"생태의 보고, 20주년 맞은 광릉숲축제... 남양주 시민들 한자리에"

큰사진보기 ▲제20회 광릉숲축제가 오는 9월 27일부터 28일까지 남양주시 진접읍 광릉숲에서 열린다. 사진은 지난해 축제 장면이다 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제20회 광릉숲축제가 오는 9월 27일부터 28일까지 남양주시 진접읍 광릉숲에서 열린다. 사진은 지난해 축제 장면이다 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제20회광릉숲축제 ⓒ 남양주시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제20회광릉숲축제 ⓒ 남양주시 관련사진보기

550년 넘게 보전된 생태의 보고, 남양주시 진접읍 광릉숲에서 올해로 20주년을 맞는 '광릉숲축제'가 열린다. 지역주민과 방문객들이 숲길을 걷고, 생물다양성의 가치를 체험하며, 다양한 문화공연과 체험프로그램을 즐길 수 있는 자리다.올해 축제는 9월 27일(토)부터 28일(일)까지 이틀간 오전 10시부터 오후 5시까지 진행된다. 광릉숲은 조선 제7대 왕 세조의 능림으로 지정된 이후 천연림으로 엄격히 보존돼 왔으며, 2010년 유네스코 생물권보전지역으로 지정된 곳이다. 약 6천여 종의 생물이 서식하는 이 숲은 국내 산림 연구와 임업 발전의 중심지로, 단위 면적당 가장 많은 생물종이 살아가는 숲이다.축제의 대표 프로그램은 '광릉숲뚜벅이 숲길걷기'다. 참가자들은 지정된 숲길을 따라 걸으며 광릉숲의 생태적 가치를 직접 체험할 수 있다. 숲길에서는 흡연, 반려동물 동반, 임산물 채취 등이 금지되며, 쓰레기통과 급수대가 없어 참가자들이 환경보호에 동참하도록 유도한다.이외에도 ▲광릉숲요가원 ▲광릉숲사진관(포토존) ▲광릉숲선생님 숲해설 ▲광릉숲테이지 버스킹 ▲광릉숲멍쉬멍 쉼터 ▲광릉숲만지작 체험 ▲광릉숲스무살 기념팝업 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 마련됐다. 숲마을장 플리마켓, 먹거리 부스, 지역상생 및 친환경 캠페인도 함께 진행된다.축제 첫날인 27일 오전 11시에는 봉선사 일주문 옆 메인무대에서 개막식이 열린다. 밴드 '블루화', 국악인 하윤주, 테너 이동신 등이 축하공연을 펼치며, 경복대와 대경대 학생들이 청년공연을 선보인다. 개막식 참석자들에게는 20주년 기념식물이 선착순으로 증정된다.오후에는 시민들이 직접 참여하는 '광릉숲사람들' 공연이 이어진다. 플룻앙상블, 통기타, 라인댄스, 풍물패 등 지역 예술단체와 주민자치센터 동아리들이 무대를 꾸민다. 이틀간 숲테이지에서는 팝페라, 마술, 전통연희, 뮤지컬 등 다양한 공연이 펼쳐진다.축제 기간에는 경복대학교(남양주 캠퍼스), 진접역(6번 출구), 군부대 주차장 등에서 행사장까지 셔틀버스가 운행된다. 주차장은 봉선사, 군부대, 경복대학교에 마련되며, 18시 이후에는 주차장이 폐쇄되니 사전에 확인이 필요하다.광릉숲축제는 숲의 생태적 가치와 보전의 중요성을 시민들과 공유하는 자리다. 2025년 9월, 한 해에 단 한 번 열린다는 숲의 아름다움을 느껴보자.