야권 "서영교가 튼 녹취, AI 조작" 주장... 열린공감 "조작 운운? 법적 조치"

큰사진보기 ▲18일 <조선일보>는 "野(야) "서영교가 국회서 튼 '조희대 회동 의혹' 녹취는 AI음성"이라는 제목의 기사에서 "'열린공감TV'는 당시 방송에서 "해당 음성은 AI로 제작된 것으로 특정 인물이 실제 녹음한 것이 아님을 알려드린다"고 공지했다"고 보도했다. ⓒ <조선일보> 보도 갈무리 관련사진보기

AD

서영교 더불어민주당 의원이 튼 '조희대-한덕수 회동 의혹' 녹취의 진위 여부에 대한 논란이 거세다. 국민의힘 등 야권은 "출처 불명의 AI 조작 파일"이라고 공격하는 반면, 해당 녹취를 보도한 열린공감TV 측은 해당 음성이 AI를 사용한 것이라고 밝힌 바 없다는 입장이다.지난 5월 14일, 서영교 의원은 국회 법제사법위원회 회의에서 '조희대-한덕수 회동 의혹' 의혹을 제기하며 녹취 음성을 틀었다. 해당 음성은 그보다 앞선 5월 10일 유튜브 채널 '열린공감TV'을 통해 보도된 바 있다.최근 이 의혹이 재점화되자, 박성훈 국민의힘 수석대변인은 20일 논평을 통해 "출처 불명의 AI 조작 파일을 근거랍시고 사법부 수장을 공격하고, 진실이 드러나자 '우리가 한 게 아니다', '유튜버에게 물어보라'며 발뺌하는 행태는 후안무치 그 자체"라고 비판했다. 19일 열린 원내대책회의에서도 "AI로 만들어진 거짓 녹취를 동원한 가짜뉴스 공작", "AI로 조작된 가짜 음성을 '제보'라고 속이고"라며 해당 녹취록 음성이 AI로 조작된 것이라는 힐난이 쏟아졌다.천하람 원내대표 또한 19일 CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼>에 출연해 "서영교 의원은 (해당 녹취 음성이) AI로 만들었다는 얘기도 전혀 안 하고 법사위에서 그냥 틀어버렸다. 그러면 선출 권력 수준이 굉장히 낮은 것"이라고 비판했다.언론 역시 야권의 주장을 이어 받아, 해당 녹취 음성이 AI 생성 음성이라고 보도했다. 18일 <조선일보>는 "野(야) "서영교가 국회서 튼 '조희대 회동 의혹' 녹취는 AI음성""이라는 제목의 기사에서 "'열린공감TV'는 당시 방송에서 "해당 음성은 AI로 제작된 것으로 특정 인물이 실제 녹음한 것이 아님을 알려드린다"고 공지했다"고 보도했다. 이외에도 수많은 언론이 비슷한 보도를 내놨다.하지만 열린공감TV 측은 해당 녹취 음성이 AI 음성이라고 밝힌 바 없다는 입장이다. 정천수 열린공감TV 대표는 19일 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "해당 (공지) 이미지는 인트로에 나오는 김건희 육성이 AI라는 것"이라며 "다 알면서 조작 운운"이라고 반박했다.즉, "해당 음성은 AI로 제작된 것으로 특정 인물이 실제 녹음한 것이 아님을 알려드린다"라는 문구는 영상 인트로에 나오는 음성을 지칭하는 것일 뿐, '조희대-한덕수 회동 의혹' 녹취 음성이 AI 생성 음성으로 제작됐다는 뜻은 아니라는 주장이다. 해당 공지문은 영상의 맨 앞부분에 사용되었으며, 조희대 대법원장의 회동 의혹이 나온 5월 10일자 영상 훨씬 이전에도 계속해서 쓰인 바 있다.정 대표는 또 "내용 중에 AI 재연이 필요한 경우는 AI 재연이라고 명기한다. 대역도 마찬가지다. '대역' 또는 '재연'이라고 명기한다"며 "하지만 실제 제보자 녹취를 공개하기로 상호 결정할 때는 취재원 보호를 위해 실제 제보자 육성은 변조해 방송한다"고 밝혔다.그러면서 같은 날 페이스북에 올린 또 다른 글을 통해서는 "2025년 5월 10일 이른바 4자회동에 대한 제보자의 녹취가 AI라고 떠들고 있는 국민의힘 의원들과 종편 패널들, 그리고 유튜버 및 뉴탐사 관계자 모두를 반드시 법적 조치 하겠다"며, "제일 먼저 JTBC에 관한 언중위 제소와 민사 소송을 진행한다"고 법적 대응을 시사하기도 했다.