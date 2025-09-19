김상욱 "울산 조선업,친환경 선박 발판으로 세계 중심에 설 것"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김상욱 국회의원(울산 남구갑, 국회 외교통일위원회·예산결산특별위원회)이 19일 여의도에서 열린 '친환경 선박을 통한 K-조선·해운 전략 마련 세미나'에서 발언하고 있다. ⓒ 김상욱 관련사진보기

최근 미국과의 '마스가(MASGA) 프로젝트'로 국내 조선업이 새로운 부흥의 기회를 맞고 있는 가운데 더불어민주당 김상욱 국회의원(울산 남구갑, 국회 외교통일위원회·예산결산특별위원회)이 19일 조선산업 전략을 위한 세미나를 열어 주목된다.여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '친환경 선박을 통한 K-조선·해운 전략 마련 세미나'에서는 조선산업에서의 친환경 기술의 중요성과 시사점, 조선·해운 활성화를 위한 정책이 제안되는 등 조선산업 전력 마련에 도움이 되는 내용들이 나왔다.김 의원은 세미나를 연 배경으로 '울산을 비롯한 국내 조선업이 오랜 역사와 세계적인 기술력을 바탕으로 국제시장에서 경쟁력을 인정받아 왔으며, 마스가 프로젝트를 통해 국내 조선업이 새로운 부흥의 기회를 맞고 있다'는 점을 들었다.김 의원은 "이번 세미나는 글로벌 해양 패권 경쟁 시대를 맞아 조선·해운 산업의 친환경 전환 전략을 모색하고, 기술적 성과와 정책 방향을 공유하기 위해 마련됐다"고 소개했다.김 의원은 "국제 정세 재편 속에서 조선·해운 산업의 글로벌 경쟁이 가속화되고 있다"며 "친환경 선박 기술 개발은 K-조선·해운 산업의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력이 될 것이며, 산업계와 국회가 함께 힘을 모아 미래 경쟁력을 키워가야 한다"고 강조했다.이어 "이번 세미나가 친환경 선박의 기술적 성과를 공유하고 혁신적 아이디어를 모으는 자리가 되길 기대한다"며 "저 또한 국회 차원에서 정책적 뒷받침을 강화해 우리 조선·해운 산업이 다시 한번 세계 시장의 중심에 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.세미나에서는 주한 덴마크 대사 미카엘 헴니티 윈터(Mikael Hemniti Winther)가 '조선·해운의 미래를 설계하는 우리의 지혜(Our wisdom in shaping the future of shipping and shipbuilding)'를 주제로 기조강연을 진행했다.이어 양종서 수석(한국수출입은행)의 글로벌 조선 시장에서 친환경 기술의 중요성과 시사점, 이철중 상무(한국해운협회)의 조선·해운 활성화를 위한 정책 제안, 강희진 본부장(선박해양플랜트연구소 친환경해양개발연구본부)의 조선·해운 밀접 연계를 위한 기술개발 발전 방향등 발제가 이어졌다.또한 각 발제를 바탕으로 국내외 전문가들이 참여한 토론이 진행되어, 조선·해운 산업의 친환경 전환과 글로벌 경쟁력 강화 방안에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.