온종일 침대생활? 걱정 마세요... 웃음 넘치는 요양원의 비밀

충북 옥천군 노인복지시설은 37개(2024년 8월 기준)로 이 중 군에서 운영하는 곳은 한 곳이다. 옥천읍 교동리에 위치한 옥천군립치매전담요양원이 그곳으로 지난해 4월 개소했다. 치매전담실로만 운영하는 공립형 노인요양시설은 최초이기에 공공 돌봄서비스 확대에 많은 이의 기대가 모아졌다.
차별 없는 돌봄 서비스 제공뿐만 아니라 요양보호사 처우 개선을 위한 노력까지 공립돌봄기관의 포부를 담은 옥천군립치매전담요양원. 개소 1년 4개월이 지난 지금, 옥천군립치매전담요양원은 어떻게 운영되고 있을까? 수탁기관인 사회적협동조합 두루살기 강희권 이사장을 만나 그 이야기를 들어봤다.
한 건물, 여섯 개 마을
오전 11시, 고요한 바깥과 달리 옥천군립치매전담요양원 현관 홀은 분주하다. 어르신들이 창문으로 들어오는 햇빛을 맞으며 이야기를 나누거나 걷기 운동으로 각자의 시간을 보내고 그 옆 다목적 강당에선 오전 활동을 끝낸 10여 명의 어르신 웃음소리가 새어 나온다.
'무리하지 않게, 무료하지 않게'가 운영원칙인 이곳은 지하 1층과 지상 2층의 규모로 치매전담요양원과 주야간보호센터를 운영한다. 다목적강당, 물리치료실, 면회실, 프로그램실 등의 편의시설과 주야간보호센터를 갖추고 있다. 이용 대상자는 옥천군에 1년 이상 주민등록을 두고 ▲ 의사소견서에 치매상병이 기재돼 있거나 최근 2년 내 치매진료내역이 있는 장기요양 2~4등급 수급자 ▲ 장기요양 5등급 수급자 ▲ 장기요양 인지지원등급 수급자에 해당하는 사람이다.
치매전담요양원은 6개(매화·난초·국화·별빛·금빛·해찬마을) 유니트(unit, 구역)로 구성됐다. 24개 침실에 최대 70명이 이용할 수 있다. 한 유니트는 거실, 베란다, 침실 3개로 구성되는데 이곳에 11~12명의 어르신이 생활한다.
"방과 거실 구조로 아파트식으로 돼 있어요. 저희는 마을이라고 부르는데, 마을마다 개별 서비스를 제공해요. 요양보호사도 마을당 2명씩 3교대로 운영해, 담당하는 마을을 관리하도록 하고 있어요. 그러니까 6개 마을이 한 건물에 있지만 각 마을이 별개 요양원과도 같은 셈이지요."
마을 단위의 서비스는 개인 욕구에 집중할 수 있고 어르신들의 답답함 해소에도 도움을 준다. 좁은 침실에만 머무는 것이 아니라 어르신이 원하는 곳으로 생활 반경을 넓힐 수 있기 때문이다.
"배회 어르신을 보면 답답함에 밖으로 나가시는 경우가 많아요. 일반 요양원은 침실 아니면 작은 휴게실이 전부고 가고 싶은 곳을 못 가게 하니까 속박당한다고 느끼세요. 저희 요양원도 완벽하지 않지만 어르신이 원하시면 가깝게는 거실, 조금 더 나간다면 요양원 주변을 산책할 수 있으니 그 점에서 다른 곳보다 편히 활동할 수 있어요."
내 집 같은 편안함을 추구하지만 요양원에선 한계가 있는 일. 조금이라도 답답함을 해소할 수 있도록 외출(보호자 동행)을 제한하지 않고 분기별로 나들이 계획도 세운다.
"지난 5월에 장령산으로 나들이하러 갔어요. 요양원 선생님들까지 120여 명이 움직였는데 버스에 오르고 내리는 것만 한 시간은 걸렸어요. 함께 움직이는 게 쉽진 않지만 이런 시간이 어르신들에게는 꼭 필요해요. 건물 바깥을 거닐고 계절을 느끼는 시간이요."
일하기 좋은 환경이 좋은 서비스를 만든다
현재 옥천군립치매전담요양원을 이용하는 어르신 수는 58명, 요양보호사는 38명이다. 노인의료복지시설 시설기준에 따르면 이용자 30명 이상인 노인요양시설에는 이용자 2.1명 당 요양보호사 1명(치매전담실은 2명 당 1명) 배치가 의무다. 옥천군립치매전담용원은 기준보다 9명을 더 배치한 셈. 요양보호사 업무 강도를 낮추고 서비스 질을 높이겠다는 이유다.
"어떤 단어를 사용하셨는지, 화장실은 몇 번 다녀오셨는지만으로도 어르신의 건강을 파악할 수 있어요. 요양보호사가 가장 가까이에서 어르신을 돌보기 때문에 요양보호사가 일하기 좋은 환경이 돼야만 어르신들께 좋은 서비스를 전할 수 있어요."
요양보호사들이 오랫동안 근무할 수 있도록 근속수당 지급에도 노력 중이다.
