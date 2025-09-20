가을의 서막, 소리의 향연에 취하다

큰사진보기 ▲2025 구례동편소리축제 개막제 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲줄광대 신동 남창동의 줄타기 공연 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲김상연의 대금산조 공연 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲성악가 신문희가 부르누 아름다운 나라 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

선선한 바람이 코끝을 스치고, 황금빛 들녘이 고개를 숙이는 완연한 가을의 문턱인 9월 19일. 대한민국 판소리의 성지, 구례에서 마침내 기다리고 기다리던 '2025 구례동편소리축제'가 화려한 막을 올렸습니다.첫날의 설렘을 안고 찾아간 개막제 현장은 그야말로 소리와 빛, 그리고 감동이 어우러진 한 폭의 그림 같았는데요. 특히 제 마음을 사로잡았던 세 가지 무대를 중심으로 그 벅찬 감동을 나눠볼까 합니다.​해가 뉘엿뉘엿 지며 서편 하늘이 붉게 물들 무렵, 축제의 시작을 알린 것은 바로 손에 땀을 쥐게 하는 '줄타기' 공연이었습니다.줄광대 신동 남창동이 외줄 위에 오르자, 장내에는 순간 정적이 흘렀습니다. ​한 발 한 발 내디딜 때마다 팽팽한 긴장감이 객석까지 전해졌지만, 남창동은 이내 익살스러운 재담과 너털웃음으로 관객들을 쥐락펴락했습니다.하늘을 캔버스 삼아 성큼성큼 걷는가 하면, 두 발을 동동 구르며 춤을 추기도 하고, 때로는 아슬아슬하게 비틀거리며 보는 이들의 심장을 철렁하게 만들었습니다.​화려하고 감성적인 무대가 지나간 뒤, 찾아온 깊은 침묵. 무대 중앙에 명인 한 분이 대금 하나를 들고 섰을 뿐인데도 그 존재감은 공연장을 가득 채웠습니다.이윽고 시작된 '대금산조'. ​느릿한 진양조 가락이 시작되자, 대금의 낮고 깊은 소리는 마치 땅의 울음처럼, 혹은 오랜 세월을 견뎌낸 노송의 숨결처럼 퍼져나갔습니다.때로는 구슬프게 흐느끼고, 때로는 폭포수처럼 휘몰아치는 대금 소리에 관객 모두가 숨을 죽였습니다. 화려한 기교 없이 오직 연주자의 호흡과 손끝에서 터져 나오는 소리만으로 이렇게 깊은 감동을 줄 수 있다는 사실이 경이로웠습니다.가을밤의 정취와 어우러진 대금산조는 우리의 '한(恨)'과 '흥(興)'을 모두 담아내며 축제의 대미를 장식하기에 더할 나위 없이 완벽한 무대였습니다.이번 개막제는 가수 이안씨가 진행했습니다. 드라마 <대장금>의 주제가로 우리에게 친숙한 그녀는 동양적인 선율과 현대적인 감성을 넘나드는 신비로운 목소리의 소유자입니다.​그녀가 부르기 시작한 노래는 마치 섬진강의 물안개처럼, 지리산의 능선처럼 부드럽게 축제장을 감쌌습니다. 애절하면서도 맑고 청아한 목소리는 우리 가락이 가진 서정성을 극대화하며 듣는 이들의 가슴 깊은 곳을 파고들었습니다. 그녀의 노래는 한 편의 시와 같아서, 눈을 감고 들으니 잊고 있던 아련한 추억들이 하나둘 떠오르는 듯했습니다.성악가 신문희가 부르는 '아름다운 나라'가 울려퍼지며 2025년 구례동편소리축제의 개막제가 마무리되었습니다.2025 구례동편소리축제의 개막제는 단순한 공연의 나열이 아니었습니다. 하늘을 나는 신명과 가슴을 적시는 감성, 그리고 영혼을 울리는 깊이를 모두 경험하게 한 종합 예술 그 자체였습니다.앞으로 이어질 축제 기간 동안 또 어떤 멋진 소리들이 우리를 기다리고 있을지 벌써부터 가슴이 뜁니다.​아직 구례의 가을을, 우리의 소리를 만나보지 못하셨다면, 꼭 한번 이곳을 찾아보시길 바랍니다.