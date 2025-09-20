멸치 섬에서 생태 여행지로... 다시 태어나는 여수 대횡간도

큰사진보기 ▲여객선에서 바라본 대횡간도 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수시 돌산읍 군내항에서 여객선으로 20분 거리에 위치한 대횡간도 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲횡간도 마을 전경 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲횡간도 몽돌해변(새알치) ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲횡간도 남서쪽 소두라도와 금오도 ⓒ 양진형 관련사진보기

횡간도(橫干島)



횡간도 바닷속에서 전복을 따니

누런 눈동자 붉은 머리 생김새가 특이하다

자맥질하자 파도가 일며 두 맨발이 없어지고

다만 깊고 푸른 물속에서 물거품만 일어나네

잠깐 사이 다시 물 위로 나오는구나!

복호장소 후 다시 물속으로 들어가네



(중략)

큰사진보기 ▲물질을 하고 있는 해녀 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲놀이청에서 바라본 돌산읍. 우측 끝에 여수 향일암이 있다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲놀이청 바위의 각석문 ⓒ 박근세 사진작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲300년 후박나무 숲 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲허물어진 당집 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲관왕묘터의 관우와 장비 초상화 ⓒ 박근세 사진작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲멸치 잡이로 4남매를 잘 키웠다는 횡간도 전임 이장 전종남씨 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲멸치 건조대에서 멸치 대신, 톳이 건조되고 있다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬 살이가 좋다는 횡간도 주민들 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲횡간도 북동쪽 해변 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲수령 700년 소나무(감등연 방풍림) ⓒ 양진형 관련사진보기

1. 위 치

o 전남 여수시 남면 횡간리

2. 가는 방법

o 돌산읍 군내항 : 여객선 한려3호(1일 5회 운항)

- 대횡간도, 화태도(월전), 나발도, 대두라도, 월호도 (5개 섬) 순회

☎ 여객선 매표소 (061-665-0022)

3. 트레킹 코스

o 선착장 ~ 새알치 ~ 놀이청 ~ 후박나무 숲 ~ 관왕묘터 ~ 감등연 ~ 마을 ~ 선착장

(2km, 약 2시간)

4. 식 사 (예약 필수)

o 횡간바닷가식당

o 시골식당(4인 이상)

