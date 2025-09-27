학교에서 소변 참는 아이, 내가 찾은 유일한 해결책

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"엄마, 나는 학교에서 화장실을 안 가."

"응? 화장실을 안 간다고? 그럼 오줌을 누지 않는다는 거야?"

"응. 난 오줌은 집에서만 눠."

"뭐라고? 오줌 마려우면 어떻게 해?"

"그냥 참아."

"왜 그냥 참아? 화장실에 가서 오줌을 누면 되지?"

"아이들이 내 긴 머리카락만 보고 여자가 남자 화장실에 간다고 놀릴까 봐. 화장실 안 가."

큰사진보기 ▲작은 아이가 가장 좋아하는 축구 시간, 어린이는 토요일 아침마다 꽁지머리를 휘날리며 공을 찬다. ⓒ 김보민 관련사진보기

"화장실을 편하게 갈 수 있게 머리를 다른 친구들처럼 자를까?"

"아니, 난 내 머리 스타일이 좋아. 머리 자르기 싫어."

"그럼 너랑 친한 남자 친구들이 화장실 갈 때 다 같이 가는 건 어때?"

"엄마, 화장실을 왜 친구들이랑 같이 가. 그건 진짜 이상해."

"오늘은 오줌이 마렵지 않았어. 그래서 화장실 갈 일이 없었어."

큰사진보기 ▲자주 가는 동네 슈퍼 화장실도 젠더 프리다. 작은 아이와 함께 이용하기에 어려움이 전혀 없다. ⓒ 김보민 관련사진보기

"오늘 학교 어땠어? 혹시 화장실 갔어?"

"응! 선생님이 그러는데 여자랑 남자가 다 같이 가도 되는 화장실이 있대. 그래서 거기에 갔어."

"손도 뽀독뽀독 잘 씻었어?"

