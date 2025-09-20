트럼프, 시진핑과 통화... "경주 APEC서 만나기로 했다"

큰사진보기 ▲2019년 일본 오사카에서 열린 G20에서 만난 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. ⓒ 연합뉴스=AP 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만나기로 합의했다.트럼프 대통령은 19일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "시 주석과 생산적인 통화를 마쳤다"라며 이같이 밝혔다.이에 따라 10월 31일부터 이틀간 경주에서 열리는 APEC 정상회의는 전 세계가 주목하는 올해 최대의 '빅 이벤트'가 될 전망이다. 두 정상이 직접 만나는 것은 2019년 일본 오사카에서 열린 G20 정상회의 이후 6년 만이다.또한 트럼프 대통령은 "내년 초 중국을 방문할 것"이라며 "시 주석도 적절한 시기에 미국을 방문하기로 합의했다"라고 전했다.그러면서 "시 주석과의 통화에서 무역, 펜타닐, 우크라이나와 러시아의 전쟁 종식 필요성, 틱톡 매각 승인 등 여러 현안에 대해 진전을 이뤘다"라며 "매우 유익한 통화였으며, 우리는 다시 통화하기로 했다"라고 밝혔다. 이어 "틱톡 승인에 감사드린다. 우리 둘 다 APEC에서의 만남을 고대하고 있다"라고 덧붙였다.<워싱턴포스트>는 전날 트럼프 대통령이 대만에 대한 4억 달러(약 5600억 원)의 무기 지원 승인을 거부했다고 보도했다. 시 주석과의 정상회담과 틱톡 승인을 위해 중국에 손을 내밀었다는 분석이 나온다.시 주석도 "이번 통화는 건설적이었고 양측이 최근 협상에서 평등, 존중, 호혜적인 정신을 구현했다"라며 "중국과 미국은 양국을 넘어 전 세계에 이익을 얻는 결과를 만들어낼 수 있다"라고 밝혔다.다만 "미국은 일방적인 경제 및 무역 규제를 자제하고, 양측이 여러 차례 협상을 통해 거둔 성과에 충격을 주는 것을 막아야 한다"라고 지적했다.미국과 중국은 서로 '보복 관세'를 주고받다가 지난 5월 스위스 제네바에서 열린 첫 무역 협상에서 각각 115%포인트씩 관세율을 낮추기로 합의한 뒤 이를 90일씩 연장하면서 협상을 이어가고 있다.시 주석은 중국이 최근 중국 전승절 80주년 열병식에서 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 초청하며 미국과 대립각을 세웠다는 분석에 대해 "양국은 제2차 세계대전 당시 어깨를 나란히 하고 싸운 맹우"라며 "중국은 항일 전쟁 당시 미국 등 반파시스트 동맹국들의 소중한 지원을 잊지 않을 것"이라고 일축했다.또한 틱톡 문제와 관련해 "중국 정부는 기업의 의사를 존중한다는 입장이 분명하다"라며 "미국은 중국 기업의 미국 투자에 개방되고 공평하며 비차별적인 사업 환경을 제공해 주기를 바란다"라고 당부했다.중국 관영 <신화통신>에 따르면 트럼프 대통령은 시 주석에게 "미중 관계는 세계에서 가장 중요한 양자 관계"라며 "양국이 협력하면 세계 평화와 안정을 위해 많은 일을 할 수 있으며, 미국은 중국과 장기적이고 위대한 관계를 유지하고 싶다"라고 말했다.그러면서 "미국은 양국 무역 협력을 촉진하고, 협상을 지지하며, 틱톡 문제를 적절히 해결하기를 희망한다"라며 "미국은 중국과 함께 세계평화 유지를 위해 노력하고 싶다"라고 강조했다.하지만 두 정상 모두 틱톡 관련해 구체적인 논의 내용은 밝히지 않았다. 앞서 미국은 틱톡 모회사가 중국 바이트댄스라는 점에서 중국 정부의 개인정보 탈취나 해킹에 이용될 수 있다는 우려가 제기하면서 틱톡의 미국 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 서비스를 금지하는 법을 제정했다.트럼프 대통령은 미국인들이 틱톡을 계속 사용할 수 있도록 이 법의 시행을 유예하면서 틱톡의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방향으로 중국 측과 협상을 진행해 왔으며, 지난 16일 "중국과 합의에 도달했다"라고 밝혔다.미국 언론에 따르면 양측은 미국 소프트웨어 및 클라우드 기업인 오라클을 비롯해 여러 기업이 참여한 컨소시엄이 틱톡 미국 법인의 지분 80%를 보유하는 조건으로 미국에서 운영을 이어가기로 합의했다.그러나 공화당 소속의 존 물레나 미중전략경쟁특위 위원장은 이 합의안에 대해서도 "틱톡이 바이트댄스의 알고리즘과 애플리케이션에 계속 의존할지도 모른다는 우려가 있다"라며 "이는 중국 공산당의 지속적인 통제나 영향력을 허용할 수 있다"라고 반대했다.로이터통신은 "두 초강대국 정상이 3개월 만에 통화하면서 양측의 긴장이 완화된 것처럼 보이지만, 미국에서 인기가 많은 틱톡의 운명에 대해 확실한 합의에 도달했는지는 분명하지 않다"라고 전했다.