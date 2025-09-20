추모하는 마음은 조화 한 다발로도 충분하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

국립현충원의 매점 조화판매대많은 조화가 있습니다. 한 다발로도 충분히 마음을 담을수 있어요

국립대전현충원묘역내의 멋진 길입니다. 둘레길을 걸으며 호국영령들을 기억해주셔도 좋겠어요.

묘비옆의 조화다른 꽃이 꽃혀있는걸 보니 누군가 다녀갔군요. 잊지 않고 기억해주는 마음이 고맙습니다.

추석이 다가온다. 요즘 명절의 분위기는 예전과 많이 달라지긴 했지만, 여전히 벌초와 성묘의 시기다. 나 역시도 명절을 앞두고 미리 부모님 묘소에 간다. 친정아버지가 일생 군인으로 복무하셨으므로 돌아가신 부모님은 모두 대전 국립현충원에 계신다. 그뿐만 아니라 남동생도 오래전 사병으로 육군에 복무하다가 제대를 얼마 남기지 않고 순직했기에 역시 현충원에 잠들어 있다.국립대전현충원은 조국과 민족을 위해 장렬히 산화하신 호국영령과 순국선열을 모신 곳이며, 그분들을 추모하는 곳이다. 호국영령이나 순국선열이란 꼭 전쟁에 나가 목숨을 바치고, 독립을 위해 투신한 분들만을 의미하는 것일 리 없다. 내 동생처럼 국방의 의무를 하다가 순직한 젊은이들이 있고, 친정아버지처럼 일생을 군인으로 사명감을 갖고 일한 분들이 있다. 그런 분들의 안식이 있는 곳이기도 하다.이곳의 지형은 계룡산의 맥이 이어지며 병풍처럼 둘러친 좌우 능선이 좌청룡·우백호를 이루고 있어 묘역으로 아주 이상적인 명당(明堂) 자리라고 한다. 사실 지형지세를 보는 눈이 없는 나 같은 일반인도 묘역에 서서 주위를 둘러보면 참 좋은 곳이구나, 하는 마음이 든다. 하기야 굳이 이런 풍수지리가 아니더라도 고향도 아니며, 연고도 없던 대전이 전과 달리 느껴지는 이유는 바로 그곳이 부모님과 동생이 잠든 곳이라서일 것이다. 그러니 갈 때마다 괜스레 고향처럼 느껴지고, 마음이 편안해지는 것 아닐까.이처럼 이십 년도 넘는 세월 동안 명절과 기일을 챙기며 매해 대여섯 번쯤은 대전 국립현충원에 드나들고 있다. 그런데 신기한 건 그 어떤 날이어도 참배객이 없는 날은 한 번도 없었다는 것이다. 총 330만 9553㎡라는 거대한 부지면적을 가진 묘역엔 비가 오는 날도, 춥거나 더운 날도 늘 주변에 먼저 떠나보낸 이를 추모하는 사람들이 있었다. 추석을 앞둔 지난 9월 중순은 평일이었지만 당연히 다른 날보다도 참배객이 많았다.현충원에 들어서면 제일 먼저 입구의 매점에 들러 조화를 본다. 동생이 군 복무 중 순직한 것은 1996년이었다. 군인 가족으로 살았어도 내가 대전 국립현충원에 와본 건 그때가 처음이었는데 인상적이었던 건 묘비마다 꽂혀있던 알록달록한 색감의 조화다발이었다. 아들을 먼저 보낸 부모님은 매번 풍성하게 조화를 꽂아두고 싶어서 대여섯 다발을 사서 꽂아두곤 하셨다. 입에 먹을 것을 넣어줄 수도, 쓰다듬어 줄 수도 없는 아들에게 건네는 마음이었을 것이다.여러 해가 지났다. 그 당시의 대전 국립현충원 소관 부처는 국방부였는데 이후 2006년 1월 30일 '국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률' 시행으로 소관 부처가 국가보훈처(현 국가보훈부)로 바뀌게 되었다. 그리고 언제부터인가 폐기비용이 너무 큰 조화를 자제하자는 안내문이 걸리기 시작했다.이제 부모님은 떠나고 안 계시지만, 아마 계셨더라면 서운해하면서도 공감하셨을 것이라 믿는다. 나 역시 그렇다. 현충일이나 명절즈음 쓰레기통에 산더미처럼 버려지는 조화 쓰레기를 볼 때마다 마음이 안 좋았으니 말이다.생화나 말린 꽃을 가져가면 어떨까 생각도 해봤다. 그런데 그것들은 조화처럼 눈비나 햇볕 아래서 그 모습을 유지하고 있을 수는 없다는 단점이 있다. 내가 없을 때도 선명한 색으로 묘비 옆에 있어 주었으면, 내 가족이 초라하게 보이지 않았으면 하는 마음은 결국 다시 조화를 사게 한다.나는 이제 부모님의 묘소에도, 동생의 묘소에도 딱 한 다발의 조화만 사가지고 간다. 색이 바래거나 지저분해지지 않았으면 너무 자주 새것으로 바꾸지도 않는다. 오랜 고민 끝에 내가 찾은 타협점은 바로 이것이다.가족들에게 인사를 하고 매점에서 사 온 한 다발의 조화를 꽂으려고 보니 화병에 다른 종류의 꽃이 한두 다발 더 꽂혀있다. 지난봄에 내가 꽂아둔 것은 아니니 아마 나 말고 누군가 기억하는 이가 있어 찾아왔었구나 싶은 생각에 맘이 따뜻해져 온다.엄마는 아들의 묘소에 대여섯 다발씩 풍성하게 조화를 꽂아두고 흐뭇해 했었지만, 지금 한 다발씩만 꽂아두는 내게 서운해하실 거라고는 생각하지 않는다.추석이 하루하루 다가온다. 이번 주말에도 미리 성묘하려는 이들로 국립대전현충원은 북적일 것이다. 아마도 조화는 산더미처럼 버려질 것이 분명하다. 모두에게 좋은 일은 그 모두가 할 때까지 기다릴 일이 아니라 나부터 시작해야 찾아온다고 믿는다. 작은 실천 하나가 큰 그림을 이루는 하나하나의 퍼즐 조각이 되는 것이라면 지금 환경과 미래를 위한 작은 실천으로 "조화는 딱 한 다발만" 꽂아두는 것도 나쁘지 않겠다.