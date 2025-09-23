'비의 도시' 밴쿠버 분수 안내판에 담긴 내용, 섬뜩한 공포

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.검은 그루터기로 남은 거대한 나무들
번츤 호수(Buntzen Lake)에서 호숫가 트레일을 걸었다. 밴쿠버에서만 30년을 넘게 살고 있는 황지숙 선생은 기꺼이 이곳으로 운전하고 안내하는 일을 맡았다. 집에서부터 약 18km였지만 시간상으로는 마치 100여 년 전의 시간 속으로 들어온 것 같다. 호수를 둘러싼 울창한 숲 때문인 것 같았다.
호숫가 곳곳에 지름 10m가 넘어 보이는 나무의 그루터기들이 남아있다. 발을 딛고 있는 땅이 얼마나 울창한 원시 숲이었을지를 짐작게 했다. 어떤 그루터기 위로는 수십 미터의 또 다른 나무가 선대의 썩은 나무에 뿌리를 내리고 자랐다. 도대체 이렇게 큰 나무들이 어떤 이유로 죽어 그루터기의 흔적으로만 남았을까?
"밴쿠버 개발 초기에 벌목된 나무들이에요. 벌목은 이곳의 주산업이었으니까요."
황 선생의 설명은 19세기 후반부터 시작된 밴쿠버와 브리티시컬럼비아 지역이 개발됨에 따라 목재 산업이 지역 경제를 떠받치고 있었던 때의 벌목에 관한 얘기였다.
검은 그루터기로 남은 나무들은 결국 자연사한 것이 아니었다. 1800년대 후반 대륙 횡단 철도 건설과 골드러시 등으로 벌목 수요가 크게 증가했고 이 숲에도 톱과 도끼를 든 사람들이 당도했다. 그들은 짐작할 수 없는 동안 죽고 다시 태어나기를 되풀이되어오던 나무들 중 큰 나무 순으로 잘라서 산업의 필요를 충당했다.
"이런 나무들이 벌목되어 운반되었던 길을 '로킹 로드(logging roads)'라고 했죠."
이 로킹 로드는 숲에서 제재소까지 통나무를 운반하는 데 사용된 벌목 도로를 일컫는다. '스키드 로드(Skid Road)'라고 불리기도 했다. 이곳 브리티시컬럼비아를 포함한 태평양 북서부 지역에서 벌목 후 벌목꾼들이 통나무를 말이나 소를 이용해 미끄러지게 운반했던 경로에 붙여진 이름이었다. 이 용어는 나중에 도시의 하층민들이 모이는 지역을 일컫는 용어인 스키드 로우(skid row)로 전용되었다. 현재 밴쿠버의 East Hastings Street 100블록 일대로 노숙자와 마약 중독자들로 인해 심각한 마약 중독 문제를 겪고 있는 지역이기도 하다. 숲은 되살아났지만 도시로 간 '스키드 로드'는 여전히 황폐한 채로이다.
손이 시린 수돗물
번츤 호수는 밴쿠버 최초의 수력 발전으로 밴쿠버의 전기를 감당하는 곳이다. 호수 오른쪽 이글 산(Eagle Mountain) 너머의 코퀴틀람호수(Coquitlam Lake)와 3.6km 길이의 터널로 연결되어 물을 공급받고 이 물이 호수 북쪽에서 버라드 만(Burrard Inlet)의 안쪽 바다인 인디언 암(Indian Arm)으로 가파른 산비탈을 따라 수압관으로 흐르면서 2개의 발전소에서 발전이 이루어지는 시스템이다.
원래 '레이크 뷰티풀(Lake Beautiful)'이었던 이 호수의 이름은 1904년부터 가동된 이 발전소의 건설을 지휘했던 요하네스 번츤(Johannes Buntzen)의 이름을 따서 개명되었다.
번츤 호수는 수영, 낚시, 보트타기를 비롯해 수상 스포츠를 즐길 수 있도록 개방되어 있는 반면 산 넘어 코퀴틀람 호수(Coquitlam Watershed)는 사람의 접근이 금지되어 있다. 카필라노(Capilano Watershed), 시모어(Seymour Watershed)와 더불어 밴쿠버 3개 상수원 중 하나이기 때문이다.
