>은 <삼체> 세계관과 연결되면서도 독립적인 완성도를 갖춘다. <삼체>에서 중요한 설정으로 등장하는 지자, 양자 세계, 무기화된 과학 같은 개념들이 이 작품에서 이미 씨앗을 틔운다. 두 작품을 함께 읽으면 세계관의 입체성이 강화되며, 따로 읽더라도 한 편의 완결된 서사로 충분한 울림을 준다.문체 또한 특징적이다. 류츠신의 건조하고 직설적인 서술은 과학적 설명과 잘 맞아떨어지며, 그 속에서 오히려 인물들의 불안과 집착이 강렬하게 드러난다. 특히 천이 부모의 죽음을 회상할 때 나타나는 절제된 어조는 감정을 직접적으로 묘사하지 않음에도 더 큰 울림을 남긴다. 냉정한 문장이 인간의 조건을 더욱 선명히 드러내는 것이다.결국 <구상섬전>은 과학적 신비를 밝히는 소설이 아니라, 인간이 알 수 없는 세계 앞에서 어떤 태도를 취할 수 있는지를 보여주는 기록이다. 천은 과학자로서 진리를 좇았지만 동시에 아들의 입장에서 부모의 부재를 메우려 했다. 린윈은 무기의 아름다움을 좇았지만 그 끝은 파괴였다. 딩이는 학문적 순수성을 지키려 했으나 권력의 압력을 피할 수 없었다. 세 인물 모두 구상섬전 앞에서 무력해지며, 그 무력함은 인간 조건의 본질을 드러내는 거울이 된다.<구상섬전>이 던지는 물음은 오늘날에도 여전히 유효하다. 인공지능, 유전자 편집, 핵 기술 등 새로운 과학이 등장할 때마다 우리는 늘 윤리적 선택을 요구받는다. 잘못된 선택은 언제든 돌이킬 수 없는 파국으로 이어질 수 있다. 이 작품은 과학과 인간, 진보와 파괴의 경계에서 우리가 서 있는 자리를 냉정하게 비춰주는 거울과 같다.