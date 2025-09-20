[사진] 청정 청양, '맛있게 핫하게'... 청양 고추·구기자 축제 개막

큰사진보기 ▲가을로 접어들면서 주말을 맞아 충남 지역 곳곳에서 축제가 열리는 가운데, 청양에서는 지역을 대표하는 ‘고추·구기자 축제‘가 개막했다. ⓒ 청양군 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제장을 찾은 김돈곤(사진, 가운데) 청양군수 ⓒ 김돈곤 SNS 갈무리 관련사진보기

가을로 접어들면서 주말을 맞아 충남 지역 곳곳에서 축제가 열리는 가운데, 청양에서는 지역을 대표하는 '고추·구기자 축제'가 개막했다.'청양 고추구기자 축제'는 청양뿐만 아니라 충남을 대표하는 축제이기도 하다.청양 백세공원에서는 '맛있게 핫하게'라는 주제로 지난 19일부터 '2025 청양 고추·구기자 축제'가 화려한 개막식을 시작으로 3일간 열릴 예정이다.19일 '붉은 소망, 청양에 깃들다'라는 주제로 열린 개막식에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 많은 시민과 관광객이 참석했다.청양군 누리집에 따르면 '청양 고추·구기자 축제'는 작은 마을 사람들의 축제를 향한 행복하고 강한 열정을 느낄 수 있다.시장·문화·체험·이벤트 등 4구역으로 나눠진 행사장에서는 지역 예술인들의 문화 공연뿐 아니라 다양한 체험 행사와 이벤트, 먹거리가 준비되어 있어 가족이 참여해 즐길 수 있는 안성맞춤 축제다.특히, 청양 지역 특산물인 고추를 이용한 '천하제일 겉절이 담그기 대작전', '구기자 딱 모자이크' 이벤트를 비롯해 지역 특산물의 깜짝 경매가 열린다.또한, 직거래장터에서는 청양의 대표 특산물인 고추·구기자를 믿을 수 있는 품질의 합리적인 가격에 구매할 수 있다.축제 2일째인 20일에는 드론쇼, 고추·구기자 가요제, K-POP 대회가 개최되며, 같은 곳에서 3일간 목재 문화 나눔 페스티벌도 개최된다.축제 마지막 날인 21일에는 관광객들의 소원을 담은 달집태우기와 불꽃놀이가 열리면서 청양의 밤하늘을 수놓을 예정이다.김돈곤 청양군수는 "다양한 먹거리와 체험 행사, 공연, 야간 경관에 이르기까지 오감 만족의 청양 고추·구기자축제가 될 것"이라면서 "청양의 대표 축제인 고추·구기자 축제에서 가족과 함께 좋은 추억을 담아가기 바란다"며 이같이 말했다.한편, 개막식 후 청양고추와 구기자 등을 형상화한 드론쇼를 진행할 예정이었지만, 우천으로 20일 오후 9시 전국 고추·구기자 가요제 종료 후로 연기됐다.