밴쿠버 다운타운 콘도(Condominium)에서 생활하면서 수돗물이 손이 시릴 만큼 차가운 것에 놀랐고 정수 없이 먹을 수 있다는 사실에 놀랐으며 수도요금을 사용량과 무관하게 정액요금을 내는 것에 다시 놀랐다.
밴쿠버 수돗물이 얼음물처럼 차가운 이유는 원수 공급과 수원지 특성 때문이다. 세 곳의 수원지에서 취수된 물은 산과 빙하에서 녹은 차가운 물로 수처리 시설에서 소독되지만 주로 자연상태에 가까운 원수가 공급된다. 또한 공원과 도서관 같은 공공 기관이나 장소에서 물을 마시거나 물병을 채울 수 있는 식수대가 있다. 대부분의 나라에서 생수를 사는 돈이 만만찮았던 탓에 이 또한 놀라움이다. 이 물은 마시기에 안전한 공공 수돗물이다.
분수는 재활용물을 사용해야 한다
한여름 퀸 엘리자베스 공원(Queen Elizabeth Park)의 분수대가 물을 뿜지 않는 것이 의아했다. 그 의문은 안내문으로 풀렸다.
"물 절약. 밴쿠버는 'Rain City(비의 도시)'로 알려져 있지만, 기후 변화로 인해 여름이 점점 더 덥고 건조해지고 있습니다. 빠르게 증가하는 인구, 식물 및 화재 예방을 위해 식수의 제한이 필요합니다. 시 조례 4848호는 물을 재사용하지 않는 수경 시설(연못, 분수, 폭포 등)의 사용을 금지합니다. 이에 따라 물을 절약하고 규정을 준수하기 위해, 이 수경 시설과 재사용 시스템이 없는 다른 여러 시설의 물 공급을 중단하며, 향후 물 사용량을 줄일 수 있도록 어떤 시설이 개조 가능한지 평가하고 있습니다."
분수는 재활용물을 사용해야 한다는 시의 조례에 따라 운용될 수 없었던 것이다. 이 공지문을 통해 놀라운 사실을 인지하게 되었다. 캐나다는 세계 2위 담수 자원(3만 2000여 개에 달하는 호수, 수천 km에 달하는 강, 지하수 등. 1위는 브라질) 보유국에 전체 담수량의 약 20%를 차지하고 있는 '무한한 물 자원국'으로 일컬어진다는 새로운 인식이었다. 캐나다 내에서도 비가 가장 많이 오는 지역으로 '비의 도시'라는 밴쿠버에서 물 때문에 공원 분수 시설 운영을 중단한다는 공지는 식수 확보를 위해 사력을 다하고 있는 멕시코에서 물 부족 국가의 불편을 체감한 나로서는 섬뜩한 공포였다.
우리는 숲 사이 트레일을 걸어 호숫가에서 물을 얘기하다 다시 숲에 관한 얘기로 돌아갔다. 황 선생이 수종 식별방법에 대해 말했다.
"마치 긴 창처럼 하늘로 뻗은 나무들은 세 가지가 주종을 이룹니다. 웨스턴 레드 시더(Western Red Cedar)는 나뭇결이 곧고 잎이 비늘 모양이고, 웨스턴 헴록(Western Hemlock)은 껍질이 얇고 매끄러운 회색이고 잎은 평평하고 바늘 모양입니다. 더글러스 퍼(Douglas Fir)는 두껍고 갈라진 모양의 거친 껍질이며 잎 또한 뾰족합니다."
보존지역의 확대
이 호수로 들어가려면 안모어(Anmore)와 벨카라(Belcarra)라는 두 개의 작은 마을을 지나야 한다. 산기슭의 넓은 부지에 자연 친화적인 아름다운 집을 짓고 넉넉한 삶을 사는 사람들의 커뮤니티이다. 이 두 마을은 행정적으로 독립되어 있지만 코퀴틀람(Coquitlam), 포트 코퀴틀람(Port Coquitlam), 포트 무디(Port Moody)의 세 도시를 통칭하는 트라이시티(Tri-Cities)라는 지역에 속한다.
