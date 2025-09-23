'비의 도시' 밴쿠버 분수 안내판에 담긴 내용, 섬뜩한 공포

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲벌목된 나무의 그루터기19세기 후반부터 벌목되고 남은 거대한 그루터기 위로 2세대, 3세대의 나무들이 자라고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"밴쿠버 개발 초기에 벌목된 나무들이에요. 벌목은 이곳의 주산업이었으니까요."

"이런 나무들이 벌목되어 운반되었던 길을 '로킹 로드(logging roads)'라고 했죠."

큰사진보기 ▲이스트 헤스팅스 스트리트(East Hastings Street).밴쿠버 내에서 마약 문제와 사회적 어려움이 가장 심각한 지역이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲번츤 호수이 호수는 산 넘어 코퀴틀람 호수의 물을 발전용으로 공급받는다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"물 절약. 밴쿠버는 'Rain City(비의 도시)'로 알려져 있지만, 기후 변화로 인해 여름이 점점 더 덥고 건조해지고 있습니다. 빠르게 증가하는 인구, 식물 및 화재 예방을 위해 식수의 제한이 필요합니다. 시 조례 4848호는 물을 재사용하지 않는 수경 시설(연못, 분수, 폭포 등)의 사용을 금지합니다. 이에 따라 물을 절약하고 규정을 준수하기 위해, 이 수경 시설과 재사용 시스템이 없는 다른 여러 시설의 물 공급을 중단하며, 향후 물 사용량을 줄일 수 있도록 어떤 시설이 개조 가능한지 평가하고 있습니다."

큰사진보기 ▲퀸 엘리자베스 공원의 Henry Moore 조각, 나이프 에지 투 피스 옆 분수밴쿠버에서 가장 높은 지점의 랜드마크로 역할을 했던 '댄싱 워터스(Dancing Waters)' 분수는 운영이 중단되어 있었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"마치 긴 창처럼 하늘로 뻗은 나무들은 세 가지가 주종을 이룹니다. 웨스턴 레드 시더(Western Red Cedar)는 나뭇결이 곧고 잎이 비늘 모양이고, 웨스턴 헴록(Western Hemlock)은 껍질이 얇고 매끄러운 회색이고 잎은 평평하고 바늘 모양입니다. 더글러스 퍼(Douglas Fir)는 두껍고 갈라진 모양의 거친 껍질이며 잎 또한 뾰족합니다."

큰사진보기 ▲초기에 벌목된 나무들밴쿠버 인근 산림에서는 벌목된 나무가 목재로 가동되고 있다. ⓒ 코퀴틀럼 시티 센터 도서관 관련사진보기

큰사진보기 ▲번츤 레이크 트레일의 그루터기가 있는 숲.호수트레일은 그 그루터기 옆으로 새롭게 자란 나무들이 다시 숲을 이루었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"저희 네 명은 중학교 때 친구로 60년 지기입니다. 미국 애틀랜타에서 캐나다 로키산맥까지 35일간의 종횡단 여행입니다. 이런 자연 속 여행이 버킷 리스트였습니다."

"이 자연의 보물을 보존하는 데 동참해 주세요!. 부탁드립니다. 정해진 탐방로만을 따라가세요. 사진만을 남기세요. 흔적은 발자국만 남기세요."

