용인시의회, 민주당 주도로 성희롱 발언 논란 이창식 부의장 불신임 의결

경기 용인시의회가 19일 열린 제295회 임시회 제3차 본회의에서 성희롱 발언으로 징계를 받은 국민의힘 이창식 부의장에 대해 불신임안을 가결했다.
김병민 의원 등 더불어민주당 의원 8명이 이 부의장에 대한 불신임안을 발의했고, 이날 본회의에서 진행된 표결 결과 전체 의원 31명 중 18명이 참여해 찬성 16명, 반대 1명, 기권 1명으로 불신임안이 통과됐다.
김 의원은 이날 불신임안 제안 설명에서 "이 부의장은 피해 의원이 아닌 시민에게만 사과했고, 공개 사과 역시 형식적이었다"며 "도덕적·정치적 신뢰를 상실한 상태에서 직위 유지가 부적절하다"고 밝혔다.
앞서 이 부의장은 지난 6월 의정연수 중 더불어민주당 소속 여성 의원에게 특정 신체 부위를 언급하는 성희롱 발언을 해 윤리특별위원회로부터 30일간 본회의 출석정지 징계를 받은 바 있다.
용인시의회는 더불어민주당 17명, 국민의힘 14명으로 구성돼 있으며, 이번 불신임안은 민주당 주도로 추진됐다. 이번 표결에서 피해 당사자인 더불어민주당 의원 1명과 국민의힘 소속 의원 12명은 투표에 참여하지 않았다.