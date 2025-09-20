집중호우 팔당댐 방류 증가로 한강버스 운항 임시중단

큰사진보기 ▲한강버스가 정식 운항을 시작한 18일 서울 여의도에서 출발한 한강버스에 승선한 오세훈 서울시장이 시승 체험하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 윤보람 기자 = 서울시는 서울·경기지역 집중호우로 인한 팔당댐 방류 증가로 20일 한강버스 운항을 임시 중단한다고 밝혔다.한강버스가 지난 18일 정식 운항에 들어간 지 이틀 만이다.한강홍수통제소는 이날 오전 6시 10분 초당 3천300t의 팔당댐 방류를 승인했다.서울시 '2025 풍수해 대비 재난안전대책 행동안내서' 단계별 대응 기준에 따르면, 팔당댐 방류량이 초당 3천t 이상일 경우 한강 내 모든 선박(동력 및 무동력)의 운항이 통제된다.아울러 잠수교 수위 증가 등으로 한강버스 교량 통과 한계높이(기준)인 7.3ｍ보다 낮아짐에 따라 시민 안전을 위해 부득이하게 운항 일정을 조정한다고 시는 전했다.시는 한강버스 누리집(www.hgbus.co.kr) 등을 통해 시민들에게 운항 중단을 안내하고 선착장 인근 지하철 출구와 버스정류장 등에 안내 문구를 부착할 예정이다.아울러 21일에는 팔당댐 방류량 감소 상황과 한강 수위 상승 영향에 따른 선박 운항 가능 여부, 선착장 정상 운영, 방류로 인한 부유물에 따른 선박 영향 정도 등을 점검해 시민 안전이 확보될 경우 운항을 결정할 계획이다.정상 운항 여부도 한강버스 누리집에서 확인할 수 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>