메트로 밴쿠버 동부에 위치한 트라이 시티의 코퀴틀람은 상업, 교육, 문화시설이 집중된 트라이시티의 중심도시이고 우리가 살고 있는 포트 코퀴틀람은 녹지와 강 등의 자연 속 주거 커뮤니티이며 포트 무디는 버라드 만(Burrard Inlet) 동쪽 끝 해안 공원을 따라 카페, 브루어리 등이 있는 곳으로 역사적이고 예술적인 도시이다. 한때 CPR(Canadian Pacific Railway 캐나다 태평양 철도)이 개통되면서 포트 무디는 최초의 서부 종착역이 되었고 번츤 호수 주변에서 벌목된 나무들은 이곳에서 기차와 배에 실려 제재소를 비롯한 각지로 흩어졌다.
번츤호수(BCHydro의 특별관리구역)는 남쪽의 벨카라 리저널 공원(Belcarra Regional Park)과 서쪽의 버라드 만에서 북쪽으로 뻗어 있는 18킬로미터 길이의 피오르드 바다인 인디언 암(Indian Arm)의 해안을 포함한 인디언 암 주립공원(Indian Arm Provincial Park)과 더불어 트라이시티 북쪽 산과 공원, 해안 전체를 공원으로 지정해 보존지역으로 묶었다.
코퀴틀람 호수 하나의 역할
트라이시티 북부의 자연림과 호수, 해안 등을 포함한 광대한 지역에 어떤 대규모 개발 없이 보존되어야 하는 하는 것은 인구 약 310만 명(2025년 기준)의 메트로 밴쿠버(Metro Vancouver : 21개 자치시를 포함한 23개 구역의 광역시)의 수자원 확보와 보호에 중요한 기반이기도 하다.
메트로 밴쿠버의 발표에 따르면 증가하는 인구의 수요를 충족하고 기후 변화의 영향에 대응할 수 있도록 향후 100년 동안 지속적인 물 공급에 대한 장기 상수도 연구를 바탕으로 2030년대 후반에 완공될 예정인 '코퀴틀람 호수 상수도 프로젝트(Coquitlam Lake Water Supply Project)'를 진행 중이다.
1890년대 후반부터 수원으로 활용되어온 코퀴틀람 호수는 수력발전을 통해 메트로 밴쿠버에 전기를 공급하는 'BC 하이드로(BC Hydro)'와 시민과 기업에 물 공급을 책임지고 있는 메트로 밴쿠버가 함께 물을 할당해 사용해왔다.
코퀴틀람 호수 물은 발전과 식수와 어류와 야생 동물을 위해 코퀴틀람 강으로 환경 유량(Environmental Flows : 수생 생태계와 그 생태계에 의존하는 모든 환경의 건강을 유지하기 위해 필요한 물의 양)을 방출하는 역할을 함께 감당하고 있다.
메트로 밴쿠버는 호수 상수도 프로젝트를 통해 추가 식수 공급을 위해 현재 발전용으로 할당된 물의 일부를 BC 하이드로부터 매입해 식수를 위한 분배를 대폭 늘이고 환경 유량을 소폭 늘였다.
번츤 호수 트레일을 돌아 나오는 중에 한국에서 온 자동차 여행자를 만났다.
"저희 네 명은 중학교 때 친구로 60년 지기입니다. 미국 애틀랜타에서 캐나다 로키산맥까지 35일간의 종횡단 여행입니다. 이런 자연 속 여행이 버킷 리스트였습니다."
잘 보존된 자연은 이렇듯 먼 곳의 사람들 불러들이는 관광자원이기도 하다. 공원 트레일 초입 안내판 메시지가 자연을 자연으로 두는 것의 절박한 호소로 읽혔다.
"이 자연의 보물을 보존하는 데 동참해 주세요!. 부탁드립니다. 정해진 탐방로만을 따라가세요. 사진만을 남기세요. 흔적은 발자국만 남기세요."
