제25회 국제연안정화의 날 맞아 해양환경보전활동 펼쳐

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.

20일, 충남 당진 석문호 내수면 일대에서 '제25회 국제연안정화의 날'을 기념해 현대제철 임직원과 가족이 함께하는 해양환경 보전활동을 진행했다.이번 활동은 현대제철 '가족봉사단'의 일환으로, 지역사회와 함께 탄소중립 실천을 생활 속에서 이어가기 위해 마련됐다.이날 행사에는 임직원과 가족, 청소년 등 70여 명이 참여해 석문방조제 인근 해안가에서 플라스틱, 폐어구, 생활쓰레기 등을 수거하며 깨끗한 해양환경을 가꾸는 데 힘을 보탰다.특히,어린이와 청소년들이 부모와 함께 참여해 해양쓰레기 문제의 심각성을 직접 체험하며, 미래 세대의 환경 의식을 높이는 교육의 장이 되었다. 참가자들은 "작은 실천이 모여 큰 변화를 만든다"는 구호 아래, 즐겁고 활기찬 분위기 속에서 봉사활동을 이어갔다.현대제철 관계자는 "해양환경 보전은 기업의 사회적 책임이자 지역과 상생하는 중요한 과제"라며 "앞으로도 임직원과 가족이 함께할 수 있는 다양한 환경보전 활동을 통해 지속가능한 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.한편, '국제연안정화의 날(International Coastal Cleanup Day)'은 전 세계 120여 개국에서 매년 9월 셋째 주 토요일에 해양쓰레기 문제 해결을 위해 동시에 진행하는 최대 규모의 민간 해양보전 캠페인으로, 현대제철은 매년 이 캠페인에 적극 참여하며 기업시민의 역할을 실천하고 있다.