"근무 연차가 오래돼도 최저임금 수준의 월급을 받는 것은 근로 동기를 저하시켜요. 이 문제를 해소하려고 건강보험관리공단이 3년 이상 근무한 요양보호사에게는 장기근속수당을 지급해요. 부족하지만 저희도 초창기부터 일해온 요양보호사에게 차등을 둬 수당을 지급하려고 해요."
전문성 강화를 위한 사례발표도 진행한다. 요양보호사가 어르신을 관찰하고 기록한 내용을 바탕으로 상황을 공유하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해서다. 한 달에 한 번 진행하는 이 자리에는 간호사, 사회복지사, 물리치료사, 영양사가 참여해 함께 토론한다.
"요양보호사가 한 명씩 돌아가면서 사례발표를 진행해요. 이후엔 어르신의 정서와 욕구에 맞춘 서비스를 토론해요. 자유롭게 의견을 내고 찬반으로 추가 의견을 더하는데, 저희만의 학술토론회라고 할 수 있어요."
모두의 의견을 종합해 서비스로 만들어 내는 데는 시간이 더 필요하지만 사례발표는 앞으로 계속될 예정이다. 어르신의 상황을 상세하게 파악하는 데 도움이 되기 때문. 무엇보다 시간이 지날수록 전문인력의 발표 실력과 집중도가 향상되고 있음을 느낀다.
"처음에는 모두가 부담스러워했어요. 점점 방법과 체계가 잡혀가면서 분위기가 바뀌었죠. 지금은 작은 것 하나도 그냥 넘기지 않고 기록하고 공유하는데, 내용이 너무 구체적이라 깜짝 놀랄 때가 있어요. 발표를 기다리는 요양보호사가 있을 정도로 의욕을 가진 분도 늘고 있고요. 문화로 잘 자리 잡으면 저희만의 서비스를 만들어내는 것도 가능할 거라고 생각해요."
공립시설이기에 가능한 새로운 시도
장기요양 3등급을 받은 89세 어르신은 옥천군립치매전담요양원 개소와 동시에 입소했다. 한동안 말이 없어 모두의 걱정을 사던 그가 한 달 만에 처음 뱉은 단어는 '안내'였다. 50년 전 그가 살았던 안내면을 떠올린 것이다. 이후 자녀의 이름을 부르고 '미안하다', '고맙다' 같은 감정을 조금씩 꺼내기 시작했다.
"감정을 표현한다는 건 좋은 신호예요. 말하는 시간이 늘면서 단어도 늘고, 지금은 '나가고 싶어', '배고파' 등 자신이 원하는 것을 말씀하세요. 자녀분들 이름도 처음에는 모르셨는데 지금은 먼저 기억을 떠올리세요."
옥천군립치매전담요양원을 이용하는 어르신 평균 연령은 80대 후반, 최고령 어르신은 100세로 지난 2월 요양원에 들어왔다. 의사 표현도 분명히 하고 일반식을 먹을 만큼 건강한 상태라고.
"어르신 건강 상태에 따라 일반식, 다짐식, 갈음식으로 식사를 준비해요. 고령일수록 소화력이 떨어지다 보니 다짐식이나 갈음식을 드시는 분이 많아요. 그런데 이 어르신은 일반식을 드실 만큼 건강하세요. 요양원에서 최고 어른이라고 하면 기뻐하시고요. 호전되는 어르신을 보면 어떤 서비스를 하느냐에 따라 건강이 달라지는 게 보이니까 서비스 질을 더 고민하게 돼요."
강희권 이사장은 사례발표와 더불어 옥천군립치매전담요양원만의 균형 잡힌 서비스를 만들고 싶다고 밝혔다. 6개 마을 운영은 개인에게 집중할 수 있다는 장점이 있지만 마을마다 생기는 서비스 편차는 고민이다. 요양보호사의 돌봄 성향에 따라 서비스가 달라지기 때문이다.
"누구와 있느냐에 따라 어르신의 기분이 달라져요. 가장 가깝게 지내는 사람이 요양보호사이기 때문에 큰 영향을 끼치죠. 게다가 2인 1조로 근무하고 있어서 성향 차이가 크면 업무 마찰도 생길 수 있고요. 서비스 균질을 맞출 수 있는 기준을 마련하고 싶어요."
사례발표와 요양보호사 처우 개선을 위한 실천, 옥천에서 나는 식재료 사용 등 다양한 시도 중인 옥천군립치매전담요양원. 치매안심센터와 협력해 치매 사전 발굴을 강화해 중경증 치매를 예방하고, 여력이 된다면 옥천군립치매전담요양원 직원을 민간시설에 파견해 행정업무를 돕는 일도 진행하고 싶다고. 강희권 이사장은 공립시설인 만큼 그만한 역할을 해야 할 필요가 있다고 말한다.
"인력 부족으로 행정 업무 처리도 힘들 만큼 형편이 어려운 민간시설이 많아요. 그래서 상황을 개선하고 새로운 것을 시도할 여력이 없죠. 군민을 위해 지어진 시설인 만큼 저희 몫을 다할 필요가 있다고 생각해요. 하나씩 저희만의 문화, 기준을 만들면 언젠가 다른 시설과 정보를 공유하고 의견을 보태 새로운 기준을 만들고, 그 과정을 반복하다 보면 그것이 옥천 돌봄 문화로 이어지지 않을까, 그런 상상을 해요."
