MBK 홈플러스 폐점 방침 '철회'... "노동자·시민 승리지만 과제 남아"

MBK가 홈플러스 울산북구점과 울산남구점 등 전국 15개 점포 폐점 방침을 전격 철회하고 새로운 매수자가 정해지기 전까지 폐점을 미루기로 했다(관련 기사 : "여기서 나가면 생계가 막막" 눈시울 붉힌 홈플러스 노동자
).
하지만 책임 있는 투자나 대책은 내놓지 않고 11월 10일까지 매각 협상을 진행하기로 해 홈플러스 노동자와 입정 점포주 등이 여전히 불안감을 보이고 있다.
그동안 폐점 철회를 요구해 온 진보당 울산시당은 19일 오후 입장을 발표하고 "홈플러스 15개 점포 폐점 철회는 시민과 노동자의 승리"라고 환영하면서도 "투기자본의 탐욕을 막고, 노동자와 지역경제를 지켜내자"고 당부했다.
진보당은 "울산 남구, 북구점이 포함된 15개 점포에 대한 폐점 계획이 전격 철회된 것은 지난 200일 동안 불안 속에서도 끝까지 싸워온 홈플러스 노동자들의 땀과 눈물, 그리고 시민들의 연대가 만들어낸 소중한 성과지만 아직 안심할 수는 없다"고 밝혔다.
이어 "MBK는 새로운 매수자가 정해지기 전까지 폐점을 미루겠다고 밝혔지만, 책임 있는 투자나 대책은 내놓지 않았다"며 "11월 10일까지 매각 협상이 진행되지만, 투기자본의 탐욕이 언제든 노동자와 지역경제를 위협할 수 있다는 사실은 달라지지 않았다"고 지적했다.
진보당은 "홈플러스는 수천 명 노동자의 삶의 터전이자, 지역 상권과 소상공인의 생계가 달린 공간으로, 시민 모두의 생활과도 깊이 연결돼 있다"며 "그렇기에 이번 사태는 단순한 기업 문제가 아니라 시민의 삶을 지키는 문제"라고 규정했다.
그러면서 "국회 청문회와 국정감사를 통해 MBK의 무책임을 끝까지 밝히고, 투기성 사모펀드 규제 법안이 조속히 통과될 수 있도록 힘쓰겠다"며 "동시에 정부가 적극 나서서 선량한 인수자가 홈플러스를 이어받고, 노동자 고용과 지역경제를 지켜낼 수 있도록 끝까지 싸워나가겠다"고 천명했다.