큰사진보기 ▲횡간도 섬 밥상 ⓒ 양진형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

전남 여수시 남면에 있는 대횡간도는 멸치잡이로 이름난 여수에서도 '멸치 섬'으로 불렸다. 주위에 크고 작은 섬이 무리 지어, 큰 바다로 흐르는 빠른 조류 때문에 낭장망(囊長網) 멸치잡이의 최적지였다. 특히 여름부터 멸치가 많이 잡혀, 집마다 멸치잡이에 여념이 없었다. 이즈음, 멸치 삶는 희뿌연 연기와 건조대에서 햇볕에 잘 말라 가는 섬 풍경을 마주할 수 있을 듯해 지난 14일 발길을 대횡간도로 재촉했다.돌산읍에서 남쪽으로 1.5km 떨어진 대횡간도는 면적 0.35㎢, 해안선 길이 4.8km, 최고봉 91m(요망산)의 작은 섬이다. 바다 건너 북쪽으로 돌산 금성, 서쪽으로 화태도, 남서쪽으로 나발도와 소두라도와 금오도가 있다.돌산읍 군내항에서 9시 20분에 출발한 여객선은 아름다운 화태대교 아래를 지나, 20여 분 만에 횡간도에 도착한다. 배에서 바라본 섬의 모습은 동남쪽으로 지세가 높고, 서북쪽으로 완만한 '장구 모양'이다.여수 남면지에 의하면 1625년 돌산 죽포에서 천안 전씨 전유동이 이 섬에 처음 들어와 살았으며, 이어 돌산 신기에서 김억이 이주했다고 전해진다. 이어 1630년 구례에서 강만태와 달성 서씨 등이 이주했다고 한다. 다도해해상국립공원에 속한 횡간도에는 한때 800여 명이 거주했지만 9월 현재 61세대, 101명이 살고 있다.횡간도 선착장에 내리면 우측으로 '새알치'라는 몽돌밭이 있다. 주먹만 한 몽돌로 이뤄진 이곳은 썰물 때면 등대까지 길게 아름다운 풍광이 펼쳐진다. 썰물 때 드러났다 밀물 때 사라는 '모세의 길'이어서, 물 때에 맞춰 가야 한다.몽돌밭을 분기점으로 화태도 바다에서는 낚시 어선들이 일찌감치 진을 치고 있다. 그 반대편에서는 해녀 한 명이 자맥질하고 있다. 한참 물질을 하다 수면 위로 올라온 해녀는 숨 고르기를 한 후 다시 물속으로 들어간다. 그 모습을 보니, 문헌에서 접했던 횡간도 어린아이의 전복 잡는 모습이 연상된다. 구한말 개화파 정치인으로 순천부사를 지냈던 운양 김윤식(金允植, 1835~1922)은 횡간도 전복 따는 아이를 주제로 시를 남겼다.'호좌수영지'에 따르면 조선 시대 횡간도에는 전라좌수영 소속 잠수군이 주둔하며 전복을 잡아 진상했다고 한다. 이들은 말린 전복을 역마를 통해 서울로 보냈다. 횡간도 잠수군들은 벼 1석과 생전복 100개를 바꿔 썼다는 기록도 전한다.횡간도 동북 쪽에는 '놀이청'이라는 곳이 있다. 예전에는 폐교(화태초 여남분교) 뒤로 언덕 넘어가는 길이 있었는데 지금은 잡목이 우거져 갈 수 없다. 따라서 물이 빠졌을 때 해안 간조대를 따라가야 한다. 해안 길을 100여 m 살펴 가면, 50평 규모의 파식대지(波蝕臺地)가 나온다.너럭바위 옆에는 한자로 쓰인 각석문이 남아 있다. 해석하자면 "전라좌도 수군절도사 류성채, 군관과 절충장군을 겸한 □탁·안해우·순천부사 박두세, 방답첨사 이이준과 병인년 5월 □일"이라는 뜻이다.이곳은 전라좌수영의 관원들이 건너편 돌산 금성리에 있는 해식동을 과녁 삼아 활쏘기 등 무예를 연마했던 곳으로 전해진다. 마을 사람들은 이곳을 '놀이청', '청노리'라고 한다.내년 여수세계섬박람회가 개최되면 이곳을 찾아오는 관광객도 있을 것 같은데 자칫 안전사고가 발생할 수도 있겠다는 우려가 들었다. 그래서 서한선 마을 이장(74)에게 "놀이청 오가는 길을 안전하게 정비하고, 안내문도 부착했으면 좋겠다"라는 제안을 했다. 서 이장은 "예전부터 마을에서 구름다리를 놓으려고 했는데 해상국립공원 지역이라 이러지도 저러지도 못하고 있다"라고 답했다.횡간도의 또 다른 명물인 후박나무 숲은 마을 바로 뒤편에 위치한다. 수령 300여 년으로 높이 20m, 둘레 2.5m인 후박나무 20여 그루가 원시림을 이룬다. 지금까지 1백여 개 이상의 섬을 탐방해 봤지만, 후박나무 숲이 이렇듯 장관인 곳은 횡간도가 처음이다. 