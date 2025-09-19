이천시, 장록동~가좌리 도시계획도로 준공... '교통환경 개선 '

큰사진보기 ▲경기 이천시는 ‘장록동~가좌리 도시계획도로(중로3-52호선) 개설공사’를 마무리하고 18일 준공식을 개최했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 '장록동~가좌리 도시계획도로(중로3-52호선) 개설공사'를 마무리하고 18일 준공식을 개최했다.이번 공사로 총연장 1.3km, 폭 12.5m 규모의 도로와 장록천교가 신설되어 지역 주민의 통행 편의성과 물류 이동 효율이 크게 향상됐다. 특히 가좌2지구와의 접근성이 개선되며 향후 지역 개발과 연계된 교통 편의성 증진이 기대된다.해당 도로는 국지도70호선과 대로2-7호선을 연결해 SK하이닉스~이천 시내 구간의 교통량을 분산하고, 단월동·모가면 주민들의 출퇴근길 정체 해소에 기여할 것으로 보인다. 또한 2026년 말 개통 예정인 부발하이패스 나들목(IC)과의 연계로 물류 흐름과 접근성이 더욱 강화될 전망이다.공사는 2023년 1월 착공해 2025년 9월 준공됐으며, 총사업비 170억 원이 투입됐다. 대로2-7호선은 2027년 확장 예정으로, 향후 도로 효율이 더욱 극대화될 것으로 기대된다.김경희 이천시장은 "이번 도로 개설로 지역 간 이동시간이 단축되고 주민 삶의 질 향상과 지역 경제 활성화에도 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 교통 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.