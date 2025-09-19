이 대통령, 청년 채용 늘린 기업들에 감사편지 보낸다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2025.09.19 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장이 19일 용산 대통령실에서 청년의 날을 맞아 진행했던 청년 주간 행사 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.9.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 본인의 청년 고용 확대 요청에 화답한 국내 대기업들에 감사편지를 보낼 예정이다.강훈식 대통령실 비서실장은 19일 브리핑에서 "어려운 경제 여건 속에서도 새로운 일자리를 만들어 청년들에게 희망의 메시지를 전달해 준 우리 기업 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"라며 이같이 밝혔다.또 "앞으로도 정부는 신규 채용 확대를 통해서 청년들에게 희망의 메시지를 전달하는 기업들을 직접 발표하고 감사 인사를 전하겠다"라며 "이번에 채용 확대를 발표한 8개 기업을 시작으로 30대 기업, 더 나아가 100대 기업까지 확대, 청년 채용을 확대해 주실 것을 간곡히 부탁드린다"라고 밝혔다.앞서 이 대통령은 지난 16일 국무회의에서 "청년 고용 문제 해결을 위해선 정부뿐만 아니라 기업의 노력도 필요하다"라면서 "청년고용난이란 또 하나의 고비를 넘는데도 정부와 힘을 합쳐주시기를 부탁한다"라고 한 바 있다. 이에 대해 삼성·SK·현대차·LG·포스코·한화·롯데·HD현대 8대 대기업이 4만 4천여 명에 달하는 2025년 신입채용 계획을 밝히면서 화답한 상황.이와 관련 강 비서실장은 이날 "특히 올 하반기에는 8개 기업이 당초 계획에 비해서 4천 명 이상 늘어난 총 2만 4천 명의 채용할 예정"이라며 "기업들은 채용 확대와 함께 다양한 청년 인턴십과 교육 프로그램을 확대하여 청년들의 취업 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하는 방안도 마련하였다"라고 설명했다.그는 "한국경제인연합회에서도 주요 대기업과 협력사들이 참여하는 상생 협력 채용 박람회를 다음 달 21일부터 개최할 예정"이라고도 알렸다.강 비서실장은 "2010년 열렸던 경제계 공동 상생 채용 박람회 이후 15년 만에 개최되는 상생 협력 채용 박람회"라며 "청년 고용 문제 해결에 기업이 적극적으로 나서야 할 때라는 것에 공감해 주신 한국경제인연합회와 참여 기업에도 감사의 말씀을 드린다"라고 말했다.이어 "최근까지 미국과의 관세 협상 과정에서 정부와 기업은 그간 유례가 없을 정도로 단단하게 한 팀으로 뭉쳐 새로운 통상 환경의 도래라는 파고를 극복해 나가고 있다"라며 "우리 청년들이 미래에 대한 희망과 비전을 가질 수 있도록 청년 채용 문제 해결에도 정부와 기업이 힘을 합쳐 나가겠다"라고 밝혔다.청년 신규 채용을 계속 이어가는 기업에 대한 세제지원 혜택 등이 있을지는 확정되지 않은 상황이다.참고로 이 대통령은 이날 서울 마포구에서 열린 '2030 청년 소통·공감 토크콘서트'에서 "기업이 청년 고용을 지속하려면 고용으로 인한 손실이 없어야 한다"라면서 교육훈련 부담 및 세제지원 혜택 가능성을 거론한 바 있다.강 비서실장은 관련 질문에 "기업들을 새로운 통상환경 속에서 지원하는 방안을 계속 논의 중이기 때문에 지금 어떻게 지원하겠다고 단정지어서 말하기는 좀 이른 감이 있다"라며 "세제 혜택에 대해서는 추후 내용을 좀 확인해 보고 말하겠다"라고 답했다.대기업과 다르게 구인난을 겪고 있는 중소기업 문제에 대한 정책적 대안을 묻는 질문에는 "기업이 (채용 확대에 대한) 지원을 받았어도 그것을 (이용해) 더 싼 임금으로 (사람을) 쓰려고 하는 경향성이 있어서 (기업이 아니라) 취업을 하고자 하는 사람에게 직접 지원하는 방안으로의 전환을 검토 중"이라고 말했다.정부가 관세 협상 및 청년 고용 문제 등과 관련 기업과 '원팀'을 강조하는 것과 다르게 기업들은 여당의 국회 국정감사 증인 채택 요구 등으로 압박을 느끼고 있다는 취지의 질문에는 "국회는 국회의 몫이 있고 대통령실은 대통령실의 몫이 있다고 생각한다"라고 답했다.강 비서실장은 "국회의 (국감) 증인채택에 대해 대통령실은 입장을 갖고 있지 않다"라며 "(대통령실은) 행정부의 일원으로서 기업이 잘 되고 더 많은 일자리를 창출하려 노력할 것이다. 입법부의 노력도 그것대로 존중돼야 한다고 생각한다"라고 말했다.