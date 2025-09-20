김동연 경기도지사, '9.19 기념식'서 3대 '평화경제전략' 제시

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사는 '9.19 평양공동선언 7주년 기념식'에서 3대 '평화경제전략'을 제시했다. 사진은 김동연 지사의 기념사 모습. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲'9.19 평양공동선언 7주년 기념식' 후 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사는 19일, 파주 캠프그리브스에서 열린 '9.19 평양공동선언 7주년 기념식'에 참석해 3대 '평화경제전략'을 제시했다.이날 기념사를 통해 김동연 지사는 "김대중 정부가 재탄생의 계획을 세우고, 노무현 정부가 터를 닦은 이곳 캠프그리브스에서 이재명 국민주권 정부로 평화의 바통이 건네졌다"며 "이재명 국민주권 정부가 열어갈 한반도 평화 번영의 길을 경기도가 가장 굳건히 뒷받침하겠다"고 밝혔다.그러면서 "당장 추진할 수 있는 '평화경제 전략' 3가지를 경기도지사로서 제안한다"고 말했다.이날 김 지사가 제안한 3대 전략은 ▲평화에너지 프로젝트 ▲경기북부 평화경제특구 내 기후테크 클러스터 구축 ▲미군 반환공여구역 개발이다.각 전략별 구체적인 내용을 살펴보면, 먼저 '평화에너지 프로젝트'와 관련해 김 지사는 "문재인 정부의 'DMZ 내 솔라파크(DMZ 내 대규모 태양광 발전 단지를 조성해 북한의 전력난을 해소하고 한국의 탈원전 정책 현실화에 기여하자는 제안)' 조성 방안과 얼마 전, 기본사회지방정부협의회가 중앙정부에 건의한 'DMZ 평화에너지벨트 구축(민통선 및 DMZ 인접 지역에 태양광·풍력 등의 친환경에너지 인프라를 설치, 남북한 공동 에너지 자립체계 마련을 통해 평화구역으로 전환하자는 구상)' 방안의 연장이다"라며 "DMZ와 접경지에 대규모 태양광 패널을 설치하는 사업이다"라고 설명했다.이어 "'평화에너지 프로젝트'로 반도체·AI 등 첨단산업에 필요한 전력을 공급하고, 접경지와 경기 북부 도민들에게 그 이익을 공유할 것이다"라며 "경기도가 이런 방안과 제안을 앞장서 적극 추진하겠다"고 다짐했다.다음으로 '경기북부 평화경제특구 내 기후테크 클러스터 구축'과 관련해 김 지사는 "앞으로 지정될 경기북부 평화경제특구에 기후테크 스타트업과 유망기업을 육성하겠다"면서 "경기북부를 대한민국 기후경제의 선도지역으로 만들겠다"고 밝혔다.경기, 인천, 강원의 15개 기초지자체를 대상으로 한 '평화경제특구 지정'은 시·도지사 요청에 따라 통일부·국토교통부 장관이 공동으로 지정하며, 지방세·부담금 감면 및 자금 지원 등 혜택이 주어지는 산업단지나 관광특구 조성이 가능해진다. 경기도에서는 고양·파주·김포·양주·포천·동두천·연천 등 7개 시군이 포함된다.마지막으로, 최근 자신이 강하게 드라이브를 걸고 있는 '미군 반환공여구역 개발'에 대해 김 지사는 "우리가 있는 '평화의 플랫폼' 캠프그리브스는 반세기 동안, 미 2사단 506연대가 주둔하던 곳이었다"며 "경기도에는 이곳처럼 개발 가능한 반환공여지 스물두 곳이 있다"고 소개했다.이어 "이재명 정부의 출범과 함께 반환공여지 개발에 새로운 전기가 마련되었다"며 "경기도가 세운 '주도성', '전향성', '지역 중심'의 3대 원칙에 따라 할 수 있는 일부터 힘차게 추진해 나가겠다"고 밝혔다.아울러 "경기도가 앞장서 재정을 투입하여 교통인프라를 확충하고, 규제 완화에 힘쓰겠다"고 말했다.특히, 김 지사는 "'9.19 평양공동선언'이야말로 남북 교류 협력을 촉진하는 가장 구체적인 '경제 선언'이다"라며 "'9.19 군사합의'는 군사 충돌을 방지하는 가장 실질적인 '평화 선언'이다"라고 평가했다.그러면서 "'9.19 선언'을 이정표 삼아, '평화경제'의 길을 열어가자. '긴장의 땅'을 '성장의 땅'으로 만들어가자"고 제안했다.아울러, 김 지사는 "만감이 교차한다"며 달라진 9.19 기념식을 맞이한 특별한 소회도 밝혔다.김 지사는 "지난 3년간은 윤석열정부에 맞서 (중앙정부와의 소통없이) 기념행사를 주관해 왔으나, 올해는 드디어 정부와 함께하는 첫 행사를 열게 되었다. 정권교체를 실감한다"고 말했다.한편, 이날의 '9.19 평양공동선언 7주년 기념식'은 경기도와 통일부, 민주정부 한반도평화 계승발전협의회(포럼 사의재·노무현재단·한반도평화포럼·김대중재단)가 공동으로 주최하고, 프리드리히 에버트재단이 후원했다.이날 기념식에는 우원식 국회의장과 문희상 전 국회의장, 정청래 대표를 비롯한 민주당 의원 20여 명, 김경수 지방시대위원장, 임종석 전 청와대 비서실장 서훈 전 국가안보실장 등 200여 명이 참석했다.특히 정동영 통일부장관과 정세현·이재정·김연철 전 통일부장관 등 역대정부의 통일정책 수장이 한 자리에 모여 김동연 지사와 함께 한반도 평화를 주제로 특별토론을 진행했다.또한, 문재인 전 대통령이 부인 김정숙 여사와 함께 참석해 기념사를 했다.한편, 민간인통제선 내 캠프그리브스는 과거(1953년 정전협정~2007년) 반세기 넘게 주한미군의 최전방 군사기지로 사용됐던, 분단과 대결의 상징으로 인식돼 왔지만, 지난 2007년 한국 정부로 반환되고, 2022년 경기도로 소유권이 이전되면서 현재는 평화와 생태 공간으로 거듭나 있다.이런 상징적인 곳에서의 '9.19 기념행사' 개최에 대해 김동연 지사는 "윤석열 정부에서 경기도는 망명정부라는 말을 들었다"며 "우리 국민주권정부에선 경기도가 마중물 역할을 더 확실하게 하겠다"고 다짐했다.