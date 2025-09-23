온종일 침대생활? 걱정 마세요... 웃음 넘치는 요양원의 비밀

<월간 옥이네> 9월호는 '치매 생태계'를 특집으로 엮었습니다. 치매안심센터와 치매안심마을, 세 차례의 세미나 현장, 그리고 가족과 요양보호사의 목소리를 담습니다.

큰사진보기 ▲충북 옥천군립치매전담요양원 외부 모습 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲난초마을 내부 모습 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥천군립치매전담요양원 입구 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 옥천군립치매전담요양원 외부 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲인지프로그램에서 만든 어르신들의 작품 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲요양원 입소 노인과 대화 중인 강희권 이사장 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간옥이네 통권 99호(2025년 9월호)

글·사진 김혜리