주민자치센터 영어강좌가 인기 폭발했던 이유

" 동사무소에서 하는 강의는 그냥 시간 때우기야! "

" 제대로 배우려면 학원 가서 배워 "

" 학원에 가야 실력이 늘지!"

" 아무래도... 그렇겠지? "

' 일단 해보고 아니면 그만두지 뭐! '

요즘 내게 수요일은, 설렘과 걱정이 앞서는 날이 돼버렸다. 이유는 다름 아닌 동사무소에서 시작한 원어민 영어수업 때문이다. 처음 동사무소(행정복지센터) 강좌를 등록할 때만 해도, '동사무소 영어수업이 얼마나 좋겠어?'라는 의심과 '집하고 가까우니 한번 해보자'는 기대가 교차했다.처음 등록을 고민할 때, 주변 친구들도 같은 시선이었다. 솔직히 나 역시 비슷한 생각이었다. 하지만 바쁜 일상 속에서 학원까지 이동하는 시간, 부담스러운 등록비를 생각하면 주민자치센터 강좌는 매력적이었다. 집에서 도보 5분 거리, 3개월에 7만 5000원 원이라는 부담 없는 비용.첫 수업 날, 강의실 문을 열자마자 다양한 연령대의 사람들이 한눈에 들어왔다. 30대의 젊은 엄마부터 60대의 어르신까지, 나이도 성별도 모두 달랐다. 각자의 사연과 직업도 다양했다. 아이를 어린이집에 맡기고 잠깐 짬을 낸 주부, 자유로운 일정 덕분에 자기계발을 위해 등록한 프리랜서, 바쁜 일상 속에서도 영어 공부를 놓지 않으려 점심시간을 이용해 온 개인 사업자까지.누군가는 은퇴 후 새로운 도전을 위해, 또 다른 누군가는 업무에 필요한 영어 실력을 키우기 위해 이 자리에 앉아 있었다. 모두가 저마다의 이유와 목표를 안고, 한 공간에서 함께 영어를 배우기 시작했다. 수업 시간은 모두에게 설렘과 약간의 긴장감을 주고 있었다.선생님은 캐나다 출신의 원어민으로, 나이가 지긋하신 분이다. 교과서나 문법 위주의 딱딱한 수업이 아니라, 학생 한 명 한 명의 이야기를 듣고 자연스럽게 대화를 이끌어내는 방식으로 수업을 진행하신다.부인이 한국 분이시고, 한국에서 사신 지도 얼추 20년은 넘으신 듯하다. 한국어 실력도 상당할 것으로 보이지만, 그 능력을 일부러 감추고 계신다. 학생들의 영어 실력 향상을 위한 나름의 배려라는 생각이 든다.수업 중에는 우리가 영어로 이해하지 못할 것 같은 문장이 나오면, 능청스럽게 해당 단어만 한국어로 말해주는 센스도 있다. 그런 모습이 친근하고 유쾌하게 느껴졌다. 결국 영어 강좌는 인기가 너무 많아 3개월 만에 2개 반으로 증설되었다.학생들도 놀랍다. 영어를 꽤 잘하는 분, 그리고 기초부터 다시 시작하려고 용기내어 온 사람까지. 서로가 가진 영어 실력의 차이는 있지만, 모두들 열심히 즐기고 있었다. 누구나 성장하고 싶은 마음은 같은 것이다. 즉, 어디서 배우느냐보다 '누구에게, 어떻게' 배우느냐가 더 중요한 게 아닐까?이처럼 다양한 사람들이 모여 함께 배우는 공간이 바로 주민자치센터다. 많은 사람들이 아직도 이곳을 동사무소라고 부르지만, 이제는 주민자치센터 혹은 행정복지센터라는 이름이 더 익숙해졌다.그만큼 우리 삶과 가까이 있고, 정서적으로도 연결된 공간이다. 이곳에서는 영어뿐 아니라 요가, 컴퓨터, 미술, 악기 등 다양한 취미·교양 강좌가 열린다. 강좌마다 3개월 단위로 등록할 수 있고, 수업료도 3만~9만 원 선으로 저렴하다. 수준 높은 강의를 부담 없는 비용으로 들을 수 있다는 점이 주민자치센터 강좌의 가장 큰 매력이다.주민자치센터 강좌는 직접 방문해서 등록할 수도 있고, 온라인 등록도 가능하다. 온라인 등록은 거주지 OOO동 주민자치센터를 인터넷에서 검색하면 해당 홈페이지에서 쉽게 신청할 수 있다.몇 달 전만 해도 영어 공부는 나에게 '해야 하지만 미루는 일'이었다. 동네에서 만난 이웃들과 함께 배우고, 서로를 응원하며 성장하는 경험은 학원이나 온라인 강의에서 느끼기 어려운 특별함이다.곧 25년 4분기가 새로 시작하는 시즌이다. 배움이 고픈 사람들은 마을 주민자치센터를 참고해 보자. 편견을 버리고 한 번 문을 두드려보길!