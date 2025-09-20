입맛 없다는 93세 어머니도 이곳에 가면 한 술 뜨십니다

큰사진보기 ▲박찬일의 〈밥 먹다가, 울컥〉책겉그림 ⓒ 웅진지식하우스 관련사진보기

"그는 여전히 잘 산다. 공공근로 나가서 몇 푼 얻고, 시간 내어 농사도 짓는다. 한번은 그가 직접 농사지은 단호박이 집에 왔다. 식구들은 달고 맛있다는데 나는 손이 가지 않는다. 내가 그를 생각할 때마다 기억나는 건 모르타델라 샌드위치다. 그저 제일 싸기 때문에 지겹도록 먹었다는."(62쪽)

"지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈 앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라"(히4:13)

나이 많이 들면 밥맛이 떨어진다고 하죠. 93세인 울 엄마도 그래요. 가끔 전화해서 식사했냐고 물어보면 밥맛이 없어 안 먹었다고 말해요. 그런 울 엄마가 바깥에서 식사할 때 그나마 숟가락을 오래 들고 있는 곳이 있어요. 장부다리 기사식당이 그곳이에요. 엄마는 그곳의 호박죽과 미역국을 참 좋아해요. 나는 그곳에서 누구보다도 육회를 많이 먹고요. 그래서 그럴까요? 울 엄마가 목포에 나올 때면 꼭 그곳에 들러 밥을 먹자고 하죠.주중이나 주일 오후가 되면 몇몇 분을 초청해서 식사를 나누는 분이 있어요. 직접 준비한 반찬과 따뜻한 밥을 지어 섬기는 분이에요. 그분도 바쁜 일상을 보내고 있으니 쉽지 않을 텐데 말이죠. 주중에는 압해도에 사는 엄마를 들여다봐야 하고 목포에 사는 시어머니도 살피고 있으니까요. 그런데도 주변 분들을 청해 정성으로 밥을 차려줄 때면 가끔 내 마음이 울컥하기도 해요.스무 살 중반 무렵이었던 것 같아요. 그때 늦깎이로 대학에 다녔는데 아침 일찍 인력 공사에 나가 일하고 저녁에 수업을 들었죠. 몸이 피곤하니 절로 눈이 감겼고요. 그때 많은 일을 경험했는데 가장 기억에 남는 건 소가죽 염하는 일이었어요. 온몸에 땀이 범벅이 됐는데 그래도 행복했죠. 그 일을 끝내고 도축한 그 식당에 들어가 생간과 천엽을 참기름 소금에 찍어 먹을 때면 삶의 무게가 모두 녹아내리는 느낌이었으니까요. 물론 그 식당은 지금은 사라지고 추억만 드러낼 뿐이에요.박찬일의 〈밥 먹다가, 울컥〉에 나오는 이야기예요. 친구가 농사지은 단호박을 보내줘서 자기 식구들이 잘 먹었지만 울컥함이 밀려들었다는 것이죠. 입에 물리도록 모르타델라 샌드위치를 먹어야 했던 그 친구의 힘든 시절을 누구보다 잘 알고 있어서 그런 눈물이 복받쳐 올라왔던 것이겠죠.이 책은 그렇듯 박찬일 셰프가 음식과 식당을 매개로 가슴 속에 담아 둔 사람들의 이야기를 전해주고 있어요. 때로는 너무 그리워서 수년간 입에 올리지 못했던 사람들, 서럽고 고달픈 주방 노동자들, 바다에서 물질하는 해녀들, 서울 변두리 동네의 가난했던 유년 시절의 추억들. 그렇게 과거를 끄집어내면서도 연신 사라져 가는 것들을 어루만지는 따뜻한 산문집이죠. 갈수록 냉기가 도는 이 세상에 울컥 치미는 그리운 밥맛을 드러내 주는 책이에요.바울이 유대계 그리스도인들을 향해 쓴 편지로 알려 있는 신약성경의 히브리서 말씀이죠. 네로 황제의 핍박 때문에 유대교로 회귀하려는 그들의 움직임을 보면서 부활 신앙을 붙잡도록 한 건데 훗날 하나님의 말씀이 만물의 실상을 드러내기 때문이라는 것이죠. 사실 '드러난다'는 헬라어 '트라켈리조(τραχηλίζω)'는 '목'이라는 '트라켈로스(τράχηλος)'에서 파생된 단어예요. 레슬링 선수가 상대의 목을 조르는 초크나 고대 전투에서 상대를 제압하고 목을 벨 때 그 목을 드러내는 모습이죠.어찌 보면 치욕스럽기도 하고 죽음의 심판을 떠올리게 하는 말이죠. 그런데 하나님의 말씀이 인간의 죄악과 연약함을 그토록 낱낱이 드러낸다는 뜻이에요. 그러니 네로 황제의 상대적인 핍박 앞에서도 영적인 환희로 격려하시는 주님을 바라보라는 것이죠. 실의에 빠진 제자들도 갈릴리에서 고기를 잡을 때 부활하신 주님께서 찾아와 따뜻한 밥상을 차려주면서 격려한 모습 속에 새 힘을 얻었듯 말이죠. 삼척에서 군 생활 중에 2층 침대에서 떨어져 목발 짚고 휴가 나오는 아들을 위해 엄마가 목포에서 차를 몰고 그곳까지 마중 나가 따뜻한 밥을 사주던 모습에 아들이 힘을 얻듯이 말이죠.밥이 다 그렇고 그런 밥 같지만 다 같은 밥맛으로 다가오지는 않죠. 호박죽 하나만 놓고 먹는데도 고생한 어머니가 떠올라 울컥할 때가 있는 것처럼 말이죠. 93세인 울 엄마가 장부다리 식당만 찾는 것도 마찬가지죠. 당신이 찾는 음식 맛보다도 어릴 때 못 먹고 자란 아들에게 육회라도 마음껏 먹이고픈 마음이죠. 그걸 알기에 울 엄마와 함께 그곳에서 밥을 먹을 때면 울컥할 때가 많아요.음식은 그렇듯 여태껏 함께 한 사람들을 떠올리게 하고 그 그리움은 울컥하여 밤잠을 빼앗기도 하죠. 삶이 힘들 때 누군가 찾아와 따듯한 밥상을 차려주면 그 밥상을 통해 새 힘을 얻기도 하고요. 박찬일의 〈밥 먹다가, 울컥〉은 우리가 먹는 음식에 여러 쓴맛이 섞여 있지만 우리들의 인생 자체가 마냥 쓰기만 한 건 아니라고 위로해주고 있어요. 이 책을 통해 울컥 치미는 그리운 밥맛을 새롭게 느껴봤으면 해요.