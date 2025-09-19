'독도박물관'이 '김일성기념관'으로 둔갑... 구글 지도 표기 논란 확산

큰사진보기 ▲구글 지도에 '독도박물관'이 '김일성기념관(별관)'으로 표기돼 있어 울릉군 등이 표기 오기에 대한 즉각적인 수정을 요청하고 나섰다. ⓒ 구글지도 관련사진보기

경북 울릉군 울릉읍에 있는 '독도박물관'이 구글(Google) 지도 서비스에서 '김일성기념관(별관)'으로 표기돼 있어 울릉군이 시정 조치를 요구하고 나섰다.현재 구글 지도에서 '독도박물관'을 검색하면 울릉읍 약수터길 90-17번지로 나온다. 해당 표기는 구글 사용자가 지도에서 장소명이나 사진을 등록할 수 있는 제작 콘텐츠(UGC) 기능이 악용된 것으로 보고 있다.독도박물관은 구글코리아에 잘못된 표기를 삭제하고 수정 조치를 요구하고 있으나 19일 오후5시까지도 수정되지 않았다.독도박물관 측은 "공공문화시설로서 정확한 정보 제공이 국민 신뢰와 직결된다"며 "이번 사안이 재발하지 않도록 관계기관 및 구글 관계자와 긴밀히 협력할 계획"이라고 밝혔다.남한권 울릉군수도 "검색엔진에서 국가기관이나 지방자치단체에 대한 시설의 명칭을 사용자가 임의로 수정할 수 없도록 제한하는 정책 개선이 필요하다"며 "울릉군 차원에서도 지속적인 모니터링을 통해 재발 방지에 최선을 다하겠다"고 말했다.앞서 김민석 국무총리도 독도박물관이 구글 지도에 '김일성기념관(별관)'으로 표시된 점에 대해 유감을 표시하고 조속한 조치 요청을 지시했다.한편 경남 밀양경찰서도 '밀양견찰서'로 오기된 사례가 나오는 등 구글 지도에서 UGC 악용 사례가 다수 발견되기도 했다.