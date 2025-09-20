트럼프, H-1B 비자 신청 수수료 10만 달러로 대폭 인상

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 지난 2일 워싱턴 백악관 집무실에서 미국 우주사령부 본부를 콜로라도주에서 앨라배마주로 이전하는 행사에서 연설하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) H-1B 취업비자 신청 수수료를 10만 달러(약 1억 4천만 원)로 대폭 인상하는 행정명령에 서명했다. 이번 조치는 H-1B 비자 프로그램의 남용을 막고 미국 내 우수 인력 채용을 촉진하기 위한 것으로, 기업은 해당 수수료를 납부하지 않으면 외국인 근로자를 고용할 수 없다.기존 H-1B 취업비자 신청 수수료는 1000달러(약 140만 원) 수준이었다. 하지만 이번 행정명령으로 1인당 연간 10만 달러(약 1억 4천만 원)로 약 100배 인상됐다.트럼프 대통령은 아울러 '골드카드'라는 새로운 이민 경로도 함께 도입했다. 골드카드는 개인이 100만 달러, 기업 후원의 경우 200만 달러를 지불하면 비자 발급 절차를 신속하게 처리해주는 제도다.H-1B 비자는 보통 3년간 유효하며 연장도 가능하다. 연간 6만 5천 개의 비자가 발급되고, 미국 내 고급 학위 소지자에게는 2만 개가 추가로 배정된다. 수요가 공급을 초과해 추첨제로 운영되며, 특히 기술 분야 기업들이 주로 활용해왔다.19일(현지 시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "골드카드는 개인에게는 100만 달러, 법인에게는 200만 달러에 제공될 것"이라며 "불법 이민자가 수백만 명 몰려들어 이민 시스템이 붕괴되었고, 이제 합법 이민 시스템을 통해 미국 국민과 납세자가 혜택을 받아야 한다"고 강조했다. 그는 "골드카드가 빠르게 1000억 달러 이상의 수익을 창출할 것이며, 이 자금은 세금 감면, 경제 성장 촉진, 국가 채무 상환에 사용될 것"이라고 덧붙였다.이번 조치는 트럼프 행정부의 이민 억제 정책 기조를 이어가는 것으로, H-1B 비자에 크게 의존하는 산업계에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 하워드 러트닉 상무장관은 드카드 제도와 관련해 "앞으로는 세계 최상위급 인재만 받아들일 것"이라고 밝히기도 했다.한편, 미국 정치 전문 매체 <폴리티코>는 19일 "골드카드는 사람들이 절차를 우회하도록 허용하는 점에서 법적 소송에 직면할 수 있다"고 경고했다.