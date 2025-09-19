전 교직원에게 '맞춤형 기부금' 안내문 보낸 대학... 강요 논란

큰사진보기 ▲경북 W대 교학부총장이 이 대학 전체 교직원에게 보낸 문서. ⓒ 제보자 관련사진보기

경북에 있는 사립 종합대학인 W대가 전체 교직원에게 제각기 다른 맞춤형 액수가 적힌 '기부금 약정 안내문'을 보낸 것으로 확인됐다. 이런 문서를 받은 이 대학 교직원은 "이것이야말로 기부금 강요이고 실제 강요 발언을 들었기 때문에 교육부가 감사에 나서길 바란다"라고 밝혔다.19일, <오마이뉴스>는 W대 교학부총장이 지난 12일 이 대학 교수와 직원에게 보낸 '교직원 기부금 약정 안내문'을 입수해 살펴봤다. 이 문서에는 학과나 부서별 개인 기부금 부담률과 함께 개인당 월별 기부금 액수가 적혀 있다.이 대학 교학부총장은 이 문서에서 "교직원(전임교원, 정규직원)을 대상으로 기부금을 모금하니 적극 동참하면 감사하겠다"라면서 "약정 절차를 아래와 같이 안내하니 참고하기 바란다"라고 적었다.이 문서에는 "개인별 부담률은 ○○%이다", "○○○님의 월별 기부 금액은 ○○○○○○원이다"라는 내용이 적혀 있다. 이 문서에는 "기부금은 첨부한 약정서를 작성하여 제출하는 경우 2025년 9월~2026년 2월(6개월) 급여에서 공제 된다"라는 내용도 적혀 있다.이 대학은 이와 거의 같은 문서를 2022년부터 4년에 걸쳐 전체 교직원에게 보낸 것으로 확인됐다. 이에 따른 기부금 액수는 월별 한 교직원마다 수십만 원에서 백만 원 이상에 이르는 것으로 보인다. 올해는 지난 1일 자로 교학부총장이 바뀌었는데도 여전히 비슷한 문서를 보냈다고 한다.이 학교 한 교직원은 <오마이뉴스>에 "해당 문서에 적힌 액수대로 기부금 약정서를 내지 않은 교직원에 대해서는 지난해까지 부총장 등이 교직원을 불러 개별 면담 했다"라면서 "이 자리에서 부총장은 문서 대로 기부금을 약정하지 않으면 불이익을 준다는 식으로 사실상 강요하는 말을 해왔다. 다른 보직자도 면담하면서 비슷한 취지의 강요 발언을 했다"라고 증언했다.기부금품 모집 및 사용에 관한 법률 등에 따르면 대학 등은 기부금을 모으면서 교직원 등에게 강요행위를 해서는 안 된다. 불이익을 운운하는 강요 행위가 벌어졌다면 강요죄에도 해당할 수 있다.이에 대해 W대 관계자는 <오마이뉴스>에 "해당 문서는 기부금 안내를 위해 만든 것이며, 강요가 아닌 자율적인 판단을 위한 것"이라면서 "기부금을 실제로 내게 되는 경우 반드시 개인 약정이 필요한 것이기 때문에 강요 행위는 있을 수도 없고, 실제로 강요하지도 않았다"라고 반박했다.이 대학 또 다른 관계자도 "올해 교학부총장의 경우 교직원 면담에서 강요 발언을 하지 않았다"라면서 "해당 문서에 적힌 액수대로 약정한 교직원도 있지만 그렇지 않은 교직원도 있다. 강요라면 이렇게 됐겠느냐"라고 말했다.