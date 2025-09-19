30년 전 전두환 재판 봤던 경찰 "계엄군 체포하고 싶었다"

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포하자 수많은 시민들이 국회의사당 인근에 모였으나 경찰 등이 막아섰다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"계엄 자체가 뭐 너무... 제가 사실 좀 받아들이기 어려웠고, 또 국회의원을 보호하라는 이유로 불러내는 것 같지 않았고, 물론 출동할 때는 어떤 이유도 없고 그냥 빨리 나오란 지시였다. (하지만) 나가면 틀림없이 국회 통제, 봉쇄 이런 이유라고 저 혼자서 나름 생각했다. 그러면 저희들이 불법에 가담하게 되는 거고. 그래서 제가 도착할 때까지 꼼짝도 못하게, 기다리라고 했다."

"저는 당시에 사실... 장갑차라고 불리던, 시민들한테 갇혀서 고립된 전술지휘차량에 탄 군인에 대해서 사실 체포하고 싶었다. 그걸 빼내란 지시가 저희 단에 제일 먼저 내려왔고 바로 배치돼서 저희 앞에 있었기 때문에...그래서 내심은 체포하고 싶었지만 저 혼자 체포한다고 될 일도 아니고. (생략) 그래서 '4기동단은 바빠서 갈 여력이 안 된다고 하라'고 지시했다."

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 4일 자정께 국회의사당 인근 상황. 시민과 군경이 대치중인 가운데 군용차가 지나고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기

위현석 변호사 : "증인의 기억이 왜곡되거나 잘못된 진술이 있는 것 같은데, 수사기관과 법정에서 허위진술을 하는 건가. 기억대로 진술하는 건가."

백현석 단장 : "참고로 제 경험을 말씀드리면 5.18 재판 당시에 인근 관할서 수사부서에서 근무했다. 그때 매주 월요일 공판이 있었는데 당시에 저를 포함해 우리 직원(경찰)들이 호송을 담당했고. 당시 공판하고 판결문하고 다 봤다. 그리고 그때(12.3 비상계엄) 당시 제 옆에 있던 직원들은 제가 한 이야기를 다 들었다."

큰사진보기 ▲조지호 경찰청장과 김봉식 서울경찰청장이 2024년 12월 5일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

12.3 비상계엄 당시 국회 봉쇄 지시를 받았던 백현석 서울지방경찰청 4기동단장(총경)이 군 투입을 확인한 순간 "내란이라고 생각했다"고 말했다. 그는 과거 전두환의 내란재판을 직접 봤던 경험이 있어서 계엄의 문제점을 의식하고 있었다며 조지호 청장 등에게 "배신감을 느꼈다"고도 했다.백 단장은 19일 서울중앙지방법원 형사합의25부 심리로 열린 윤석열씨 내란 우두머리 혐의 재판에 증인으로 나왔다. 그는 12월 3일 밤 자택에서 비상계엄 선포 소식을 들었다. 이후 '국회로 빨리 나가야 된다고 지시가 내려온다'는 보고를 받았지만, '내가 사무실에 도착할 때까지 꼼짝도 하지 말고 기다리라'고 지시했다. 당시 백 단장은 계엄 선포 후 인터넷을 검색해 국회의 계엄 해제 요구권한을 인지했고, 포고령 내용까지 확인한 상태였다.백 단장은 서울청에서 계속 출동을 채근했지만, 자신이 기동대원들을 관리할 수 있도록 반드시 본인이 지휘가능한 기동대장이 도착한 다음에 기동대가 출동하도록 했다. 그 결과 4기동단은 12월 4일 오전 0시 50분에서 1시 10분 사이에 국회에 도착했다. 당시 서울청은 국회 출입을 전면 차단하다가 잠시 해제했으나, 포고령을 이유로 재차 국회 출입을 전면 금지한 상태였다. 백 단장도 현장에 도착해서 받은 임무가 "국회 완전 출입차단"이라고 했다.이후 백 단장은 국회 외곽 출입문을 통제하며 휴대폰으로 언론 보도를 확인했다. 이때 군인들이 국회의사당 안을 뛰어다니는 장면이 나왔다. 그는 "복장이 경찰특공대와 비슷해서 누가 경찰특공대냐고 했다가,"며 "그때 든 생각은"라고 말했다. 윤석열씨 변호인단은 어이없다는 듯 웃었다. 하지만 백 단장은 ""며 증언을 이어갔다.윤씨 변호인단은 또 한 번 황당하다는 반응을 보였다. 위현석 변호사는 반대신문에서 "총경이 좀 늦게 된 것 같다", "증인에게 법관에 준하는 법적 지식이 있는가"라는 질문을 던지며 공격했다. 하지만 백 단장은 ""고 반박했고, 체포 역시 "경비경찰관이라고 해서 수사권만 없는 것이지, 체포는 할 수 있다"고도 했다.위 변호사는 백 단장이 검찰 조사 당시 '12월 3일 오후 11시 30분경 집에서 출발했다'고 진술한 내용을 두고 "가장 먼저 보도된 게 23시 40분경인데 (포고령을) 본 것 맞냐"고 추궁했다. 또 이미 대통령 탄핵까지 끝난 4월 14일에서야 검찰 조사가 이뤄진 만큼 그의 진술을 믿을 수 없다고 주장했다. 백 단장은 "있는 그대로 진술했다"고 받아쳤다.변호인단은 '내란'이라는 평가도 문제 삼았다. 위 변호사는 "군인들이 국회의원 등에게 폭행·협박하는 장면이 있었나"라며 "소화기에 맞거나, 사람들 마주치면 이리저리 피해서 뛰어다니는 모습인데 어떻게 내란이란 생각이 들었다는 건가"라고 지적했다. 또 "증인이 비상계엄 선포에 관해 판단할 권한이 있는 것은 아니지 않나"라며 "그건 대통령이 판단할 사항이고, 대통령이 알고 있는 정보와 증인이 알고 있는 정보는 다르지 않나"라고 했다.백 단장은 "제가 법조문에서 봤던 것"이라며 국회의 계엄해제 요구권을 재차 강조했다. 또 ""라며 "제 상식으로는 국회의원은 헌법기관이고이고, 사실은 저희들한테 먼저 요청했을 것"이라고 말했다. 변호인단은 "그건 증인 판단"이라며 의미를 축소하려 했다. 백 단장은 별달리 신경쓰지 않는 말투로 "예, 제 생각이다"라고 응수했다.백 단장은 조지호 경찰청장, 김봉식 전 서울청장을 두고도 실망감을 드러냈다. 그는 계엄 선포 전 대통령과 두 수뇌부가 '삼청동 안가 회동'을 가졌다는 소식을 접하고 "그렇게 동조했다는 것에 배신감을 느꼈다"고 말했다. 또 "국회의원이나 사무처 직원들은 (국회가) 자기 근무지인데, 그 사람들이 거기 들어가는 것을 저희(경찰)들이 막으면 안된다. 그건 기본 업무 자체를 모른다고 생각할 수밖에 없다"며 "(계엄으로) 화도 나고, 부끄럽고, 조직을 생각하면 참담하기도 하다"고 토로했다.