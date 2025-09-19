용인시의회, 민주당 주도로 성희롱 발언 논란 이창식 부의장 불신임 의결

큰사진보기 ▲경기 용인시의회가 19일 열린 제295회 임시회 제3차 본회의에서 성희롱 발언으로 징계를 받은 국민의힘 이창식 부의장에 대해 불신임안을 가결했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

경기 용인시의회가 19일 열린 제295회 임시회 제3차 본회의에서 성희롱 발언으로 징계를 받은 국민의힘 이창식 부의장에 대해 불신임안을 가결했다.김병민 의원 등 더불어민주당 의원 8명이 이 부의장에 대한 불신임안을 발의했고, 이날 본회의에서 진행된 표결 결과 전체 의원 31명 중 18명이 참여해 찬성 16명, 반대 1명, 기권 1명으로 불신임안이 통과됐다.김 의원은 이날 불신임안 제안 설명에서 "이 부의장은 피해 의원이 아닌 시민에게만 사과했고, 공개 사과 역시 형식적이었다"며 "도덕적·정치적 신뢰를 상실한 상태에서 직위 유지가 부적절하다"고 밝혔다.앞서 이 부의장은 지난 6월 의정연수 중 더불어민주당 소속 여성 의원에게 특정 신체 부위를 언급하는 성희롱 발언을 해 윤리특별위원회로부터 30일간 본회의 출석정지 징계를 받은 바 있다.용인시의회는 더불어민주당 17명, 국민의힘 14명으로 구성돼 있으며, 이번 불신임안은 민주당 주도로 추진됐다. 이번 표결에서 피해 당사자인 더불어민주당 의원 1명과 국민의힘 소속 의원 12명은 투표에 참여하지 않았다.