"응!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

긴 여름방학이 끝났다. 둘째는 꼬꼬마 모습을 조금 벗은 얼굴로 초등학교 2학년이 되었다. 미국 학제로 중학생이 된 누나와는 함께 등교하지 못해 첫날 많이 아쉬워했다. 하지만 좋아하는 친구들과 같은 반이 되었다는 기쁜 소식 덕분에 슬픔도 잠시, 매일 아침 씩씩하게 스쿨 버스를 타고 학교에 간다.학교 첫날, 스쿨버스에서 내린 아이는 나를 보고 인사도 하기 전에 집을 향해 달려갔다. 뭔가 급한 일이 있다는 게 느껴졌다. 가방도 냅다 던져 놓고 화장실로 직행한 아이는 안도의 한숨을 내쉬었다. 그 다음 날도 마찬가지다. 아이 눈에는 내가 보이지 않는 듯 화장실을 향해 질주했다. 학교에 가져갔던 도시락과 물통을 씻으려고 보니 물은 거의 마시지 않았다. 날이 많이 덥진 않지만 쉬는 시간, 체육 시간에 뛰어놀면 목이 마를 텐데 하는 생각에 의아했다.잠자리에 들 무렵, 아이에게 손 씻기가 얼마나 중요한지 일장 연설을 펼쳤다. 학교는 아무리 주의를 해도 온갖 종류의 바이러스가 퍼지기 딱 좋은 곳으로, 아이들이 바이러스를 이동시키는 개체가 되지 않기 위해 학교에서 자주 손을 씻어야 한다는 말을 저녁마다 했다. 화장실을 이용할 때마다 꼭 손을 씻으라고 했는데, 아이가 이렇게 말했다.그제야 아이가 왜 학교에서 물도, 화장실도 피했는지 알게 되었다.둘째 아이는 여자아이들 만큼 긴 머리를 가진 남자아이다. 아이가 어렸을 때는 게으른 내가 아이의 머리를 잘라주지 않았고, 아이가 자라서는 자신의 긴 머리를 좋아해서 굳이 머리카락을 자르지 않았다. 학교에 가거나 운동을 할 때에는 꽁지 머리로 묶고, 집에서 놀거나 외출할 때는 찰랑이는 긴 머리를 그대로 둔다.아이를 처음 만나는 대부분의 사람들은 아이를 여자로 오해한다. 본인이 남자임을 밝혀야 한다고 판단되면, 아이는 스스로 본인이 남자라고 이야기 한다. 두 번 다시 보지 않을 사람이라 판단하면 상대방이 본인을 여자로 오해해도 굳이 고쳐주지 않는다. 긴 머리를 가진 남자아이가 스스로 본인의 '젠더'를 알려주는 방법이 생긴 셈이다.긴 머리만 보고 아이를 여자로 판단하는 일에 아이가 잘 대처하고 있기에 긴 머리로 빚어질 일에 대해 특별히 걱정하진 않았다. 하지만 온 종일 생활하는 학교에서 화장실을 가지 않는다는 말에 생각이 많아졌다.아이에게 물었다.머리를 자르자고 강요할 수도 없고, 화장실을 가라고 말은 했지만, 아이가 안 가면 그만이었다. 학교에서 돌아오는 아이에게 이틀 연속 화장실을 다녀왔냐고 물었더니 아이의 답변이 묘하게 달라졌다.자꾸 물어보면 부담을 느낀 아이가 화장실에 다녀왔다고 거짓말을 할 수도 있겠다는 생각에 더 이상 학교에서 화장실을 다녀왔냐고 질문하지 않았다. 이런저런 생각을 하던 중 느닷없이 '젠더 프리' 화장실(모두의 화장실)이 생각났다.7시간 가까이 생활하는 학교에서 아이가 화장실을 못 가는 상황에서 유일한 해결책은 젠더 프리 화장실이었다.아이의 담임 선생님에게 메일을 썼다. 긴 머리로 학교 친구들이 놀릴까 봐 남자 화장실을 가지 못하는 아이에게 건강상 문제가 생길까 우려가 된다는 양육자의 걱정을 솔직하게 담았다. 그리고 학교에 젠더 프리 화장실이 있는지, 없다면 우리 아이와 비슷한 이유로 화장실 사용에 어려움이 있을 수 있는 아이를 위한 젠더 프리 화장실을 마련해 달라는 게 요지였다.미국은 대학교나 도서관 등지에 젠더 프리 화장실이 있다. 성별 구분하지 않고 누구나 사용할 수 있는 화장실이라는 뜻이다. 사실 나는 젠더 프리 화장실이 편하지 않았다. 남성이 사용한 직후 들어가려면, 왠지 꺼려졌다. 여성들의 사용 방식은 익숙해 거부감이 없지만, 남성들의 사용 방식은 경험이 없고, 잘 알지도 못해 괜한 불편감이 들었다.그리고 가끔은, 딸아이가 그런 화장실을 이용하다가 남성이 폭력을 행사하면 어쩌나 하는 상상에서 나오는 두려움이 생기기도 했다. 젠더 프리 화장실이 주는 긍정적인 기능보다 안타까운 젠더 폭력 사고 때문에 생기는 부정적인 인상이 더 강하기도 하다. 젠더 프리 화장실이 꼭 필요할까 하는 생각까지 들었다. 그러나 아이가 겪는 불편을 마주하니, 그 불편이 내 문제와는 다른 차원의 것이었음을 깨달았다.학교에서 연락이 왔다. 다행히 체육관 옆에 젠더 프리 화장실이 있다고 했다. 선생님은 조심스레 아이에게 누구나 갈 수 있는 화장실이 있으니 사용하라고 알려줬다고 했다. 선생님은 도움이 되길 바란다고 했다.스쿨버스에서 내리는 아이가 뛰지 않고 걸었다. 나도 선생님처럼 조심스레 아이에게 물었다.작게 안도의 숨을 내쉬었다. 앞니 빠진 아이가 해맑게 웃으며 화장실 잘 다녀온 이야기를 들으니, 그동안 내가 느꼈던 젠더 프리 화장실에 대한 불편함이 사라졌다. 그리고 그곳은 위험해선 안 될 곳이라는 생각이 들었다. 한편으로는 인간 마음이 이렇게나 간사하구나 싶었다. 며칠 전까지만 해도 젠더 프리 화장실을 가기 주저하던 사람이 나였는데, 젠더 프리 화장실이 세상 구석구석 설치되어야 한다며 앞장서게 될지도 모르겠다.사람들은 모두 제각각의 모습으로 태어나 살아간다. 사내아이로 태어났지만, 긴 머리를 좋아하는 우리 집 어린이만 봐도 그렇다. 스스로 느끼는 성 정체성 혼란은 없지만, 주변 사람들의 반응에서 본인이 느끼는 불편함으로 화장실처럼 별거 아닌 것 같은 장소를 편하게 이용하기 힘들었다니, 내 경험으로는 쉽게 와 닿지 않았다.그러다 문득 내 눈에 별거 아닌 것들을 이용하기 힘들어하거나 꺼리는 사람들은 또 누가 있을지 궁금해졌다. 내 눈으로 깨닫지도 못한 상황은 또 얼마나 많을까. 일곱 살 아이를 통해, 어지간한 노력 없이는 누군가의 불편함을 공감하기 쉽지 않음을 배운다. 그리고 그 깨달음이, 더 많은 이들을 이해하고, 더 넓은 세상을 바라보는 시선의 시작이 되기를 바란다.