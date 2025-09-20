24년 만에 열리는 도암댐, 강릉 물 부족 해소 위해 비상 방류

큰사진보기 ▲도암댐24년간 잠들어있던 강원도 평창군에 위치한 댐으로, 강릉물부족 해소를 위해 도수관로의 물을 방류하기로 결정했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

강릉 남대천도암댐 발전방류로 남대천이 오염된다며 강릉 시민들이 발전을 반대해 24년간 중단되었다.

강릉, 홍제정수장강릉시민들에게 생활용수를 제공하는 정수장.

오봉저수지강릉시민들에게 87%의 생활용수를 공급하는 저수지, 왕산천과 도마천 물이 합류, 저장된다.

강릉 물 부족 사태를 해결하기 위해 24년간 닫혀 있던 도암댐이 20일 오후부터 도수관로를 통한 비상 방류에 들어간다.도암댐은 1991년 강릉수력발전소에 물을 공급하기 위해 건설된 다목적 댐으로, 송천 상류의 물을 15.4㎞ 도암천을 통해 발전소로 보내며 국가 비상 에너지 공급에도 활용됐다. 그러나 2001년 발전 방류수가 가축 분뇨, 농약, 토사 등과 섞여 남대천을 오염시키자 시민 반발이 이어졌고, 정부는 수질 문제를 이유로 가동을 중단했다. 이로써 도암댐은 24년 넘게 방치돼 왔다.이번 방류는 극심한 가뭄으로 인한 지역 물 부족을 해소하기 위한 긴급 조치다. 강릉시는 수질 검증과 관리 체계를 강화해 방류수를 안전하게 활용할 계획이다.한국수력원자력 강릉수력발전소는 19일 현장설명회를 열고 도암댐 비상 방류 준비 상황을 공개했다. 이날 행사에서는 도수관로의 수질 상태와 신설된 우회수로 설비, 방류구 점검 등이 이뤄졌다.도수관로는 원래 발전용으로 설치된 시설로, 현재 약 15㎞ 구간의 터널 안에 15만t의 물이 저장돼 있다. 한수원은 방류가 시작되면 두 개의 관로를 통해 초당 50ℓ, 하루 최대 1만t을 공급할 계획이다. 이 물은 구산농보를 거쳐 농수로를 따라 홍제정수장으로 이동하게 된다.저장량 기준으로는 하루 1만t씩 방류할 경우 약 15일 동안 공급이 가능하다.관계자는 "관로 내 물은 부유물이 가라앉아 깨끗한 상태이며, 총인 농도도 2등급 수준으로 양호하다"고 밝혔다. 다만 "장기간 닫혀 있던 물의 특성상 용존산소가 다소 낮을 수 있으나, 방류 후 하천과 합류하면서 자연적으로 회복된다"고 설명했다.강릉시는 수질검증위원회와 협의해 총유기탄소와 총인 등 8개 항목을 매일 검사하고, 그 결과를 시민에게 투명하게 공개하기로 했다. 환경부 역시 도암댐 방류수를 정수 처리하면 먹는 물 수질기준 충족이 가능하다고 판단했다. 강릉시 관계자는 "비상 방류수 관리에 만전을 기해 시민들에게 안전한 수돗물을 공급하겠다"고 밝혔다.한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 20일 오전 9시 기준 강릉 성산면 오봉저수지의 저수율은 34.9%로 집계됐다. 이는 평년 저수율 72.4%에 크게 못 미치는 수준이지만, 전날 27.8%에서 7.1%포인트 상승하며 뚜렷한 회복세를 보였다. 기상청은 오늘과 내일 비가 이어질 것으로 예보해 저수율은 앞으로 더욱 회복될 것으로 전망된다.