천연기념물 지정이 추진되면 좋겠다.마을에서는 예부터 후박나무 숲속에 있는 당집에서 마을의 안녕과 풍요를 기원하는 당제를 지냈다. 당집의 제실에는 특이하게도 백지에 용마가 그려져 있었으며, 흙으로 만든 말 두 마리도 있었다고 한다.당제는 정월 초하루 자시에 올리는 것이 원칙이었으나 마을에 안 좋은 일이 생기면 정월 보름날 또 문제가 발생하면 삼월 삼짇날 지냈다. 초하루 상당제가 마을의 안녕을 기원했다면 초사흘 하당제는 멸치와 미역 등 어장이 잘 되고 잡귀를 막는 의례였다고 한다.그러나 현재 당집은 거의 허물어져 벽만 남아 있고, 토기도 없어졌다. 이곳 후박나무 숲을 천연기념물 지정하는 것을 추진하고, 당집도 말끔하게 정비하면 소중한 문화유산으로 사랑받을 것 같다.횡간도에는 섬 지방에서 보기 드문 관왕묘터도 있다. 우리나라 관왕묘는 임진왜란 이후 명나라의 원병과 관련해 조선 후기에 세워진 것으로 보는 견해가 일반적이다. 횡간도에는 19세기 후반 관왕(關王, 관우)을 모시는 사당을 세웠다고 전해진다. 그런데 일제 강점기 일본 경찰이 칼, 초상화, 서적 등을 빼앗아가자 1914년 초상화를 다시 제작했다고 한다. 횡간도 외에 우리나라 섬에 관왕을 모시던 사당이 있던 곳은 완도 고금도, 신안 지도 등이다.마을 골목길을 지나 어른 키를 훨씬 넘은 수풀을 100여 m 해치고 가니, 관왕묘터가 나온다. 하지만 자그마한 단칸 건물로 맞은편 벽 아래에는 향 그릇만 덜렁하게 남았을 뿐 벽에 걸려있어야 할 초상화가 보이지 않는다. 알고 보니 벽에 걸려있던 초상화는 여수시에서 철거해 복원 중이라고 한다.과거에는 제사에 참여해 온 집안의 후손들이 계를 조직해 사당을 운영했으나 지금은 중단된 상태이다. 전임 어촌계장 A씨(82)는 "우리가 50대 때만 해도 어르신들과 관우 터에서 제사를 지내곤 했는데 지금은 그런 문화가 사라졌다"라고 말했다.그런데 마을 이곳저곳을 돌아다녀 봐도 멸치 삶거나 말리는 모습이 보이지 않는다. 횡간도에서 멸치잡이로 주로 사용된 낭장망(囊長網)은, 한자어 그대로 긴 주머니 그물을 지칭하는데 바다 밑에 긴 자루 그물의 입구와 끝을 고정한 뒤 조류에 의해 그물 안으로 들어온 물고기를 잡는 어구이다.멸치는 기선권현망이나 근해자망 등으로도 잡는데 낭장망은 가족 단위 경영이 가능한 어구이기에 섬지방의 영세 어민에게 매우 중요한 생업 수단이었다.마을 느티나무 아래서 만난 전임 이장 전종남씨(82)는 멸치의 실종을 묻는 질문에 "지금 한참 멸치를 잡아야 할 때인데 멸치 그림자도 볼 수가 없다"라고 말한다. 횡간도에서 멸치가 사라진 것은 사실상 5~6년 전부터라고. 전씨 자신도 답답하여 여기저기 수산 전문가들도 만나봤는데 "이제는 수온 변화로 멸치잡이가 예전 같지 않다"라는 답변을 들었다고 한다.그도 멸치어장(낭장망 두 틀)을 운영하다 1980년대 가두리 양식장을 크게 했지만 5년 전에 정리하고, 가지고 있던 배들도 모두 감척을 했다. 예전에는 집마다 낭장망 한 틀에서 두 틀씩, 마을에서 총 서른 틀 정도 가지고 있었는데 지금은 다섯 틀만 남았다고 한다. 그래도 멸치잡이로 자녀 4남매 중 두 명을 대학까지 보내 흐뭇하다. 자녀들은 모두 육지에서 살고, 현재 고령의 두 내외만 섬에 살고 있는데 마을주민 대부분 사정이 그렇다고 전한다.횡간도는 지난 2023년 목포 외달도, 여수 송도, 신안 고이도와 함께 전라남도 '가고 싶은 섬 가꾸기 사업 대상지'로 선정됐다. 이들 섬에는 2027년까지 50억 원씩이 지원되어 마을식당·펜션, 둘레길 조성 등 관광 기반시설 확충, 주민 역량 강화 교육 등을 통해 생태 여행지로 조성된다.횡간도도 마을을 깃점으로 섬 해안을 빙 둘러 한 바퀴 도는 5~6km의 둘레길 공사가 오는 12월 착공될 예정이다. 멸치의 명성은 사라졌지만 '가고 싶은 섬 가꾸기 사업'이 본격 추진되면서, 횡간도는 고유의 자연과 문화유산 그리고 둘레길을 품은 명품 섬으로 다시 여행자들의 발길을 기다리고 있다.