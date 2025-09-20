새로운 길 꿈꾸지만 주저하는 이들에게 이 책이 주는 메시지

큰사진보기 ▲책 표지 ⓒ 다산북스 관련사진보기

평범한 일상을 지켜나가는 것도

매일매일 용기를 내야 하는 일인 것 같아

큰사진보기 ▲서로 다른 길내가 꿈꾸던 비쿠냐의 자유가 이런 거구나! ⓒ 신혜솔 관련사진보기

왜 꼭 무엇이 돼야 해? 나는 내가 살고 싶은 곳을 찾아 그곳에서 사는 게 꿈이야. 그래서 세계 곳곳을 여행하는 중이고.

처음으로 나 홀로 여행을 떠났던 기억이 있다. 런던에서 기차를 타고 시골의 작은 마을, 토트네스에 도착했을 때 회색빛 비가 내렸다. 좁은 골목길을 혼자 걸었다. 낯선 길을 걷는다는 것은 두려움이었지만 동시에 설렘이었다. 그 순간, 나는 내 안에 숨어 있던 질문과 마주했다."나는 왜 여기에 와 있을까? 이 길을 걸어서 무엇을 얻으려는 걸까?"계남 작가의 그림책 <라마씨, 퇴사하고 뭐 하게?>를 읽으며 그때의 내 모습이 겹쳐졌다. 안데스 산맥 마을의 라마가 반복되는 삶을 멈추고 자신에게 질문을 시작했을 때, 그 낯선 두려움과 설렘은 내게도 낯익은 감정이었다.안데스 산맥의 작은 마을에서 태어난 라마는 관광객들의 사진 모델로 살아간다. 하루에도 수십 번 웃음을 지어야 하고, 장난과 무례를 감내해야 했다. 겉보기엔 성실한 일상이지만 내면은 지쳐 있었다. 그러던 어느 날, 우연히 본 한 관광객의 휴대폰 속 풍경이 라마의 마음을 뒤흔든다. 끝없는 바다, 정글, 빙하, 그리고 불꽃을 뿜는 화산. 그 모든 낯선 풍경들이 라마를 무지개산 너머로 이끌었다. 라마는 하던 일을 그만두고 여행을 떠난다.책은 세 개의 편지로 구성된다. 첫 번째, 친구에게 보내는 편지에서는 반복되는 웃음과 강요된 친절 속에서 세상을 궁금해하기 시작한 과정을 담고 있다. 그러나 산을 지키며 성실하게 하루하루를 채워가는 친구와 가족을 그리워하는 마음을 엿볼 수 있다.두 번째, 여행 중 만난 비쿠냐에게 보내는 편지에서는 자유로운 존재와의 만남을 통해 "왜 꼭 무엇이 돼야 해?"라는 질문에 직면한다. 마지막 편지는 자기 자신에게 보내는 글이다. 두려움과 혼란 속에서 시작한 여행이 결국 자기 자신을 마주하는 길이었다는 고백이 담긴다. 화산의 불꽃처럼 삶을 뜨겁게 살고 싶다는 다짐으로 편지는 끝난다.이 책의 강점은 무엇보다 그림이다. 정글의 초록, 바다의 군청, 빙하의 푸른 틈, 화산의 붉은 불꽃. 계남의 그림은 환상적이면서도 따뜻하다. 책장을 넘기다 보면 독자는 어느새 라마의 여행길을 따라 걷게 된다.나는 그림 속 풍경에 빠져들며 혼자였던 첫 여행을 떠올렸다. 영국의 그 시골 마을에서 마주했던 낯선 색채와 고독이 라마의 여행과 겹쳐졌다. 여행은 결국 새로운 장소를 보는 일이면서 동시에 자기 안의 거울을 다시 들여다보는 일임을 새삼 깨달았다.라마가 비쿠냐와 만나 나눈 대화는 오래 남는다. 비쿠냐의 말에 라마는 눈이 번쩍 뜨인다.직업이 아닌, 삶의 방식 자체가 꿈이 될 수 있다는 깨달음이다. 우리는 늘 '무엇이 되려는가'에 매달려왔지만, 더 근본적인 질문은 "어떻게 살고 싶은가"일지 모른다.라마의 여정은 작가 자신의 이야기인 듯하다는 생각이 든다. 오랫동안 디자이너로 일하다 퇴사 후 그림을 그리는 삶을 선택한 계남. 나다운 삶을 찾아 나선 용기의 시간이 라마라는 캐릭터 속에 담겨 있다. 그래서 이 책은 퇴사한 이야기를 넘어, '나다운 삶'을 꿈꾸는 모든 사람들의 기록이 된다.<라마씨, 퇴사하고 뭐 하게?>는 퇴사를 앞둔 이들만을 위로하는 책이 아니다. 반복되는 일상에 답답함을 느끼는 이들, 새로운 길을 꿈꾸지만 주저하는 이들, 혹은 아이와 함께 꿈과 용기를 나누고 싶은 어른들에게도 유효하다.책장을 덮고 나면 질문 하나가 남는다."나는 지금 어떤 풍경을 그리고 싶은가?"라마처럼, 우리도 그 질문 앞에 서 있다. 답은 정해져 있지 않다. 하지만 질문을 품고 길을 걷는 순간, 이미 새로운 삶은 시작되고 있다.